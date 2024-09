Björn Ulvaeus de ABBA ata el nudo por tercera vez, con el presentador de "Great British Bake Off" Sandi Toksvig dirigiendo la ceremonia

El 21 de septiembre de 2024, tal como se anunció en su Instagram, el compositor y guitarrista sueco Björn Ulvaeus contrajo matrimonio con Christina Sas de Herning, Dinamarca.

La pareja se conocieron en Nuremberg, Alemania, en 2021, durante el lanzamiento del último álbum de ABBA, Voyage. Comenzaron una relación romántica en la primavera de 2022 y su ceremonia nupcial tuvo lugar en Copenhague, rodeados de amigos y familiares queridos.

Una foto compartida en Instagram capturó a la comediante Sandi Toksvig, ex-presentadora de "The Great British Bake Off" (conocido como "The Great British Baking Show" en EE. UU.), elegantemente vestida con una bata roja adornada con diseños dorados, sosteniendo documentos, con los recién casados ​​en el fondo.

Representantes de Ulvaeus confirmaron a la agencia de noticias PA Media que Toksvig ofició la boda.

A partir de la década de 1970, ABBA, el dúo número uno en las listas de ambos lados del Atlántico, estaba formado por dos parejas: Ulvaeus con la vocalista Agnetha Fältskog, y Benny Andersson con la vocalista Anni-Frid Lyngstad.

Ulvaeus y Fältskog se casaron en 1971, mientras que Andersson y Lyngstad lo hicieron en 1978. Después de su victoria en el Festival de la Canción de Eurovisión con "Waterloo" y éxitos globales como "Mamma Mia", "Dancing Queen", "SOS" y "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", Ulvaeus y Fältskog se separaron antes del lanzamiento de la canción "Voulez-Vous" en 1979.

Dos años después, Andersson y Lyngstad también se separaron, lo que llevó a la disolución de ABBA en 1982.

Ulvaeus se casó con Lena Kallersjö en 1981, pero la pareja finalmente se separó después de 41 años de matrimonio en 2022, un año después de la reunión de ABBA.

Comparte cuatro hijos, dos de cada uno de sus matrimonios anteriores.

Los recién casados celebraron su matrimonio con entretenimiento durante la recepción, con una banda en vivo tocando las populares canciones de ABBA. Después de la ceremony

