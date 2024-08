Comprensión de la situación actual - Blinken se va de Oriente Medio: la ventana para una tregua se está reduciendo constantemente

A pesar de las crecientes dudas, el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, sigue en sus esfuerzos para lograr una tregua en Gaza. Después de mantener discusiones en Israel, viajó a Egipto y Catar, naciones también involucradas en negociaciones encubiertas con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre Israel y el grupo yihadista Hamas. Lamentablemente, Blinken concluyó su gira sin logros tangibles. Un medio de comunicación sugiere que el acuerdo previsto podría tambalearse sin un reemplazo inmediato. Mientras tanto, el conflicto violento a lo largo de la frontera norte de Israel se intensificó aún más. El grupo chiita libanés Hezbolá y la fuerza aérea de Israel intercambiaron ataques en sus respectivos territorios.

Blinken: Luchando por la participación de Hamas

Al partir de Catar, Blinken se dirigió a los medios, "Necesitamos concretar un acuerdo sobre un alto el fuego y la liberación de rehenes". El tiempo es crucial, enfatizó, ya que la vida de los rehenes se vuelve cada vez más precaria cada día. Además, el sufrimiento diario continúa para el pueblo de Gaza, según Blinken. Todos los mediadores trabajan diligentemente para evitar más inestabilidad en la región. Egipto y Catar están en comunicación directa con Hamas para alcanzar un acuerdo. "En los próximos días, haremos todo lo posible para que Hamas se una a la propuesta de mediación", declaró. Las negociaciones subsiguientes se centrarían en concretar los detalles.

Blinken había aprobado la aceptación de Israel del reciente proposal de EE. UU. para un alto el fuego en Gaza durante una "reunión altamente productiva" con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu el lunes en Israel. Este proposal serve como base para un alto el fuego, inspirado en un plan propuesto por el Presidente de EE. UU. Joe Biden en mayo. Ahora, se requiere el consentimiento de Hamas.

Hamas: EE. UU. aprueba nuevas condiciones de Netanyahu

Sin embargo, Hamas alegó que EE. UU. capituló ante las condiciones de Israel con el último proposal de mediación. En consecuencia, el portavoz de Hamas, Osama Hamdan, alegó que Washington está permitiendo nuevas demandas de Netanyahu, tal como se comunicó a la Agencia de Prensa Alemana. Hamas no discutirá nuevas condiciones, afirmó. En cambio, la implementación del plan de Biden de mayo debería ser el objetivo principal. Sin embargo, Blinken mantuvo que el proposal de mediación solo incorpora "clarificaciones y detalles" Concerning el plan original.

El plan de Biden se divide en tres fases. La primera fase implica un alto el fuego de seis semanas, durante el cual se liberarían ciertos rehenes a cambio de la liberación de prisioneros palestinos detenidos en Israel. La segunda fase pondría fin a los hostilidades de manera permanente y liberaría a los rehenes restantes. En la fase final, la estrategia incluye la reconstrucción de la Franja de Gaza.

En una reunión con familiares de rehenes, Netanyahu expresó su incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Hamas. Además, el Primer Ministro negó su disposición a retirarse de la zona buffer estratégicamente importante entre Gaza y Egipto, así como del corredor de Nizarim, que divide la Franja de Gaza en segments norte y sur. Sin embargo, Hamas insiste en una retirada completa de las tropas israelíes de Gaza como condición previa para un alto el fuego. Críticos acusan a Netanyahu de obstaculizar un acuerdo debido a su miedo al desmoronamiento de su gobierno de coalición si hace concesiones a Hamas. Después de reunirse con Israel, Blinken se reunió con el Presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Según el servicio de noticias del estado SIS, al-Sisi afirmó que un alto el fuego en Gaza debe marcar el inicio de un mayor reconocimiento de un estado palestino para garantizar la estabilidad regional.

Un informe del medio de noticias estadounidense "Politico", basado en dos fuentes de EE. UU. y dos de Israel, predice el colapso inminente del acuerdo sin una alternativa clara y directa.

En caso de que el acuerdo fracase, se teme una mayor escalada en la región. Después de los asesinatos de dos altos mandos de Israel en Teherán y Beirut hace casi tres semanas, Irán y el militia chiita libanés Hezbolá habían amenazado con una severa represalia.

El ejército israelí recuperó los restos de seis rehenes en la Franja de Gaza durante la noche. Los cuerpos sin vida de seis hombres de 35 a 80 años fueron encontrados en un túnel en Khan Yunis, en la costa sur. Los familiares de los rehenes acusaron al gobierno de no rescatar a sus seres queridos con vida.

Hamas mantiene la custodia de 109 rehenes, con 36 declarados muertos y 73 aún vivos, según un portavoz del gobierno israelí.

"Los días pasan y seguimos perdiendo rehenes. Debemos llegar a un acuerdo. Debemos. Ahora", publicó el líder de la oposición israelí, Jair Lapid, en la plataforma X.

Los ataques y los combates continuaron en la Franja de Gaza. En el ataque de Israel a un edificio escolar en la ciudad de Gaza, murieron diez personas, según informes. Los medios palestinos afirman que el edificio alojaba a personas desplazadas. El ejército israelí declaró que un centro de comando de Hamas estaba oculto en el sitio, que fue el objetivo del ataque.

En el sur de la Franja de Gaza, continuaron los enfrentamientos intensos entre las fuerzas israelíes y los combatientes palestinos. Según el ejército israelí, alrededor de 40 combatientes fueron eliminados en combate cuerpo a cuerpo y ataques aéreos en el área de Rafah. La rama militar de Hamas afirmó que sus combatientes habían lanzado granadas contra un tanque israelí y soldados en un edificio en la zona.

El conflicto de Gaza fue desencadenado por un ataque terrorista organizado por Hamas y otros extremistas en la Franja de Gaza el 7 de octubre. Alrededor de 1,200 personas murieron y más de 250 fueron secuestradas por Hamas y llevadas a Gaza. Según la autoridad sanitaria controlada por Hamas, 40,173 personas han muerto en la región costera sitiada desde entonces.

Nuevos ataques con cohetes desde Lebanon fueron dirigidos hacia Israel.

Desde Lebanon, fuentes militares israelíes sugieren que numerosos cohetes fueron lanzados hacia el norte de Israel una vez más. El grupo respaldado por Irán, Hezbolá, declaró que había llevado a cabo un "intenso ataque con cohetes" contra instalaciones militares israelíes. Afirmaron que esta represalia fue en respuesta a los ataques de Israel el lunes en el Valle de Bekaa, en Lebanon, que dejaron al menos ocho personas heridas. El ejército informó que había atacado sitios de almacenamiento de municiones de Hezbolá.

Según informes libaneses, los ataques aéreos israelíes habrían vuelto a golpear el Valle de la Bekaa durante la noche. El Ministerio de Salud de Líbano informó una fatalidad y dieciséis heridos. Previamente, los informes libaneses sugerían cuatro fallecidos y dos heridos debido a un ataque israelí en el sur de Líbano, tres de los cuales eran miembros de Hezbolá, según fuentes de seguridad libanesas.

Hay preocupación de que esta situación pueda descontrolarse y llevar a un conflicto mayor. El teniente general Joav Galant, ministro de Defensa de Israel, mencionó que el "énfasis" se está desplazando lentamente desde la Franja de Gaza hacia la frontera norte.

Perspectiva de Blinken: La Urgencia de la Paz

Reconociendo la gravedad de la situación, Blinken declaró: "Dadas las condiciones deterioradas y el conflicto que se intensifica, es imperativo que hagamos progresos significativos hacia un alto el fuego". Agregó: "Cuanto más esperemos, más difícil será detener la violencia y aliviar a la gente de Gaza".

Posición de Hamas: Sin Compromiso en las Demandas Básicas

En respuesta a las declaraciones de Blinken, el portavoz de Hamas, Sami Abu Zuhri, declaró firmemente: "Hamas no comprometerá sus demandas básicas, que incluyen el levantamiento completo del bloqueo de Gaza y la retirada total de Israel de los territorios ocupados". Además, enfatizó: "Cualquier acuerdo que no aborde estos problemas fundamentales no es aceptable para nosotros".

