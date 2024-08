Blake Lively está tomando una clase de abrazos con Hugh Jackman.

El número de septiembre de la revista estadounidense "Vogue" es muy esperado cada año. Estar en la portada se considera un gran honor. Este año, ese honor recae en Blake Lively. Para la sesión de fotos, ha contado con el apoyo de algunos atractivos hombres. Sin embargo, su marido, Ryan Reynolds, se queda fuera.

Esta "Vogue" es verdaderamente cinematográfica. La actriz Blake Lively, que recently celebró el estreno de su película "Just Once More", protagoniza la portada de esta famosa revista de moda. Es un gran honor, ya que cada año, estrellas de Hollywood, cantantes y modelos luchan por un puesto en la portada del grueso número de septiembre, que ofrece una visión general de las tendencias de moda próximas. Solo aquellos que se han destacado y tienen el favor de Anna Wintour pueden protagonizar la portada.

Este año, Blake Lively fue elegida para este reconocimiento de la moda. Conocida por la serie de televisión "Gossip Girl", ahora es una exitosa actriz de cine y empresaria (produce bebidas no alcohólicas y acaba de lanzar sus propios productos para el cabello) - y la esposa de Ryan Reynolds. El equipo de "Vogue" debe haber pensado: Si una estrella de Hollywood va a protagonizar la portada, entonces una sesión de fotos en el estilo de una película de Hollywood es necesaria. La clásica película de Hitchcock "To Catch a Thief" inspiró una historia de amor fotográfica, dirigida por el director de "Moulin Rouge!", Baz Luhrmann. Lively interpreta a una sexy ladrona de joyas, con un atractivo compañero masculino igual de sexy pisándole los talones.

Pero no, no Ryan Reynolds! En su lugar, su buen amigo y coprotagonista de "Deadpool & Wolverine", Hugh Jackman, tiene el placer de hacer ojitos a Lively en las brillantes fotos. Está emocionado, escribiendo en Instagram: "Cuando recibes la llamada privilegiada para formar parte de una sesión de fotos de 'Vogue', simplemente dices que sí! Especialmente cuando es el número de septiembre - junto a mi amiga, la increíblemente creativa, inteligente y talentosa Blake Lively". Ella, a su vez, lo llama "la definición de un verdadero caballero" y "un amigo real" en Instagram.

Ryan Reynolds Prioritiza Sabiamente

Y ¿qué piensa Lively's marido, Ryan Reynolds, de todo este dulce hablar? Lo toma con su característica humor. En su historia de Instagram, reposte

