Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, está considerando un viaje a Berlín.

Aunque el presidente Joe Biden ya ha pisado territorio alemán en el pasado como líder de EE. UU., no ha sido para una reunión uno a uno. Informes sugieren que antes de que su mandato termine, el octogenario tiene la intención de rectificar esta situación.

Según fuentes no identificadas, Biden planea hacer una visita de dos días a Alemania a mediados de octubre. Esta información también se ha mencionado en un artículo publicado por el periódico "The Hill", que indica que Biden podría visitar Berlín antes de dirigirse a África. Si estos planes se materializan, será la primera visita oficial de Biden a la capital alemana como presidente.

Sin embargo, aún no se ha emitido ninguna confirmación oficial. La Casa Blanca ha elegido mantenerse en silencio cuando se le ha preguntado al respecto. Ni el portavoz del gobierno alemán ni la Oficina del Presidente Federal, a cargo de organizar visitas de estado, han ofrecido ningún comentario. De manera similar, la embajada de EE. UU. en Berlín ha mantenido silencio, derivando las consultas a la Casa Blanca.

Aunque Biden asistió a la cumbre del G7 en Elmau en 2022 y hizo una escala para repostar en la base militar de Ramstein en otra ocasión, no ha realizado una visita de trabajo o de estado a Alemania durante su mandato como presidente.

Biden anunció su retiro de la carrera presidencial bajo presión significativa de su propio partido en julio, allanando el camino para que la vicepresidenta Kamala Harris tome el mando. Los detalles sobre su visita a África aún no se han revelado. A pesar de su promesa de visitar el continente africano desde hace mucho tiempo, Biden ha tenido que posponer el viaje en múltiples ocasiones. Sin embargo, Recently hinted at his plans to visit Angola without providing further details.

La visita planeada de Biden a Alemania a mediados de octubre, según se ha informado, marcaría su primera visita oficial a la capital alemana como presidente. Además, si sus planes de visitar Berlín y luego África se llevan a cabo, Alemania sería uno de los países que visitaría durante su presidencia.

Lea también: