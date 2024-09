Biden fue advertido por las agencias de inteligencia antes de abstenerse de lanzar armas de largo alcance

12:36 Estadounidense en Rusia Acusado de "Actividades de Mercenario"

Según la agencia de noticias estatal RIA Novosti, un ciudadano estadounidense ha sido acusado de "actividades de mercenario" en Rusia desde el viernes pasado. El hombre de 72 años es sospechoso de haber luchado como mercenario en el bando de Ucrania durante el conflicto en curso, según la agencia. El individuo identificado como Stefan Hubbard, un ciudadano estadounidense de Michigan, ha residido en Ucrania desde 2014. El informe no especifica el momento y el lugar exactos del arresto del ciudadano estadounidense. Según RIA Novosti, fue trasladado a un juicio en un tribunal de Moscú por la policía militar.

12:01 Ataque con Misil a Estación de Policía en Kryvyi Rih, Ucrania

Se reportan más ataques rusos en las partes sur y central de Ucrania. Un misil impactó en una estación de policía en Kryvyi Rih por la mañana, según informes locales. Se encontró el cuerpo de una mujer darunter los escombros y al menos cinco personas resultaron heridas. Los trabajadores de rescate aún buscan sobrevivientes. También se registraron daños en edificios residenciales. La Fiscalía Regional de Dnipropetrovsk ha publicado fotos de los ataques con misiles en Kryvyi Rih.

Según informes ucranianos, otro ataque con misiles tuvo lugar en la ciudad de Dnipro durante la noche, con una instalación industrial como objetivo. Al menos ocho personas resultaron heridas como resultado de los ataques aéreos rusos en la región de Jersón, según informes locales.

11:27 Drone No Identificado Puede haber Entrado en el Espacio Aéreo de la OTAN en Rumanía

Un drone ruso puede haber entrado brevemente en el espacio aéreo de Rumania, miembro de la OTAN, durante la noche, según el ministerio de defensa en Bucarest. El drone puede haber cruzado el espacio aéreo rumano en la zona fronteriza durante menos de tres minutos, según el ministerio. El drone fue presuntamente involucrado en un ataque en la ciudad ucraniana de Izmail, en el sur, donde las autoridades ucranianas informaron de tres muertos y más de una docena de heridos como resultado de un ataque con drone temprano por la mañana del viernes.

10:57 Zelensky Visitará EE. UU. para Solicitar Más Ayuda Militar

El presidente Zelensky viaja a EE. UU. para presentar su "plan de victoria" y solicitar más ayuda militar. Biden está reportedly preparando un paquete de armas para Ucrania valorado en casi 8.000 millones de dólares, según el reportero de ntv Gordian Fritz.

10:20 Agencias de Inteligencia de EE. UU. Advierten sobre una Severa Represalia si Ucrania Ataca a Rusia con Misiles de Largo Alcance

Según un informe, las agencias de inteligencia de EE. UU. ven un riesgo significativo si Ucrania utiliza misiles de Occidente de largo alcance para atacar en el territorio de Rusia. Permitir esto podría llevar a una severa represalia, según el "New York Times", citando una evaluación de inteligencia no publicada. Las reacciones rusas podrían ir desde la quema y sabotaje contra instalaciones en Europa hasta ataques mortales contra puntos de apoyo militar de EE. UU. y Europa. mientras que Rusia podría no llevar a cabo abiertamente tales ataques, las operaciones de inteligencia encubiertas son más probables. El "New York Times" también informes que las agencias de inteligencia de EE. UU. creen que Ucrania no tiene suficientes misiles de largo alcance para cambiar fundamentalmente el curso de la guerra. Según esta evaluación, el riesgo es alto, con un éxito incierto. Esto podría explicar en parte por qué la decisión es tan difícil para el presidente Biden de EE. UU.

09:57 Putin Amenaza con Consecuencias Occidentales si se Usan Armas de Largo Alcance contra Rusia

Rusia amenaza a EE. UU. con consecuencias si aprueba el uso de armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. El presidente Putin sugiere ciertas restricciones de exportación en materias primas estratégicas, incluyendo uranio, como represalia contra el Occidente. El reportero de ntv Munz explica el trasfondo y las implicaciones.

08:40 Estructura Rusa No Identificada Cerca del Puente de Crimea Puzla a la Marina Ucraniana

Una estructura rusa no identificada cerca del puente de Crimea está desconcertando a la marina ucraniana. La construcción está en marcha, dice el portavoz de la marina Dmytro Pletenchuk, según "The Kyiv Independent" en televisión ucraniana. Su propósito es desconocido. "Podría ser una instalación defensiva, podría ser otro cruce, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones", dijo Pletenchuk. Él cree que los rusos no la completarán debido a las condiciones meteorológicas cada vez peores. "Siguen tratando de colocar algo nuevo en el estrecho de Kerch para construir diversas estructuras hidro

07:09 Baerbock: Falta de Apoyo Dejaría a los Hospitales VulnerablesLa Ministra de Asuntos Exteriores Baerbock aboga por las entregas de armas occidentales a Ucrania y advierte contra el debilitamiento del apoyo a Kyiv. "La idea de que no habría conflicto ni bajas en Ucrania si no hubiera armas defensivas es tan sencilla como equivocada", dijo Baerbock durante el Debate General de la ONU en Nueva York. "Si Rusia cesa su asalto, la guerra termina. Si Ucrania deja de defenderse, es el fin de Ucrania". El presidente Putin respondió a una invitación a una conferencia de paz de junio bombardeando un hospital infantil. Mientras Putin se niegue a conversaciones diplomáticas, dejar de apoyar a Ucrania equivaldría a "dejar los hospitales y niños de Ucrania sin protección. Esto conduciría a más atrocidades de guerra, possibly también en otros países". Baerbock destaca que Rusia "ha puesto repetidamente en peligro la inviolabilidad de los estados bálticos y las fronteras de Polonia".

06:45 Eslovenia: Decisiones Prematuras Pueden Poner en Peligro la Defensa UcranianaEl gobierno esloveno aconseja en contra de una rápida eliminación del uso de armas occidentales de largo alcance en territorio ruso, a pesar de las reservas alemanas. "Anunciar de antemano que ciertos temas están fuera de límites no esusually la mejor estrategia", dijo el primer ministro Robert Golob durante el Debate General de la ONU en Nueva York. "En esta situación compleja, todas las alternativas deben ser consideradas, y la mejor para la situación actual debe ser elegida", respondió Golob a una pregunta sobre misiles de crucero de largo alcance. Hasta ahora, Alemania y EE. UU. son reacios a esto. El canciller Olaf Scholz recently se opuso a la entrega de armas de precisión de largo alcance a Ucrania en el futuro.

06:11 Baerbock Pide a Irán que Cese el Apoyo a Rusia y el Traslado de MisilesLa Ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock insta a Irán a que detenga cualquier apoyo a la agresión de Rusia contra Ucrania y prohíba la transferencia de misiles balísticos y drones. El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica esto a través de la plataforma X. Baerbock se encontró con su homólogo iraní Abbas Araktschi en el margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

06:01 Trump planea Reunión con ZelenskyEl ex presidente de EE. UU. Donald Trump planea reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el viernes en Nueva York. La reunión tendrá lugar en la Torre Trump en Manhattan, revela Trump. Zelensky, quien se reunió con el presidente Joe Biden el jueves, extendió su estancia en EE. UU. para reunirse con Trump. Antes de su visita a EE. UU., Zelensky expresó su deseo de reunirse con Trump, el presidente demócrata Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para presentar su "estrategia de victoria" para poner fin a la guerra en Ucrania. Lee más sobre esto aquí.

04:25 Harris Promete Apoyo a Zelensky y Advierte sobre un Posible Resultado ElectoralLa candidata a la presidencia de EE. UU. Harris promete al presidente ucraniano Zelensky su apoyo y advierte contra un resultado electoral específico (sin mencionar el nombre del candidato). "Mi apoyo a Ucrania y a su pueblo sigue siendo firme. (...) Continuaré abogando por Ucrania y trabajando diligentemente para asegurar que emerja victoriosa y disfrute de la paz y la prosperidad", señala la demócrata durante la visita de Zelensky a Washington. Advierte de que el fin de la guerra no puede ser dictado sin la participación de Ucrania. Algunos individuos de EE. UU. buscan obligar a Ucrania a renunciar a partes sustanciales de su territorio, aceptar la neutralidad y abandonar las garantías de seguridad de países externos. Estas propuestas paralelas a las propuestas del líder del Kremlin Putin, ella destaca, equivalen a una capitulación.

02:08 Ucrania Informe de Ataques al Oeste de JersónLas fuerzas rusas bombardearon repetidamente el asentamiento de Tomyna Balka oeste de la ciudad ucraniana controlada de Jersón el jueves, según el gobernador local Prokrudin. Una mujer murió y otra persona resultó herida, según Telegram.

00:55 Reino Unido Suministrará Más Sistemas de Artillería a la Defensa de UcraniaEl Reino Unido suministrará un lote adicional de sistemas de artillería autopropulsados AS90 a las fuerzas de defensa de Ucrania, confirma el Ministerio de Defensa británico. Ya se han suministrado diez de estos sistemas a Ucrania, con seis más esperados en las próximas semanas.

23:33 La ONU Lucha Financieramente para Ayudar a los Ucranianos Durante el InviernoLa ONU admite que no tiene los fondos necesarios para ayudar a los ucranianos durante el invierno actual. "El nivel de financiación de organizaciones como la nuestra es significativamente insuficiente en esta época del año", dice Karolina Lindholm Billing, la coordinadora de Ucrania para la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Actualmente, el ACNUR solo está financiado en un 47% para apoyar a los millones de ucranianos afectados por la guerra. Hace un año, el ACNUR tenía el 70% de los fondos necesarios.

22:13 Biden: Mejora de la Ayuda de EE. UU. a UcraniaEl presidente Joe Biden anuncia un aumento de la ayuda estadounidense a Ucrania durante el resto de su mandato. Este movimiento busca fortalecer el poder negociador del gobierno ucraniano en Kyiv, menciona Biden antes de una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. El mandato de Biden finaliza en enero, lo que podría dejar el cargo a la vicepresidenta Kamala Harris o al ex presidente Donald Trump, quien se prevé que reduzca la participación de EE. UU. en Ucrania.

21:34 Ucrania: Rusia se prepara para un asalto intensificado en la región de Zaporizhzhia Según fuentes de inteligencia ucranianas, las tropas rusas están planeando escalar sus actividades militares en la región de Zaporizhzhia. "Hay una tendencia creciente hacia un conflicto más intenso en el sector de la zona de combate en la región de Zaporizhzhia", declaró un representante de las tropas estacionadas en el sur de Ucrania en televisión nacional. "En las últimas 24 horas, han habido cinco ataques, y esperamos que este número aumente, ya que nuestra inteligencia sugiere que el enemigo está congregando unidades de ataque cerca de [el asentamiento de] Pryiutne". Además, se han informado vehículos blindados ligeros en el lado ruso, agregó el representante. "Esto implica que se están preparando para operaciones ofensivas".

21:00 Biden y Selenskyj: Rusia no triunfará Al comenzar su reunión en Washington, el presidente de EE. UU., Joe Biden, promete a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, un apoyo inquebrantable de Estados Unidos. "Rusia no saldrá victoriosa, Ucrania sí", declaró Biden mientras recibía a Zelensky en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Y nosotros te acompañaremos en cada paso del camino". Explora más detalles aquí.

El ciudadano estadounidense acusado de "actividades mercenarias" en Rusia se presume que participó en operaciones militares en el lado de Ucrania durante el conflicto en curso.

