Biden quiere postularse con Harris la próxima semana.

Biden y Harris querían discutir los "progresos" que han hecho para reducir el costo de vida de los ciudadanos, anunció la Casa Blanca. La inflación es un tema central en la campaña. El expresidente y candidato republicano a la presidencia Donald Trump culpa a la administración de Biden por el aumento agudo del costo de vida de los ciudadanos.

Durante el mandato de Biden, la inflación de EE. UU. había alcanzado el 9,1% en junio de 2022, el nivel más alto en casi 40 años. Sin embargo, las principales causas fueron principalmente la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania. La tasa de inflación luego disminuyó significativamente. El año pasado, estaba en el 3,0%.

El Biden de 81 años anunció el 21 de julio, después de semanas de debate sobre su aptitud mental para un segundo mandato, que no buscaría la reelección y respaldó a la vicepresidenta Harris como su sucesora. La de 59 años fue nominada entonces como la nueva candidata presidencial del Partido Demócrata en una votación electrónica entre el jueves y el lunes pasado.

Biden ha mantenido un perfil bajo en la campaña desde su retiro. Sin embargo, según un informe de la revista política "Politico", Harris quiere el apoyo de Biden en estados clave como Míchigan y Pensilvania, donde sigue siendo popular entre los votantes blancos mayores.

La candidatura de Harris ha renovado el entusiasmo entre los demócratas, lo que ha aumentado desde que anunció el martes al gobernador de Minnesota Tim Walz, un político terre-à-terre y ocurrente, como su compañero de fórmula. Sus primeras apariciones conjuntas en la campaña fueron asistidas por decenas de miles de personas.

Harris ha alcanzado a Biden en las encuestas y ahora tiene una ligera ventaja sobre el rival republicano en varias encuestas recientes.

El 10 de septiembre, Harris y Trump se enfrentarán en un debate televisado. ABC, la red que alberga el debate, anunció esto el jueves.

No está claro si habrá más debates entre los dos. El jueves, Trump propuso tres debates en septiembre durante una improvisada conferencia de prensa en su complejo Mar-a-Lago en Florida. Dijo que estaba ansioso por ello porque "las cosas necesitan ser aclaradas".

Trump también criticó a Harris en la conferencia de prensa por no dar ninguna entrevista como candidata presidencial. "No ha dado ni una sola entrevista - no puede dar una entrevista, es apenas competente", dijo el de 78 años. Más tarde, Harris dijo que había discutido con su equipo la programación de una entrevista antes del final del mes.

Lea también: