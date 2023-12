Blinken llama la atención a otros países por no exigir a Hamás que se rinda y "deje de esconderse detrás de los civiles

"Lo que me llama la atención es que incluso cuando, de nuevo, oímos a muchos países instar al fin de este conflicto, que a todos nos gustaría ver, no oigo a prácticamente nadie decir -exigir a Hamás que deje de esconderse detrás de los civiles, que deponga las armas, que se rinda. Esto se acaba mañana si Hamás hace eso. Esto habría terminado hace un mes, hace seis semanas, si Hamás lo hubiera hecho", dijo Blinken durante una rueda de prensa en el Departamento de Estado el miércoles.

"Cómo es posible que no se exija nada al agresor y sólo se exija nada a la víctima", añadió Blinken.

Los enérgicos comentarios de Blinken se producen mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue negociando una resolución que pide la suspensión de los combates y fomenta la entrada de más ayuda humanitaria en la asediada Franja de Gaza, y mientras sigue sin resolverse el apoyo de Estados Unidos a la resolución.

Esta semana se ha aplazado por tercera vez la votación de la resolución, mientras los países trabajan para que Estados Unidos -uno de los cinco miembros permanentes del Consejo con poder para hundir un acuerdo con su veto- se sume a la iniciativa. El retraso subraya la reticencia del gobierno de Biden a firmar una resolución que podría interpretarse como un reproche a la continua campaña militar de Israel contra Hamás en Gaza.

Blinken señaló en la sesión informativa que "comprensiblemente, a todo el mundo le gustaría que este conflicto terminara lo antes posible", pero, observó, "si termina con Hamás permaneciendo en su lugar y teniendo la capacidad y la intención declarada de repetir el 7 de octubre una y otra y otra vez, eso no redunda en interés de Israel, no redunda en interés de la región, no redunda en interés del mundo".

Estados Unidos ha vetado medidas anteriores en el Consejo de Seguridad de la ONU y votó en contra de una petición de alto el fuego en la Asamblea General de la ONU a principios de este mes.

Estados Unidos, el aliado más fuerte de Israel, ha condenado repetidamente el ataque de Hamás que mató a más de 1.200 personas el 7 de octubre. Pero el creciente número de civiles muertos en Gaza como consecuencia de la respuesta israelí ha llevado a altos cargos estadounidenses, entre ellos el presidente Joe Biden, a instar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a tomar medidas más significativas para proteger vidas inocentes mientras libra su guerra contra Hamás.

Casi 20.000 palestinos han muerto desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás.

Preguntado por el creciente número de muertos en Gaza, Blinken afirmó: "Está claro que el conflicto pasará y debe pasar a una fase de menor intensidad, y esperamos y queremos ver un cambio hacia operaciones más selectivas con un número menor de fuerzas que se centren realmente en hacer frente a los dirigentes de Hamás, la red de túneles y algunas otras cosas críticas. Y a medida que esto ocurra, creo que también se reducirá significativamente el daño causado a los civiles".

El secretario reconoció que "los dos últimos meses han sido desgarradores al ver el sufrimiento de hombres, mujeres y especialmente niños en Gaza", y la administración, dijo, se ha centrado en "hacer todo lo posible para minimizar el daño a aquellos que se ven atrapados en un fuego cruzado de Hamás".

"Y de nuevo, vuelvo a esta propuesta básica. Parece haber silencio sobre lo que Hamás podría hacer, debería hacer, debe hacer si queremos poner fin al sufrimiento de hombres, mujeres y niños inocentes. Creo que sería bueno que el mundo se uniera también en torno a esta propuesta", afirmó.

Becky Anderson, Michael Williams, Kevin Liptak y Jennifer Deaton de CNN han contribuido a este reportaje.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com