Biden expresa su oposición a que Israel lance ataques a las instalaciones nucleares de Irán, pero reconoce que Israel tiene la autoridad para tomar represalias después de un ataque.

Autoridades estadounidenses no están presionando secretamente a Israel para que se abstenga de reaccionar contra Irán, según informaron dos altos funcionarios de la administración a CNN. Esto representa un cambio con respecto a abril, cuando Biden aconsejó a Israel que "se quede con la victoria" después de interceptar con éxito una salva de drones e misiles iraníes.

En cambio, Biden espera que Israel adopte un enfoque cauteloso que proteja su derecho a represalia, mientras evita acciones que puedan provocar una mayor represalia y potencialmente desatar una guerra a gran escala.

Un alto funcionario declaró: "Nadie les dice que no respondan. Nadie dice 'Quédese con la victoria'".

La recepción de este mensaje por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sigue siendo incierta, especialmente dado su fortalecido posición política tras sus exitosos esfuerzos para debilitar a Hezbolá en Líbano.

Al inicio de una reunión del gabinete de seguridad, Netanyahu declaró: "Irán cometió un gran error y lo pagará".

Los intentos de Biden para influir en su homólogo israelí en el último año han sido en gran medida infructuosos, y los dos líderes no han hablado desde agosto. Sin embargo, Biden anunció que planea hablar con Netanyahu "relativamente pronto", aunque no se mencionó ninguna conversación programada.

El subsecretario de Estado Kurt Campbell confirmó las discusiones en curso con Israel y destacó la gravedad de la situación.

"La región está al borde de un abismo, y hay preocupaciones genuinas sobre una mayor escalada que podría poner en peligro no solo a Israel, sino también nuestros intereses estratégicos", dijo Campbell.

Las apuestas están en su punto más alto debido a la creciente tensión en la región. Los esfuerzos para mediar en los alto el fuego tanto en Gaza como en la frontera con Israel han sido en gran medida infructuosos. La próxima elección presidencial de Estados Unidos aumenta la importancia de manejar la crisis.

La escala del ataque del martes superó el volumen de proyectiles que Irán disparó contra Israel en abril. Israel y Estados Unidos volvieron a tener éxito al interceptar los misiles, gracias a varios meses de planificación coordinada. Sin embargo, la magnitud del ataque, que Biden describió como "audaz" después de que ocurriera, merecía una respuesta de Israel, según los funcionarios estadounidenses.

"Israel tiene el derecho a responder. La respuesta debe ser proporcional", remarked Biden después de una llamada virtual con los líderes de los países industrializados del G7. Dijo que los líderes estuvieron de acuerdo en este punto y que estaban preparando nuevas sanciones contra Irán.

Esto representa un cambio con respecto a la postura adoptada en abril, cuando los funcionarios estadounidenses instaron a Israel a reconocer los daños mínimos infligidos por Irán y les pidieron que siguieran adelante. Israel respondió, pero de manera limitada, al atacar un sistema de defensa aérea en Isfahán.

Ahora, se espera con ansias una contraofensiva israelí más significativa, que podría tener como objetivo una amplia gama de objetivos. Según la evaluación actual, es poco probable que Israel ataque los sitios nucleares de Irán, aunque un alto funcionario señaló que Israel aún no ha decidido dónde podría golpear.

"Están haciendo lo sabio y tomándose un tiempo para pensarlo", dijo el funcionario.

Biden ha dicho que no apoya un ataque israelí contra las instalaciones nucleares de Irán. "La respuesta es no", respondió cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Israel lanzara un ataque retaliatorio contra instalaciones relacionadas con el programa nuclear de Irán.

Una acción así por parte de Israel casi con certeza llevaría a un conflicto fuera de control que Biden ha tratado de evitar durante un año desde que Hamás lanzó su ataque contra Israel el 7 de octubre. Para Netanyahu y algunos de sus asesores más halcones, sin embargo, podría eliminar lo que se percibe como una amenaza existencial para Israel de una vez por todas.

Después de los ataques de esta semana, Estados Unidos está monitoreando de cerca todas las actividades relacionadas con el programa nuclear de Irán, pero no ha observado cambios recientes, según informaron dos funcionarios estadounidenses.

Una principal preocupación de Estados Unidos es la posibilidad de que Irán fortalezca su programa nuclear después de haber degradado con éxito sus proxies en Líbano y Gaza y haber frustrado su ataque con misiles balísticos.

Aunque no hay señales actuales de que Irán esté haciendo esto, los funcionarios estadounidenses siguen alerta ante esa posibilidad.

No ha habido un cambio significativo en la postura nuclear de Irán Recently, but over the past year, Iran has continued to enrich fissile material for its nuclear program. In early 2021, Secretary of State Antony Blinken stated that Iran's breakout time - the amount of time required to produce sufficient nuclear material for a nuclear weapon - "is now probably one or two weeks."

No hubo bajas ni fallecidos israelíes durante el ataque iraní del martes, que pareció targetear instalaciones militares e inteligencia. Un hombre palestino murió en Cisjordania por escombros de un misil interceptor lanzado por Israel, según el hospital donde fue tratado.

Con el inicio del año nuevo judío, Rosh Hashanah, el miércoles, hay algunas creencias de que una retaliación israelí podría retrasarse unos días más.

"Tienen el feriado, lo que proporciona algo de tiempo y espacio", dijo uno de los altos funcionarios estadounidenses.

Sin embargo, prolongar la espera para una respuesta también aumenta la expectativa en una región que ya está tensa, especialmente mientras continúa la operación de Israel contra Hezbolá. CNN informó el miércoles que los oficiales estadounidenses e israelíes creen que aproximadamente el 50% del arsenal del grupo proxy iraní ha sido destruido.

El martes por la tarde, Harris salió a hacer una declaración calculada sobre los ataques iraníes en Israel.

"Tengo los ojos bien abiertos", declaró, siguiendo su discurso preparado. "Irán representa una presencia desestabilizadora y amenazante en el Oriente Medio, y el reciente asalto a Israel es solo una más de las pruebas de esta realidad".

