Biden expresa abiertamente su apoyo a Harris

Tras concluir su discurso de 60 minutos, el vicepresidente Harris subió al escenario y ambos compartieron un abrazo prolongado. Earlier in the day, the President had commended his vice presidential pick as "tough" and "seasoned," and someone with "remarkable moral fortitude." He labeled his choice to partner with her as the "top decision" of his entire career.

Biden associates the Republican presidential hopeful, Trump, as a "failure." He advocated for the American electorate to select a "prosecutor" over a "convicted felon" for the White House position.

Biden was pointing to Harris' past role as California's Attorney General and Trump's prior conviction by a New York court for falsifying records in a case involving hush money, thereby making him the initial criminally-convicted former U.S. President in history.

Biden's address was met with deafening applause and extended "We adore Joe!" cheers. "I appreciate you too," he replied. Earlier in the convention, Harris had admired Biden. According to her, the Democrats will always be indebted to him.

En julio, el Biden de 81 años había expresado su intención de renunciar a la presidencia en las próximas elecciones de noviembre, citando especulaciones internas del partido sobre su capacidad mental. Luego endosó a Harris como su sucesora. Ella posteriormente obtuvo la nominación presidencial en una votación en línea en los primeros días de agosto. Su candidatura ha generado un gran entusiasmo dentro del Partido Demócrata. Con 59 años, sería la primera mujer, afroamericana y persona de ascendencia asiática en convertirse en presidenta de EE. UU.

Al iluminar su apoyo a Harris, Biden instó al público a optar por un "líder competente" en lugar de un "convictó liar" para la presidencia. Reconociendo los logros pasados de Harris como fiscal general, Biden la consideró la opción óptima para "navegar los desafíos que vendrán" y reafirmar la fe del país en su liderazgo.

