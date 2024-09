Biden y los posibles candidatos presidenciales de 2024 han esbozado sus planes para honrar el aniversario del 11 de septiembre.

Harris se unirá a Biden, quien aterrizó en la ciudad de Nueva York alrededor de las 2 PM del martes, para un evento conmemorativo en el Ground Zero de Manhattan el miércoles por la mañana. Luego, el dúo se dirigirá a Shanksville, Pensilvania, para participar en un servicio de colocación de coronas en el memorial del Vuelo 93, según anuncios de la Casa Blanca.

Más tarde, en la tarde, ambos rendirán homenaje con otra ceremonia de colocación de coronas en el Pentágono en Arlington, Virginia.

El ex presidente Donald Trump y su compañero de fórmula para la vicepresidencia, el senador de Ohio JD Vance, también asistirán a los eventos del Ground Zero. Trump también está programado para visitar Shanksville el miércoles, según una fuente interna. No está claro si los dos grupos se cruzarán.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia, también se unirá a una ocasión que marca el aniversario. Su oficina no reveló el lugar del evento.

Trump y Harris habrán superado su primer encuentro en persona en el debate presidencial el martes por la noche.

A diferencia de los candidatos anteriores que generalmente han evitado la política en los aniversarios del 11 de septiembre, este ciclo electoral ha sido marcado por su hostilidad. Queda por ver si y cómo cada campaña introducirá la política en la mezcla el miércoles.

Alrededor de 3,000 personas perdieron la vida cuando extremistas islámicos secuestraron cuatro aviones comerciales el 11 de septiembre de 2001. Dos aviones fueron estrellados intencionalmente contra cada una de las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio en Lower Manhattan. Otro avión se estrelló en el Pentágono y el cuarto cayó en un campo rural de Pensilvania después de que los pasajeros intentaron counteract el secuestro.

El año pasado, Biden celebró el 22º aniversario con un evento que contó con personal militar estadounidense en Alaska. Durante ese evento, el presidente declaró incorrectamente que había visitado el Ground Zero "al día siguiente" después de los ataques. En realidad, visitó nueve días después.

El presidente honró el aniversario en el Pentágono en 2022. En 2021, él y la primera dama Jill Biden también viajaron a cada uno de los tres sitios del ataque terrorista. Fueron acompañados por el ex presidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama en el tributo de Nueva York.

En el contexto de la hostilidad del ciclo electoral, puede ser interesante ver cómo se incorpora la política en los eventos conmemorativos tanto por el equipo de Trump como por el de Harris. A pesar de sus diferencias anteriores, Harris y Biden interactuarán nuevamente durante sus eventos conjuntos en el 11 de septiembre, incluyendo la visita al Ground Zero, Shanksville y el Pentágono.

