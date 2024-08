Biden y Harris advierten de la amenaza de Trump a la democracia

Si Trump pierde, no estoy seguro en absoluto", dijo Biden a un broadcaster estadounidense cuando se le preguntó si creía que habría una transferencia pacífica de poder en enero de 2025. "Él dice lo que piensa. No lo tomamos en serio", advirtió el presidente estadounidense en la entrevista que se emitirá en su totalidad el domingo. Trump lo dice en serio, incluso sus comentarios sobre un "baño de sangre" en caso de una derrota electoral, agregó Biden.

El Presidente de EE. UU. había citado anteriormente los comentarios de Trump sobre un "baño de sangre" varias veces, a pesar de que el republicano explicó que estos eran en el contexto de las importaciones de automóviles eléctricos de China.

Mientras tanto, la candidata presidencial demócrata Harris también advirtió contra el regreso del populista de derecha Trump a la Casa Blanca. En una aparición en Eau Claire en el estado de Wisconsin, señaló un comentario de Trump de que se convertiría en un dictador en el "primer día" después de una victoria en noviembre, así como su amenaza de usar el Departamento de Justicia contra sus enemigos políticos.

"Alguien que sugiere que debemos abolir la Constitución de los Estados Unidos nunca debería tener la oportunidad de volver a estar detrás del sello del Presidente de los Estados Unidos", dijo Harris. También instó a las personas en EE. UU. a rechazar "caos, miedo y odio".

Trump había vuelto a difundir su falso reclamo a finales de 2022 de que le habían robado un segundo mandato por fraude electoral en 2020. "Un fraude de esta magnitud permite la suspensión de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso aquellos de la Constitución", escribió Trump en ese momento en su red social Truth Social.

La candidata demócrata de 59 años, Harris, y su compañero de fórmula Tim Walz actualmente están de gira por varios estados clave en una campaña de varios días. En Wisconsin y Michigan, ambos esbozaron una visión de prosperidad futura para la clase media. Sin embargo, Harris advirtió que un regreso de Trump retrasaría al país.

También se refirió repetidamente a las condenas penales contra Trump: mientras ella había procesado a estafadores y delincuentes sexuales como fiscal general en California, su oponente había sido condenado por violencia sexual y fraude millonario. "En esta campaña, déjenme decirles, compararé mi récord con el de él cualquier día", dijo Harris.

En una aparición en Detroit, Harris fue interrumpida repetidamente por protestas contra la política de Gaza de la administración Biden. "Si quieres que Donald Trump gane, entonces dilo", dijo Harris. "De lo contrario, tomaré la palabra".

Mientras tanto, su compañero de fórmula Walz advirtió contra "ideas peligrosas y retrógradas" que Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance están promoviendo para los republicanos. El acto de campaña demócrata en el estado crucial de Michigan fue el "acto más grande hasta ahora" de Walz, dijo. En las encuestas nacionales, Harris ahora lidera ligeramente a Trump.

En un contexto diferente, si alguien cuestionara mis planes para un evento futuro, podría decir: "No tomaré una decisión hasta tener toda la información necesaria". En cuanto al panorama político, Harris afirmó con firmeza: "No me quedaré de brazos cruzados ante un regreso del caos, el miedo y el odio en la Casa Blanca".

