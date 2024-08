Biden: El acuerdo de Gaza podría disuadir a Irán de atacar a Israel

Tras el asesinato del jefe extranjero de Hamas en Irán, Israel se prepara para una posible represalia. EE. UU. espera calmar la situación con avances en un alto el fuego en Gaza, lo que podría disuadir a Teherán de un ataque.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, cree que Irán podría abstenerse de su amenazada represalia contra Israel en caso de un avance en las negociaciones para un alto el fuego en el conflicto de Gaza. Cuando se le preguntó por periodistas, Biden respondió: "Esa es mi expectativa, pero veremos".

El jueves, bajo la presión de EE. UU., Catar y Egipto, se planea una posible ronda decisiva de conversaciones sobre un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes, probablemente en la capital catarí, Doha. A diferencia de Israel, la organización terrorista Hamas ha declinado participar hasta ahora, stating, "No negociaremos bajo fuego". El "Wall Street Journal" citó a mediadores árabes diciendo que las negociaciones indirectas continuarían incluso si Hamas no participa, con la organización islamista siendo informada sobre las condiciones discutidas para un alto el fuego.

Esperando una posible represalia

En un mensaje de Gaza a mediadores árabes, el líder de Hamas, Yahya al-Sinwar, dijo el lunes por la noche que si Israel está dispuesto a negociar y incluir a Hamas, debe detener primero sus operaciones militares en la Franja de Gaza, informó el periódico. Se cree que Sinwar se esconde en la extensa red de túneles de Hamas bajo la franja costera sellada.

"Queremos que todos estén presentes el jueves, remanguen sus mangas y se pongan a trabajar", dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., en Washington. "Y al mismo tiempo, estamos vigilando de cerca lo que Irán y sus proxies podrían hacer esta semana". Según informes de los medios, la Casa Blanca teme que un ataque de Irán y Hezbolá a Israel pueda sabotear las negociaciones para un alto el fuego y echar a perder un posible acuerdo. "Va a ser difícil", dijo Biden. "Veremos lo que hace Irán y veremos qué happens if there's an attack. But I'm not giving up".

Permanece incierto si y cuándo Irán y Hezbolá llevarán a cabo los ataques de represalia amenazados tras el asesinato de un comandante militar de Hezbolá en Líbano y el jefe extranjero de Hamas en la capital iraní, Teherán. "Irán y Hezbolá no saben qué hacer. Hay muchos planes, pero aún no hay decisiones", dijo un funcionario de EE. UU. al portal de noticias "Axios". Como el aliado más importante de Israel, EE. UU. ha desplegado fuerzas militares adicionales en la región para disuadir y proteger a Israel y a sus propios soldados. Se teme que una represalia contra Israel pueda llevar a una guerra mayor en el Oriente Medio.

