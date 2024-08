Blog de guerra ruso: Las fuerzas de Kiev continúan avanzando en Kursk

Moscú afirma que el avance ucraniano en la región fronteriza de Kursk ha sido detenido. Sin embargo, los blogueros militares rusos contradicen las declaraciones del Kremlin. Según ellos, las unidades de Kiev siguen avanzando.

El ejército ucraniano ha estado avanzando su ofensiva sorpresa a través de la frontera hacia la región rusa de Kursk durante tres días consecutivos, logrando ganancias territoriales. Mientras tanto, tanto las autoridades civiles rusas en Kursk como el Ministerio de Defensa en Moscú afirmaron oficialmente que el avance ucraniano había sido detenido, el blog militar ruso Rybar, cercano al ministerio, pintaba un cuadro diferente. Según él, los ucranianos siguen avanzando, trayendo reservas por la noche y comenzando a fortificar sus posiciones.

La respuesta de Rusia a la ofensiva transfronteriza fue lenta en llegar. Se declaró estado de emergencia en la región de Kursk, donde miles están huyendo. Las estaciones de tren en las ciudades fronterizas de Sudzha, Korenovo y Psel fueron cerradas al tráfico de pasajeros, según informó la Dirección de Ferrocarriles de Moscú. Personas heridas, principalmente niños, de la región de Kursk fueron llevadas a hospitales en la capital, y médicos fueron enviados de vuelta al zona de combate.

Rybar: Oeste de Sudzha bajo control ucraniano

El Ministerio de Defensa en Moscú informó que el avance de las tropas ucranianas fue impedido gracias a los esfuerzos de las tropas fronterizas, reservas movilizadas, ataques aéreos y fuego de artillería. El jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, informó al presidente Vladimir Putin durante una videoconferencia que aproximadamente 100 soldados ucranianos habían sido muertos y más de 200 habían resultado heridos en los combates. Estas cifras no pueden ser verificadas de manera independiente.

Mientras tanto, Rybar informó que la parte occidental de la ciudad de Sudzha está bajo control ucraniano. Los combates continúan por la parte oriental de la ciudad. Además, los ucranianos han avanzado hacia el norte en dirección a Anastasyevka y hacia el noreste en dirección al asentamiento de Korenovo, a unos 20 kilómetros de la frontera.

Los informes locales sugieren que no hay presencia ucraniana en Sudzha misma. Solo se informan disparos y fuego de artillería al norte y oeste de la ciudad. Se informanReports no confirmados sugieren que unidades de reconocimiento ucranianas también han avanzado hacia la central nuclear de Kursk y han sido vistas cerca de Anastasyevka, a unos 27 kilómetros de la frontera. Por la noche, los blogueros de la guerra rusa informaron que se estaba llevando a cabo una operación de evacuación en Bolshoe Soldatskoe, una pequeña ciudad a unos 30 kilómetros de la frontera.

"El ejército ucraniano puede sorprender"

Oficialmente, Ucrania sigue manteniendo un perfil bajo sobre el avance en territorio enemigo, que comenzó el martes. El informe matutino del Estado Mayor no mencionó la ofensiva. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky dijo durante la presentación de una aplicación móvil para el ejército: "El ejército ucraniano puede sorprender. Y puede lograr resultados". En su discurso vespertino en video, Zelensky dijo que Rusia debe sentir las consecuencias de la guerra que comenzó. "Rusia llevó la guerra a Ucrania, ahora debe sentir lo que ha hecho".

En las cercanías de Sudzha hay una estación de medición y compresión de gas que es crucial para las exportaciones de gas ruso a Occidente y que, según se informa, está bajo control ucraniano. Sin embargo, el gigante del gas ruso Gazprom informó solo una ligera disminución en el tránsito. El tránsito desde Sudzha pasa por Ucrania y continúa hacia Eslovaquia y Austria. A pesar de la guerra en curso, se transportaron 14.6 billones de metros cúbicos de gas natural a la Unión Europea en 2023 a través de esta ruta.

En avances anteriores desde el territorio ucraniano hacia Rusia, solo se desplegaron unidades irregulares. Esta vez, sin embargo, se informa que tropas regulares ucranianas con tanques, artillería y defensa aérea están avanzando. Según los informes rusos, entre las unidades atacantes se encuentran tres brigadas mecanizadas, namely the 22nd, 32nd, and 88th. El movimiento a través de la frontera señala un cambio en la estrategia militar de Kiev, que hasta ahora se ha centrado en la recuperación o defensa de sus propios territorios, con objetivos rusos atacados desde el aire utilizando sus propios drones y cohetes. La mayoría de los proveedores occidentales de armas han restringido el uso de sus armas a objetivos militares rusos en Ucrania.

El objetivo del avance sigue sin estar claro, ya que Ucrania necesita sus tropas para estabilizar el frente que se desmorona en la región de Donetsk. Por otro lado, el ataque da a Ucrania el elemento de la sorpresa. Es posible que Ucrania quiera obligar a Rusia a redeplegar sus fuerzas después de que Moscú Recently gained ground in the Donbass and pushed Kyiv's troops on the defensive. También hay especulaciones de que Ucrania quería prevenir un ataque ruso en su territorio en Sumy. Rusia había abierto un nuevo frente cerca de la gran ciudad oriental ucraniana de Kharkiv en mayo.

Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, dijo que los ataques en la región fronteriza harían que Rusia "se dé cuenta de que la guerra está avanzando lentamente hacia el territorio ruso". Esto, dijo, les daría un buen susto a los rusos. "¿Cuándo será posible llevar a cabo un proceso de negociación de tal manera que podamos presionarlos o obtener algo de ellos? Solo cuando la guerra no se desarrolle según sus escenarios", dijo.

"En un momento en que los defensores ucranianos están siendo empujados hacia atrás en varios sectores en el este, el despliegue de tropas de combate capacitadas en Kursk es bien sea un contraataque brillante para cambiar el equilibrio de la guerra o un error estratégico", escribió el experto estadounidense y antiguo general Mick Ryan en Twitter.

