Biden y Harris destacan las iniciativas de la administración para reducir el daño relacionado con las armas de fuego

(CNN) — El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se unieron en la Casa Blanca el jueves para abordar el tema de la disminución de la delincuencia y la violencia en Estados Unidos, centrándose especialmente en las armas. Biden hizo un comentario sarcástico sobre su antecesor, diciendo: "Después de otro tiroteo en una escuela, mi predecessor y muchos otros miembros del Congreso dijeron: 'Solo superenlo'. El año pasado, ¿quién demonios piensa que se puede descartar así tales tragedias?"

Biden también reaccionó ante el comentario del senador JD Vance de que los tiroteos en escuelas se han convertido en "un hecho de la vida", diciendo: "¿De verdad? ¿Quién demonios creen que son estas personas?"

Harris, manteniéndose fiel a sus temas de la campaña, enfatizó el derecho de todos a vivir, trabajar y aprender sin miedo a la violencia. Ella señaló: "Nuestro país enfrenta una epidemia de violencia con armas de fuego, y creo firmemente que el derecho a la seguridad es un derecho humano fundamental. Sin embargo, el pueblo estadounidense vive en un constante miedo".

Harris, reconociendo su propia propiedad de armas, condenó la dicotomía equivocada entre prevenir más tragedias y respetar la Segunda Enmienda. Ella aclaró: "Apoyo la Segunda Enmienda, pero necesitamos restaurar la prohibición de armas de asalto, implementar revisiones de antecedentes universales, promover leyes de almacenamiento seguro y establecer leyes de banderas rojas".

Biden destacó las iniciativas que ha implementado su administración, como la Ley de Comunidades más Seguras de 2022 y miles de millones de dólares en financiamiento del Plan de Rescate Americano para comunidades de aplicación de la ley. Él señaló el historial de Harris, diciendo: "Gracias a un fiscal competente con amplia experiencia en estos asuntos, ha recibido muchas críticas del otro tipo, que afirman que no estamos ayudando a la aplicación de la ley".

La orden ejecutiva firmada por Biden busca abordar la amenaza de los avances en la tecnología de armas de fuego, incluyendo armas impresas en 3D y armas fantasmas. También estableció un grupo de trabajo responsable de evaluar los riesgos que representan los dispositivos de conversión que pueden transformar pistolas semiautomáticas en armas automáticas y armas impresas sin serializar fácilmente disponibles en línea.

Presenciando el evento estuvieron Randall Woodfin, el alcalde de Birmingham, Alabama, que lidió con un tiroteo masivo que involucró armas con interruptores de conversión el fin de semana pasado, así como la representante de Georgia Lucy McBath, whose son was fatally shot in 2012, and former Arizona Rep. Gabby Giffords, who was injured in a 2011 shooting in a supermarket parking lot.

Biden advirtió que las victorias republicanas en la Casa Blanca o el Congreso en noviembre podrían potencialmente socavar los esfuerzos para fortalecer la legislación sobre armas, mientras que Harris instó a los legisladores a abordar la violencia con armas con mayor determinación. "Se necesitan más líderes políticos como aquellos presentes aquí en el Congreso, con el valor de avanzar, desafiar al lobby de las armas y priorizar las vidas de nuestros hijos por encima de la política", concluyó ella.

Biden enfatizó aún más la importancia de abordar la política que rodea la violencia con armas, diciendo: "No podemos permitir que la política se interponga en el camino de proteger las vidas de nuestros hijos".

Harris también destacó la necesidad de la voluntad política para combatir la violencia con armas, diciendo: "La legislación más fuerte sobre armas requiere coraje político y la disposición de desafiar al poderoso lobby de las armas".

