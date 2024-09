Biden juega con el humor de la edad antes de volverse sincero.

El líder saliente de EE. UU. dice adiós al escenario global: El presidente Biden, que se despide, habla en el debate anual de la Asamblea General de la ONU. En su discurso, abordó varios temas de asuntos globales, pero infundió optimismo.

En el debate anual de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Joe Biden, de 81 años, comenzó su discurso con una broma sobre su edad: "Parece que tengo 40 años, pero sé que no es así". Reconoció que era su cuarta y última aparición como presidente de EE. UU. en la asamblea y reflexionó sobre una parte significativa de la historia. Sonriendo ante su trayectoria política, Biden destacó sus logros en el muy esperado discurso.

La partida de Biden del escenario de la ONU marcó un gran evento durante el debate de la asamblea. Con una mejor posición en la ONU en comparación con su predecessor escéptico de la ONU, Donald Trump, la influencia de Biden en la cooperación internacional será echada de menos. Con su salida prevista para enero, el debate sobre su edad llevó a su retiro de la nominación presidencial demócrata de 2024 unas semanas antes. Ahora, la vicepresidenta Kamala Harris encabezará la candidatura del partido.

Al abordar el tema de Ucrania bajo ataque por Rusia, Biden instó a la comunidad internacional a no flaquear en su apoyo. "No debemos cansarnos, no debemos apartar la mirada y no abandonaremos nuestro apoyo a Ucrania". Al comentar los fracasos de Putin, Biden declaró: "Intentó destruir Ucrania, pero Ucrania sigue siendo libre. Trató de debilitar la OTAN, pero la OTAN ha fortalecido su unidad más que nunca".

Biden planteó una pregunta apremiante: "¿Perseveraremos en nuestros esfuerzos para fortalecer la victoria de Ucrania y mantener su independencia, o permitiremos que las hostilidades renazcan y aniquilen a una nación?".

Conflictos en aumento

Además, Biden expresó sus preocupaciones sobre una guerra más amplia en el Líbano. "Nadie desea un conflicto más amplio", afirmó a pesar de la escalada en el conflicto en curso entre Israel y la milicia de Hezbolá en el Líbano, una solución diplomática sigue siendo posible. Biden demostró su preocupación por la guerra de Gaza, que comenzó el 7 de octubre, desencadenada por los ataques islamistas radicales de Hamas contra Israel. El respaldo de Hezbolá a Hamas ha empeorado la situación al intensificar los ataques contra Israel desde el inicio de la guerra.

"Pongamos fin a esta guerra y lleguemos a un acuerdo", sugirió Biden. Una tregua mediada por Estados Unidos, Catar y Egipto devolverá a los cautivos a sus hogares y aliviará el sufrimiento en la Franja de Gaza, poniendo así fin a la guerra, afirmó.

Al abordar la zona de conflicto de Sudán, Biden insistió en que "el mundo debe dejar de armar a los generales, presentar una voz unificada y decirles que detengan la destrucción de su país". La ayuda humanitaria para el pueblo sudanés no debe verse obstaculizada. La prolongada guerra civil ha provocado "uno de los peores crise humanitarias del mundo", advirtió Biden, con ocho millones de personas al borde del hambre y atrocidades en curso. "Detengan esta guerra immediately".

Desde abril de 2023, ha habido una lucha por el poder entre el líder de facto Abdel Fattah al-Burhan, que controla el ejército, y su antiguo deputy, Mohamed Hamdan Daglo, y su milicia Rapid Support Forces. Este conflicto ha provocado la mayor salida de refugiados registrada por las figuras globales, lo que ha provocado que millones de personas se vean desplazadas o huyan -muchas de ellas en múltiples ocasiones.

El poder de la esperanza

A pesar de las crisis mundiales, como la de Ucrania, Gaza y Sudán, entre otras, Biden infundió optimismo. "Reconozco estos desafíos: conflictos en Ucrania, Gaza y Sudán; crisis climática; sociedades fracturadas; democracias en peligro", dijo. "Sin embargo, las experiencias y las visiones de siglo han instilado en mí la esperanza". Se refirió a los conflictos internacionales, como la guerra de Vietnam, el apartheid en Sudáfrica y los atentados del 11 de septiembre, como ejemplos de cuando la comunidad internacional se unió para hacer frente a la adversidad.

En su discurso final, Biden instó a los líderes mundiales a priorizar el bienestar de sus ciudadanos. "Mis estimados colegas, nunca debemos perder de vista el hecho de que hay valores que trascienden el hecho de ostentar el poder. Son vuestros pueblos". Después de dedicar la mitad de su vida al servicio público, entregó el destino de la nación a una nueva generación. "Never forget: we serve the people, not the other way around", señaló. El futuro pertenece a aquellos que liberan el pleno potencial de su pueblo.

Biden también llamó a la cooperación global. "Recordemos, mis respetados colegas, que no hay nada que esté fuera de nuestro alcance si colaboramos: ¡unámonos!". Juntos, somos más fuertes que aislados.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Biden expresó su preocupación por el conflicto en curso en Sudán y instó a la comunidad internacional a dejar de armar a los generales, llamando a una voz unificada para detener la destrucción de Sudán. Debido a la prolongada guerra civil, Sudán actualmente enfrenta uno de los peores crise humanitarias del mundo, con ocho millones de personas al borde del hambre.

A medida que Estados Unidos se despide del escenario de la ONU, la influencia del presidente saliente Biden en la cooperación internacional será muy echada de menos, especialmente en países como Sudán que han confiado en sus esfuerzos por la paz y la ayuda humanitaria.

