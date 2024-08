- Bielorrusia redistribuye fuerzas militares hacia su frontera con Ucrania.

Ucrania acusa a su vecino aliado Bielorrusia de congregar tropas cerca de su frontera, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania el domingo. Los servicios de inteligencia afirmaron haber detectado una concentración significativa de fuerzas en la región de Gomel, cerca de la frontera ucraniana, bajo el pretexto de maniobras militares.

Kiev advirtió a Bielorrusia que evitara un "error lamentable" bajo la influencia rusa. El ejército bielorruso debería cesar estas "acciones poco cooperativas". El Ministerio de Asuntos Exteriores instó a los soldados bielorrusos a retirar sus tropas de la frontera, manteniendo una distancia superior al alcance de los sistemas de misiles bielorrusos.

Mercenarios de Wagner en Bielorrusia?

Kiev también detectó la presencia de combatientes de Wagner, un grupo militar privado ruso, en Bielorrusia. Algunos de estos soldados encontraron refugio en Bielorrusia después del fallido levantamiento liderado por su líder Yevgeny Prigozhin en Rusia, en junio de 2023.

Kiev consideró los ejercicios militares en la región fronteriza como una potencial amenaza para la "seguridad internacional" debido a la proximidad de la central nuclear de Chernobyl. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev destacó que "Ucrania nunca ha instigado, y nunca instigará, acciones hostiles contra el pueblo bielorruso".

El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores se produjo mientras Ucrania informaba de avances en la región rusa de Kursk. Desde el 6 de agosto, Ucrania ha informado de importantes ganancias territoriales allí. Mientras tanto, Rusia ha continuado su expansión en el este de Ucrania.

Ucrania discute los avances en la región de Kursk

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habló el domingo por la noche, refiriéndose a una discusión con el comandante en jefe Oleksandr Syrsky, stating that Ukrainian troops had made further advancements in the Kursk region. "By one to three kilometers. We have taken control of two additional villages," Zelenskyy said in his evening message. "Combats are ongoing in another village."

El líder bielorruso Alexander Lukashenko mantiene vínculos y apoyo cercanos al presidente ruso Vladimir Putin. Su país depende políticamente y económicamente de Rusia.

La UE acusa a Bielorrusia de utilizar su territorio como plataforma de lanzamiento para las tropas rusas. Antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Rusia posicionó formaciones militares masivas en el territorio bielorruso cerca de la frontera ucraniana, bajo el pretexto de ejercicios militares.

Los siguientes comentarios de Kiev sugieren preocupaciones sobre potenciales amenazas a la seguridad internacional en la región fronteriza debido a la presencia de mercenarios de Wagner y las actividades militares bielorrusas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev afirmó que "hemos detectado la presencia de combatientes de Wagner en Bielorrusia y consideramos los ejercicios militares en la región fronteriza como una potencial amenaza para la seguridad internacional debido a la proximidad de la central nuclear de Chernobyl".

Lea también: