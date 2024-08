Biden habla de sus logros y expresa optimismo hacia Harris.

Durante la primera noche de la convención del Partido Demócrata, Biden recibe una cálida bienvenida, possibly sin precedentes. Como presidente de EE. UU. que optó por buscar otro mandato, sube al escenario para poner fin a los eventos del día. La pasión y el afecto mostrados por la multitud de delegados lo dejan emocionado. Es un tributo simbólico a su carrera política y su presidencia. Si no hubiera cedido ante Kamala Harris y perdido ante Donald Trump en noviembre: ¿Quién sabe cómo habría sido su despedida?

Unas horas antes, el Partido Demócrata había enviado un correo electrónico titulado "Le debemos un agradecimiento a Joe Biden". Incluía una imagen que mostraba la declaración de victoria de Biden en 2020 por parte de CNN después de varios días de espera. "¿Recuerdas la emoción y el alivio que sentiste?", preguntaban los autores a los destinatarios: "¿Cuántas veces te sentiste agradecido de que Joe Biden fuera nuestro presidente y no Donald Trump?"

En un principio, la convención estaba destinada a garantizar otros cuatro años para Biden en la Casa Blanca. Sin embargo, ahora no puede echarse atrás. Harris ha tomado las riendas y aceptará oficialmente la nominación el jueves. Lo único que puede hacer Biden es allanar el camino y dejarlo atrás. Se convertirá en el primer presidente de EE. UU. desde Lyndon B. Johnson en 1968 en renunciar a buscar un segundo mandato. Esta decisión también ha generado un gran optimismo. Las posibilidades de los demócratas de obtener el éxito han dado un gran salto. "Aprecio mi papel", concederá Biden, "pero amo a mi país más". También enfatizará la diferencia entre él y Trump: "Solo se puede amar a tu país cuando triunfas".

"La esperanza regresa"

Biden emociona a la multitud con sus aspiraciones presidenciales contra Trump, "cuando los neonazis, racistas y el Ku Klux Klan desfilaban, llenos de odio y veneno". Destaca sus logros como presidente: el paquete de infraestructura, la transición hacia la energía renovable, la construcción de nuevas fábricas de chips, el endurecimiento de las leyes de armas y un número récord de personas cubiertas por seguro médico. "Con cada trabajo y fábrica, la esperanza vuelve a surgir", asegura. Su discurso sirve como un resumen de su presidencia, extraído de discursos anteriores.

Pero cada vez que la intensidad comienza a aumentar, la templa con elogios a Harris: ella continuará sus iniciativas. El desdén de Biden por Trump es evidente. Cuando critica al republicano, su ira aumenta. "No vilipendiaremos a los inmigrantes", jura, entre otras cosas. Tiene opiniones firmes sobre los derechos reproductivos de las mujeres, refiriéndose a la revocación del derecho general al aborto. "Los republicanos de MAGA vieron el poder de las mujeres en 2022. Y Donald Trump lo experimentará en 2024". La multitud aplaude a Biden.

Biden trata a Harris de manera diferente a como Obama lo hizo con él. Con más experiencia cuando perdió ante Obama en las primarias de 2008 y obteniendo el puesto de su vicepresidente y amigo durante ocho años, Biden era un político y negociador experimentado en Washington. Pero cuando quiso convertirse en presidente en 2016, Obama intentó obstaculizar sus ambiciones, instándolo a apartarse a favor de Hillary Clinton. Cuando finalmente corrió y ganó en 2020, y lo juramentaron como presidente a la edad de 78 años, se convirtió en el presidente de EE. UU. más anciano de la historia.

Ya existían dos imágenes de Biden: la predominante del senador experimentado, el negociador y mediador efectivo en Washington. Un hombre que restauraría la razón en la capital después de cuatro años de mandato presidencial inestable de Trump durante la pandemia de COVID-19. La otra imagen mostraba a un político envejecido, acercándose al final de su carrera política. Un hombre que había luchado con el tartamudeo y había tropezado a lo largo de su carrera.

A medida que la presidencia de Biden continuaba, la segunda imagen cobraba cada vez más importancia; para cuando cedió bajo presión durante el debate televisado contra Trump a finales de junio, se había convertido en su única identidad. Ahora, se encuentra ante miles en el salón de Chicago, obligado a aceptar que el partido ya no lo favorecía como candidato y en cambio celebraba su partida. A pesar de su exitosa presidencia y sus planes, si pudiera elegir, Harris continuaría. "Es tenaz, experimentada y excepcionalmente abierta", la elogia.

Si Harris triunfa en las elecciones de noviembre, Biden parece estar decidido a brindarle todo el apoyo posible. Hace aproximadamente cuatro semanas, solo horas antes de que declarara su retiro de la carrera en una carta, según "The New York Times", contactó a Jeffrey Zients, su jefe de gabinete de la Casa Blanca. "Tenemos seis meses más", habría dicho, según el recuerdo de Zients. "Y quiero que estos seis meses sean tan impactantes como todos los otros seis meses que hemos tenido". No se trata solo de aprobar leyes, sino también de establecer directrices temáticas. Por ejemplo, posibles cambios en la Corte Suprema o los derechos de voto. En este evento, Biden también arregla las cosas con su carrera y los demócratas que lo sacaron de la carrera. "Hay esta idea de que estoy enojado con aquellos que sugirieron que me apartara. No es cierto", dice. Principalmente, desea la derrota de Trump y la victoria de Harris y Kaine. Cuando elogia su elección de Harris como su compañera de fórmula como el punto culminante de su carrera, ella toca su corazón en el podio. Hacia el final de su discurso, Biden incluye una última observación. Cita una letra de canción que concluye con la línea: "América, te he dado todo". El aplauso es ensordecedor. Pronto después, Harris y Biden comparten un abrazo en el escenario. A partir de ahora, todo se trata del futuro para los demócratas.

