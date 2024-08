Big Lots cerrará cientos de tiendas después de advertir que podría cerrar el negocio.

El minorista de descuentos previamente dijo que planeaba cerrar hasta 40 tiendas durante su último informe de ganancias en junio, cuando registró una disminución del 10% en las ventas y una pérdida de 205 millones de dólares para el trimestre debido a que los clientes están reducando el gasto. En un reciente archivo regulatorio, Big Lots dijo que aumentaría el número de cierres a 315 tiendas, como parte de un acuerdo de préstamo actualizado para asegurar sus finanzas.

No se reveló una lista específica, pero Big Lots está anunciando ventas de liquidación en cientos de sus 1.389 tiendas en su sitio web.

Big Lots dijo en un comunicado el martes a CNN que está "tomando medidas decisivas para operar con eficiencia y revisando nuestra planta de tiendas de manera continua para asegurarnos de estar mejor posicionados para servir a nuestros clientes y a nuestro negocio".

Un portavoz de la empresa dijo que aunque "la mayoría" de sus tiendas son rentables, está tomando la "difícil decisión de cerrar ciertas tiendas que no están rindiendo".

"Estamos seguros de que los pasos que estamos dando posicionarán mejor a la empresa para el futuro mientras regresamos a nuestras raíces, nos enfocamos en ser el líder en el espacio de gangas y entregamos un valor inconfundible a nuestros clientes", dijo Big Lots.

El CEO Bruce Thorn dijo en un comunicado de prensa en junio que la empresa "no alcanzó sus metas de ventas en gran medida debido a una continuación de la reducción del gasto del consumidor por parte de nuestros clientes principales, especialmente en artículos discrecionales de alto costo".

Sin embargo, el reciente archivo regulatorio fue más preocupante en cuanto al estado de salud de la empresa de 57 años. El archivo dijo que hay una "probabilidad significativa" de un posible incumplimiento en un préstamo de 2022 y que hay "dudas sustanciales" sobre la capacidad de la empresa para continuar operando.

La reducción del gasto de los clientes en artículos no esenciales ha afectado a varios minoristas, incluso ha llevado a algunos a la quiebra. Conn’s HomePlus, un minorista de muebles y electrónicos de 134 años, recently filed for bankruptcy and is in the process of closing all of its stores. Bob’s Stores and 99 Cents Only Stores also went out of business earlier this year.

Las acciones de Big Lots (BIG) han caído casi un 90% en el año.

En un esfuerzo por asegurar sus finanzas, Big Lots aumentó el número de cierres de tiendas a 315, como parte de un acuerdo de préstamo actualizado. Impulsado por los clientes que reducen el gasto, Big Lots está invirtiendo en su negocio al revisar su planta de tiendas y enfocarse en ser el líder en el espacio de gangas.

