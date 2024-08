- BKA se le permitirá registrar casas en investigaciones de terrorismo

La Ministra del Interior Federal, Nancy Faeser (SPD), plane permitir que la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) realice registros encubiertos en ciertos casos. Esto se desprende de un borrador de su ministerio, que actualmente se discute en el gobierno federal. Según el borrador, una medida de este tipo solo sería permitida si existe "una situación de amenaza específica en relación con la preparación de un ataque terrorista y aún hay incertidumbre sobre la etapa específica de la planificación", indica el borrador en su justificación.

Un requisito previo para un registro encubierto por parte de la BKA sería que, en el caso específico, no existan otros medios para evitar el peligro inminente sin poner en serio riesgo el éxito de la investigación criminal. También sería necesaria una orden judicial. Initially, the "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) reported on the draft.

El proyecto de ley para modificar la Ley de la Oficina Federal de Policía Criminal y la Ley de Policía Federal también incluye la autoridad para comparar datos de imágenes biométricas en internet y la autorización para evaluar los datos ya recopilados y identificar las conexiones existentes mediante herramientas basadas en IA. Un portavoz del Ministerio Federal del Interior dijo que "la vigilancia en tiempo real y el reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos" no están cubiertos por el borrador. Desde los círculos de seguridad, se dijo que las autoridades policiales necesitan "herramientas efectivas y modernas" tanto en el mundo digital como en el analógico.

Instalación de Software Espía

Un propósito de los registros encubiertos de residencias podría ser también inutilizar posibles armas sin el conocimiento de la persona interesada, explica el Ministerio del Interior en su borrador. Por ejemplo, se podría cambiar la munición o un compuesto básico para la producción de explosivos para evitar un ataque.

El borrador indica además que el acceso físico a los dispositivos informáticos es "la forma técnicamente más segura y rápida de implementar el software necesario para acceder a los sistemas de tecnología de la información". Esta medida debería estar permitida "exclusivamente con el fin de prevenir los peligros del terrorismo internacional".

La Comisión, como parte del gobierno federal, está discutiendo actualmente un borrador de la Ministra del Interior Federal, Nancy Faeser, que propone permitir que la Oficina Federal de Policía Criminal realice registros encubiertos en situaciones de amenaza específicas. La Comisión también debe considerar que se requiere una orden judicial para estos registros.

Lea también: