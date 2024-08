Biden dice que no tiene confianza en una transición pacífica de poder si Trump pierde

Si Trump gana, no, no estoy confiado en absoluto —dijo Biden en una entrevista con CBS News, antes de corregirse a sí mismo—: "Quiero decir, si Trump pierde, no estoy confiado en absoluto. Él dice lo que dice, no lo tomamos en serio, pero lo dice en serio —todo eso de que si perdemos, habrá un baño de sangre, tendrá que ser una elección robada", agregó en su primera entrevista desde el final de su campaña, que se espera que se transmita en su totalidad el domingo por la mañana.

Trump advirtió en marzo que si perdía las elecciones de 2024 sería un "baño de sangre" para la industria automovilística de EE. UU. y el país —comentarios que Biden y su campaña rápidamente utilizaron, afirmando que el expresidente estaba incitando la violencia política.

Biden ha advertido durante mucho tiempo que Trump es poco probable que conceda las elecciones si pierde, lo que hace que la protección de la democracia sea un pilar central de su campaña de 2024. En sus declaraciones desde el Despacho Oval el mes pasado, explicando su decisión de poner fin a su campaña, Biden buscó contrastar la negativa de Trump a aceptar los resultados electorales con su propia decisión de apartarse como candidato demócrata.

"Mira, no soy el tipo que dice que quiero ser un dictador desde el primer día. No soy el tipo que se niega a aceptar el resultado de las elecciones. No soy el tipo que dice que no aceptará el resultado de estas elecciones automáticamente. No puedes amar a tu país solo cuando ganas".

Desde entonces, el presidente ha remained largely out of sight with a limited public schedule. Aside from remarks announcing a successful prisoner exchange with Russia and welcoming those Americans back stateside and a brief trip to Texas to mark the anniversary of the Civil Rights Act and mourn the death of the late Rep. Sheila Jackson Lee, Biden has had no public events since ending his campaign, largely ceding media coverage to Vice President Kamala Harris, who he endorsed.

Biden on Wednesday also warned that Trump was preparing to challenge the election results again in November as he did in 2020, including by putting in place sympathetic local election officials.

“Look, what they’re trying to do now in the local election districts where people count the votes ... they’re putting people in place in states that they’re going to count the votes, right?” he said. “You can’t love your country only when you win.”

Trump's comments about a potential "bloodbath" if he loses the 2024 election, which he made in March, have become a major point of concern in political discussions, with Biden and his campaign accusing the former president of inciting political violence through such remarks.

Biden's campaign has emphasized the importance of politics being conducted with respect for democratic processes, addressing concerns about Trump's past refusal to concede an election and his statements about potential violence if he loses again.

