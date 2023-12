Biden se impacienta entre bastidores porque los proyectos financiados por sus logros legislativos tardan en materializarse

Según tres fuentes familiarizadas con los comentarios de Biden a sus principales ayudantes, el presidente se ha quejado de que, aunque viaja por el país para promocionar leyes históricas como la ley bipartidista de infraestructuras, podrían pasar años antes de que los residentes de algunas de las comunidades que reciben fondos federales vean comenzar las obras.

"Hay una inmensa frustración en ello, y él lo ha expresado muy claramente", dijo un funcionario de la administración.

Las tres fuentes dijeron a CNN que el presidente -que pasó varias décadas en el Senado- es plenamente consciente de las realidades de la aplicación de grandes leyes, incluido el tiempo que puede tardar la financiación federal en convertirse en estructuras tangibles como puentes y ferrocarriles. Aun así, Biden ha dejado claro a sus asesores la importancia de poder mostrar ejemplos físicos de lo que esas leyes ayudarán a crear en todo el país.

"Lo quiere ahora", dijo un estrecho aliado de la Casa Blanca.

Para atribuirse mejor el mérito de los proyectos aún en fase de desarrollo, la Casa Blanca empezó a colocar durante el verano carteles en los lugares donde se realizarán las futuras mejoras que posibilitará la ley de infraestructuras. La administración ha anunciado hasta ahora unos 400.000 millones de dólares para 40.000 proyectos de infraestructuras, según la Casa Blanca, y con el tiempo se colocarán cientos de miles de carteles en todo el país con el mensaje: "Proyecto financiado por la ley bipartidista de infraestructuras del presidente Joe Biden". El propio Biden ha asistido a numerosas ceremonias de inauguración en todo el país.

Pero incluso cuando la Casa Blanca destaca el historial legislativo de Biden y una serie de sólidos indicadores económicos -incluida la ralentización de la inflación, un desempleo récord, un mercado laboral robusto, la mejora de la confianza de los consumidores y un repunte en la construcción de viviendas-, las encuestas públicas siguen mostrando un pesimismo obstinado sobre la economía. Siendo las cuestiones económicas y financieras la principal preocupación de la mayoría de los votantes, una encuesta de la CNN de este mes mostraba que siete de cada diez estadounidenses califican de mala la situación económica del país.

Biden llevará de nuevo su mensaje económico a la carretera el miércoles, viajando al estado clave de Wisconsin, donde hablará en la Cámara de Comercio Negra de Wisconsin para promocionar lo que la Casa Blanca llama "un auge de la pequeña empresa negra".

Tanto la Casa Blanca como la campaña de Biden han dejado claro que promocionar con éxito los logros del primer mandato del presidente -como la firma de un enorme acuerdo de infraestructuras, un proyecto de ley para impulsar las inversiones estadounidenses en la fabricación de chips, así como un importante paquete centrado en el clima y la atención sanitaria- será clave para convencer a los votantes de que la economía ha dado un giro espectacular bajo la presidencia de Biden.

La Casa Blanca también ha destacado el trabajo de la administración para reducir los costes cotidianos en todos los ámbitos, incluidos los medicamentos con receta y la reducción de las denominadas tasas basura.

Pero, para gran preocupación de muchos demócratas, la mayoría de los votantes no parecen muy convencidos en este punto.

Las sombrías perspectivas económicas podrían suponer un problema para Biden en los principales estados en liza: Una encuesta realizada por el New York Times y el Sienna College entre votantes de seis estados disputados mostró que el 62% de los votantes piensa que la economía es sólo "regular" o "mala". En un hipotético enfrentamiento contra el ex presidente Donald Trump, los votantes -por un margen de 59% a 37%- indicaron que confiaban más en el ex presidente republicano que en Biden en materia de economía.

Altos cargos de Biden dicen reconocer plenamente la desconexión entre la robusta recuperación económica y la sombría perspectiva pública sobre el tema. En privado, se ha reconocido dentro de la Casa Blanca que la decisión de etiquetar su programa económico como "Bidenomics" fue arriesgada, una palabra que invita al tribalismo por el mero hecho de llevar el nombre del presidente.

Pero también sostienen que aún hay tiempo de sobra para que mejore la opinión pública antes de noviembre, sobre todo si logran transmitir la esencia de lo que representa la "Bidenomics" y si la inflación sigue desacelerándose y los salarios siguen creciendo.

Y a pesar de algunas dudas internas sobre la eficacia de la frase, Biden sigue utilizándola en sus discursos. Esta semana publicó una foto en Instagram delante de una pizarra blanca con una explicación en tres puntos de lo que significa "Bidenomics".

"Aplicar rápida y eficazmente" los proyectos de ley que Biden ha convertido en ley es una de las principales prioridades del presidente, según ha declarado un portavoz de la Casa Blanca en un comunicado facilitado a la CNN.

"Presiona constantemente a su equipo para asegurarse de que avanzamos lo más rápido posible, y ese enfoque ha dado lugar a resultados históricos: La creación de un número récord de empleos bien remunerados en la construcción y la fabricación, la reconstrucción de nuestras carreteras y puentes, y la reducción de los costes de los medicamentos recetados", dijo el portavoz. "Ha destacado este progreso en todo el país -visitando proyectos como el puente Brent Spence en Kentucky y el túnel del río Hudson en Nueva York- y su administración ayudó a reconstruir la I-95 en Filadelfia y la I-10 en Los Ángeles en un tiempo récord".

Los principales asesores económicos de Biden reconocen que el cambio de la visión pública de la economía no se producirá de la noche a la mañana. Un alto funcionario de la Casa Blanca declaró a la CNN que la experiencia de la pandemia del virus Covid-19, que dejó tras de sí precios récord en todos los sectores, aún está fresca en la memoria de la gente, y hay pocas soluciones mejores para remediarlo que el paso del tiempo.

Los funcionarios de la Casa Blanca también ven el aumento de los salarios en comparación con la inflación como una señal positiva, pero dicen que los estadounidenses necesitan más tiempo para procesar mentalmente esos beneficios.

Y está por ver si los más de 10 meses que quedan hasta las elecciones de noviembre del año que viene son suficientes para que el equipo de Biden coseche plenamente los frutos políticos de su historial económico.

En un discurso pronunciado en Las Vegas la semana pasada, quedó patente el reto que supone promover proyectos que no se terminarán hasta dentro de unos años. Biden estuvo en la ciudad promoviendo inversiones de miles de millones de dólares en nuevas líneas ferroviarias de pasajeros, incluida una línea de alta velocidad entre Las Vegas y Los Ángeles.

Pero el proyecto tardará años en construirse; en lugar de una nueva estación de ferrocarril, habló desde una sala del sindicato local de carpinteros, con la esperanza de destacar que se recurriría a la mano de obra organizada para construir la línea ferroviaria.

En su discurso, Biden trató de contrastar su propio historial con el de su predecesor y más probable rival en 2024, diciendo: "Trump sólo habla por hablar, nosotros hacemos lo que decimos" cuando se trata de nuevas infraestructuras.

Aún así, pasarán años antes de que alguien tome el tren de alta velocidad a Las Vegas, reconoció el presidente. Biden afirmó que el proyecto está en vías de completarse a tiempo para los Juegos Olímpicos de 2028, que se celebrarán en California, casi al final de su segundo mandato, si es que resulta elegido.

