- Bitcoin está de vuelta en auge después del "Lunes Negro"

Bitcoin y otras criptomonedas están en alza nuevamente después de su caída más pronunciada en más de dos años el pasado lunes. El jueves por la noche, el precio del Bitcoin volvió a superar los $62,000 y luego se estabilizó en torno a los $61,000. Hace una semana, en el "Lunes Negro", el precio de la criptomoneda más antigua y conocida cayó temporalmente por debajo del umbral de los $50,000, alcanzando su punto más bajo desde febrero.

La segunda criptomoneda más importante, el Ether, también recuperó significativamente para el final de la semana. La criptomoneda en la blockchain de Ethereum fue golpeada con más fuerza que el Bitcoin en el "Lunes Negro", cayendo alrededor del 20% frente al dólar. Sin embargo, el Ether casi recuperó por completo sus pérdidas durante la semana.

Sin embargo, ambas principales criptomonedas aún están muy por debajo de sus máximos históricos, especialmente el Ether. El precio más alto del Ether fue de $4,878, alcanzado el 10 de noviembre de 2021. Su precio actual es de alrededor de $2,700. El Bitcoin alcanzó su máximo histórico anterior el 13 de abril de 2024, con un precio de $73,738.

Hay muchas razones para las fluctuaciones de precios. En general, los temores de recesión pesan en los mercados, como se vio en el descenso de los mercados de acciones en el "Lunes Negro". Los mercados de criptomonedas también reaccionan negativamente a los aumentos de tipos de interés por parte de los bancos centrales, ya que los inversores tienen muchas opciones alternativas para inversiones rentables.

Las condiciones políticas, especialmente en EE. UU., también desempeñan un papel significativo. Prominentes inversores de criptomonedas como los hermanos Winklevoss, Tyler y Cameron, apuestan por una victoria de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de EE. UU. El expresidente recently promised to keep Bitcoin largely unregulated and provide cheap electricity for Bitcoin mining at the Bitcoin conference in Nashville. El presidente de EE. UU., Joe Biden, es muy escéptico con el Bitcoin y otras criptomonedas. Sin embargo, la vicepresidenta Kamala Harris recently sought contacts with the crypto industry.

El desarrollo del precio en las últimas semanas vuelve a demostrar la volatilidad del trading de criptomonedas. Los defensores de los consumidores continúan advirtiendo sobre posibles pérdidas significativas de precio en el Bitcoin y otras criptomonedas.

La Unión Europea ha expresado su preocupación por el consumo de energía de la minería de criptomonedas, lo que podría llevar a medidas regulatorias. A pesar de la volatilidad, grandes empresas tecnológicas como Tesla y PayPal continúan invirtiendo en Bitcoin, viéndolo como una forma de oro digital.

