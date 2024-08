Biden expresa a América, "He hecho todo lo posible por ti", mientras le confía su legado a Harris.

El lunes en la Convención Nacional Demócrata, llevó a cabo una de las acciones más significativas que puede realizar un político en un sistema democrático: renunciar voluntariamente al poder, al transferir la liderazgo del partido a Kamala Harris.

Concluyó su carrera de medio siglo, que abarcó roles como senador, vicepresidente y finalmente presidente, citando un verso de una canción llamada "American Anthem", que consideraba significativa para su familia. "¿Qué debería ser nuestro legado, qué dirán nuestros hijos, déjame saber en mi corazón cuando mis días hayan terminado, América, América, te di todo de mí", declaró.

En un discurso de despedida en Chicago que se extendió más allá de la medianoche en la costa este, Biden, de 81 años, dejó su legado - y el futuro de la democracia estadounidense - en manos de la persona a la que se refirió como "la futura vicepresidenta Kamala Harris".

"Es dura, experimentada y tiene una integridad tremenda", dijo.

"Su historia encarna la mejor narrativa estadounidense", continuó Biden. "Será una presidenta a la que nuestros hijos podrán admirar. Será una presidenta respetada por los líderes mundiales. ... Será una presidenta de la que todos podremos sentirnos orgullosos. Será una presidenta histórica que dejará su huella en el destino de América".

El acto de Biden fue especialmente emotivo dado que se convirtió en el primer presidente en ejercicio en renunciar a buscar la reelección en más de cinco décadas y media.

Anhelaba un segundo mandato, la ambición que todos los presidentes codician, pero bajo presión intensa de antiguos aliados, determinó que su partido y la nación se beneficiarían más con un líder más joven.

Su sacrificio contrastó agudamente con el de su antecesor, Donald Trump, quien hizo todo lo posible para mantener el poder en contra de la voluntad del pueblo en 2020 y ahora ha anunciado su candidatura para un mandato que juró dedicaría a "la venganza".

Solo horas antes, Trump volvió a utilizar el lenguaje que precipitó la crisis constitucional más seria de Estados Unidos en tiempos modernos en 2016. Sugirió que solo aceptaría los resultados de este año si creía que eran libres y justos. A pesar de la falta de evidencia en contrario, este sentimiento resurgió la última vez y no hay indicación de que será diferente este año.

Biden fue recibido con una oleada de emoción cuando corrió al escenario después de la introducción de su hija Ashley. Secándose las lágrimas con un pañuelo, un aplauso ensordecedor dio paso a los gritos de "¡Amamos a Joe!" y "¡Gracias Joe!" del público. Biden agarró el atril, con los brazos abiertos, y absorbió el afecto. Se dio la vuelta y levantó las manos hacia aquellos en las últimas filas de la casa.

El presidente comenzó hablando de su decisión de enfrentarse a Trump en 2020 - para asegurar, dijo, que "el odio no tenga santuario" - antes de pasar a describir su presidencia, que comenzó en medio del caos de la pandemia de Covid-19, como un éxito poderoso que protegió la democracia y reconstruyó "la columna vertebral de América", la clase media.

Biden evocó el frío literal y metafórico de su inauguración y la crisis nacional que prevalecía en ese momento. “Ahora es verano, el invierno ha pasado, y con un corazón agradecido, me paro ante ustedes esta noche de agosto para informar que la democracia ha triunfado, la democracia ha entregado, y ahora la democracia debe ser protegida”.

Exudó pasión y convicción, pronunciando palabras destinadas a un discurso de nominación si aún liderara la boleta. Su voz fue poderosa - de hecho, pasó gran parte del discurso gritando. Fue un contraste marcado con el tono débil que contribuyó a su pobre desempeño en el debate de CNN contra Trump en Atlanta dos meses atrás. Se balanceó con ira al hablar sobre las mentiras del candidato republicano, lo que él percibe como el tarnishing del imagen de América en el extranjero por el antiguo presidente, y la devastación causada por la violencia con armas de fuego.

Sin embargo, también hubo recordatorios de por qué no estaría reclamando un segundo mandato. La edad de Biden era evidente en la mirada a veces vacía de un anciano. Sus palabras a veces tartamudeaban o tropezaban con una frase. Ha sido la desgracia de Biden envejecer ante los ojos del mundo. Ya no es "Joey", el alegre y enérgico ascendente con la "dazzling Biden smile" como se describe en el clásico libro de Richard Ben Cramer “What it Takes”. Ni siquiera es el dinámico y ingenioso senador de la campaña presidencial de 2008.

