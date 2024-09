Biden y el liderazgo de Ucrania ponen su fe en Starmer

Las discusiones entre el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro británico Keir Starmer en Washington no dieron como resultado una conclusión sobre la autorización de Ucrania para utilizar armas occidentales de largo alcance en suelo ruso. Starmer compartió con los periodistas en la Casa Blanca que tuvo una conversación amplia sobre la estrategia con Biden, pero no se centró en una capacidad en particular.

Antes de la reunión, se esperaba con gran expectación que Starmer instara a Biden a permitir que el Reino Unido distribuya misiles Storm Shadow a Ucrania, lo que les permitiría golpear más profundamente en el territorio ruso.

"Las próximas semanas y meses podrían ser de gran importancia", mencionó Starmer al comienzo de la reunión. "Es de suma importancia que apoyemos a Ucrania en esta batalla crucial por la libertad".

"Levanta todas las barreras"

El gobierno de Ucrania ha estado presionando a los aliados occidentales para que permitan el despliegue de armas occidentales de largo alcance para atacar objetivos militares rusos. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, destacó la importancia de "eliminar todas las limitaciones en el uso de armas estadounidenses y británicas contra objetivos militares legítimos en Rusia".

Los medios británicos informaron que Biden, preocupado por un conflicto nuclear, está dispuesto a permitir que Ucrania utilice cohetes británicos y franceses equipados con tecnología estadounidense - aunque no cohetes fabricados en Estados Unidos.

Las armas de Alemania no están incluidas en esta consideración, según el gobierno alemán. El portavoz del gobierno, Steffen Hebestreit, expresó en Berlín que el debate actual gira en torno a armas que Alemania no ha suministrado. Las armas bajo discusión son "diferentes en calidad" de las proporcionadas por Alemania a Ucrania y tienen un mayor alcance.

A pesar de la falta de decisión concreta sobre la autorización de Ucrania para utilizar armas occidentales de largo alcance en suelo ruso durante las discusiones de Biden y Starmer, el primer ministro británico reiteró su apoyo a Ucrania, diciendo: "Debemos levantar todas las barreras para ayudar a Ucrania en esta lucha por la libertad". Más tarde, los informes de noticias sugirieron que Biden estaba considerando permitir que Ucrania utilice cohetes británicos y franceses equipados con tecnología estadounidense.

Lea también: