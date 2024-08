Blinken insta a Hamas a abrazar el acuerdo propuesto para una tregua en el conflicto de Gaza.

Si Hamas y sus líderes verdaderamente tienen en mente al pueblo palestino que afirman defender, deberían aceptar este acuerdo y trabajar para lograr acuerdos concretos sobre su ejecución, sugirió Blinken. Implementar el acuerdo actual es la "forma más rápida, ventajosa y exitosa" de aliviar el sufrimiento que los palestinos han soportado como resultado del ataque de Hamas del 7 de octubre y el conflicto subsiguiente, afirmó el diplomático estadounidense.

Netanyahu expresó su intención de obtener el mayor número posible de "prisioneros vivos" durante la primera fase del acuerdo de alto el fuego, según su oficina, después de su reunión con Blinken.

Antes de su reunión con Netanyahu, Blinken se reunió con el presidente israelí Isaac Herzog. Durante esta sesión, instó a ambas partes a no dejar que esta "posible última" oportunidad de un alto el fuego se desvanezca. "Este es un momento importante", dijo, "y perhaps the finest, perhaps the final chance for a truce and the recovery of hostages."

Blinken llegó a Israel el domingo. Esta fue su novena visita a la región desde el ataque de Hamas a Israel y el conflicto subsiguiente en la Franja de Gaza hace diez meses. El martes está programado para visitar Egipto, con una visita a Qatar prevista a continuación.

En la ciudad egipcia de El Cairo, las conversaciones programadas para reanudarse esta semana después de haber sido reiniciadas en la capital catarí de Doha el jueves y viernes. Blinken expresó su esperanza de obtener información de sus homólogos árabes sobre la postura de Hamas durante su tiempo en El Cairo. Hamas había optado por no participar en la nueva ronda de discusiones en Doha.

Los tres mediadores han estado trabajando para lograr un acuerdo entre Israel y Hamas durante varios meses. Los EE. UU. presentaron una nueva propuesta de compromiso a las partes en disputa hace solo unos días. En una declaración conjunta de EE. UU., Egipto y Catar, se mencionó que la propuesta servía para "puentear las diferencias restantes".

Se espera que las discusiones en El Cairo esta semana proporcionen a Blinken información valiosa sobre la postura de Hamas. Si Hamas se niega a participar en estas conversaciones, podría perder esta oportunidad crucial para contribuir a un posible alto el fuego y la liberación de rehenes.