El presidente probablemente entregará un discurso de despedida antes de dejar el cargo en enero. Pero la noche del lunes fue probablemente su última oportunidad ante un público en vivo tan cautivo. No habrá más discursos sobre el Estado de la Unión. No fue un último adiós, pero un presidente en el ocaso de sus días estaba documentando la primera historia de su propia administración.

Biden también fue generoso con su sucesora elegida. Le atribuyó todos sus logros a ella también, incluyendo acciones para proteger "la libertad de votar, la libertad de amar a quien ames, y la libertad de elegir".

Cuando el público coreó "¡Gracias Joe!", Biden intervino, "¡Gracias también a Kamala!". Esto podría haber complacido a Trump, quien ha estado tratando de retratar el mandato de Biden como una economía azotada por la inflación - una situación en la que Harris supuestamente es cómplice.

Sin embargo, al irse ahora y poner fin a una contienda entre un hombre de 81 años y uno de 78, Biden permitió que su vicepresidenta y la nueva nominada demócrata corriera con la percepción de la candidata del cambio. Trump está encontrando difícil lidiar con esta transición. De hecho, está luchando más por dejar ir a Biden que el Partido Demócrata.

Harris enfrenta un desafío formidable en el camino. A pesar de su fuerte inicio y haber eliminado la brecha en las encuestas de Biden, está en una competencia reñida con Trump en los estados clave, con el ex presidente exhibiendo sus habilidades de campaña feroz.

La Tristeza de Biden

Biden podría encontrar algo de consuelo en la cálida recepción que recibió el lunes, lo que podría aliviar el supuesto pesar persistente que siente sobre cómo terminará su ilustre carrera. Sin embargo, es poco probable que esto calme los sentimientos de traición entre su círculo íntimo, que se sintió engañado por los líderes del partido que lo apartaron después de que su rendimiento en el debate avivó las preocupaciones de los votantes sobre su edad. (La figura clave en esta maniobra, Nancy Pelosi, expresó su esperanza el lunes de que Biden "sienta el amor en esta sala, es abrumador". Biden declaró más tarde que no había hablado con Pelosi desde su decisión de retirarse de la carrera.)

Independientemente del afecto derramado sobre él por los miembros del partido que ahora lo ven como un héroe desinteresado y un presidente indiscutiblemente grande, la efectiva terminación de su campaña de reelección por un partido que creía que perdería representa un acto de crueldad escalofriante.

Un indicio del dolor del último mes fue evidente en el breve discurso de la primera dama Jill Biden, cuando dio a entender que su esposo tuvo que buscar en su alma para decidir no volver a presentarse. Cuando Ashley Biden se refirió a su padre como "uno de los líderes más influyentes de la historia", pareció un aviso del inminente pérdida.

Sin embargo, Biden asegura que no guarda rencor hacia aquellos que lo animaron a apartarse. En su momento más cercano a explicar su decisión, dijo: "Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. Me encanta el trabajo, pero amo a mi país más".

Biden estaba inicialmente programado para hablar en la última noche de la convención como el nominado, pero ended up being the opening act on the first night. Air Force One was standing by for a late-night flight to his California vacation, marking the commencement of the convention's main proceedings without the sitting president.

The past few months have been unforgiving towards Biden. Despite having a deep understanding of fate's treachery, as a political leader, his life has been marked by extraordinary highs and tragic lows. This was symbolized by the death of his wife and infant daughter shortly after his election to the Senate and later, his beloved son Beau's demise due to brain cancer during his tenure as vice president.

Biden has long felt underappreciated in a political career that began during Nixon's presidency. Even after securing the Democratic nomination in 2020, in a convention devoid of the traditional balloon drop, and ultimately winning the presidency after decades of pursuit, he failed to receive the usual fanfare due to Covid-19 safety measures.

However, the love showered upon him on Monday will shape history's view of his career. Every Democratic convention will remember his speech, along with the party's legendary moments.

And when the accomplishments he extolled on Monday fade away, Biden will be remembered not just for what he achieved while in power, but also for how he chose to depart from office, much like the first president, George Washington.

Biden's decision to transfer power to Harris during the Democratic National Convention marked a significant moment in the realm of politics, demonstrating self-sacrifice and belief in the benefit of a younger leader for the party and the nation.

Moreover, Biden's act contrasted starkly with his predecessor Donald Trump's actions, who kept trying to maintain power defying the public's will, echoing sentiments that could potentially ignite another constitutional crisis.

Lea también: