Billie Eilish dice que la canción 'Barbie' 'What Was I Made For?' es más personal de lo que pensaba

"Juro por Dios que no pensé en mí ni una sola vez", dijo Eilish sobre la composición del tema nominado al Globo de Oro en un nuevo clip de la mesa redonda de compositores de The Hollywood Reporter publicado el domingo. "Estaba pensando en un personaje, y mi hermano estaba pensando en un personaje".

Eilish escribió la mayor parte de la canción, un tema inquietante que habla de encontrar sentido y propósito, con su colaborador y hermano, Finneas, en una noche, según dijo.

No fue hasta que tocó la canción para una amiga cuando se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había escrito algo que le llegaba al corazón.

"Estábamos sentados en el coche y pensé: 'Oh, Dios mío... esta tía está cantando sobre mí", dijo riendo.

Antes en la charla, Eilish dijo que escribir canciones le resulta "muy difícil" y que "la honestidad en la composición me parece muy dura y fuera de mi alcance". Tenía muchas ganas de escribir una canción que no fuera sobre su propia vida para la película de Warner Bros., que ganó 1.500 millones de dólares en todo el mundo en taquilla. (El estudio, como CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery).

Al describir el momento en que se dio cuenta de que la canción tenía un significado personal como "aterrador", la cantante de "Bad Guy" dijo que "sintió que era como si te despertaras y alguien te hubiera hecho una foto durmiendo".

Eilish y Finneas lanzaron "What Was I Made For?" en julio, antes del estreno en cines de la película "Barbie".

Está nominada al Globo de Oro a la mejor canción original junto a "I'm Just Ken" de Ryan Gosling y Mark Ronson, "Road to Freedom" de Lenny Kravitz, "Dance the Night" de Dua Lipa, "Peaches" de Jack Black y "Addicted to Romance" de Bruce Springsteen.

