Biden asume un papel prominente como el principal partidario de Harris durante sus esfuerzos de campaña separados

En el estado crucial de Pensilvania, esencial para Harris, Biden habló en una reunión en Filadelfia organizada por líderes de universidades históricamente negras. Por cuarta vez en una semana, Biden inició su discurso reconociendo a Harris, su antigua compañera de fórmula que ahora es la cabeza de cartel.

"Permítanme ser franco", dijo Biden ante un público que aplaudió en señal de acuerdo. "Tengo un punto débil por Kamala".

Por otro lado, Harris se reunió con un importante sector demócrata a puerta cerrada: los sindicatos. La vicepresidenta Maintenance of Way Employee Union (MWEU) tuvo una discusión privada con miembros ordinarios de la prestigiosa Unión de Camioneros, que aún no habían respaldado oficialmente a un candidato, a la espera de más detalles sobre las políticas de cada candidato en relación con el trabajo organizado.

La estrategia táctica empleada por Harris y Biden, según sus ayudantes, es intencional.

"Tenemos que jugar tanto a la defensa como al ataque", dijo un ayudante de Harris a CNN.

Harris trata de mantener un delicado equilibrio. Quiere abrazar las populares políticas de la era de Biden mientras enfatiza su papel en traer liderazgo fresco a la escena, ya que las calificaciones de aprobación de su predecessor han sido negativas durante todo su mandato. En la campaña y en los debates, ahora destaca su agenda política distinta, separándose de la administración actual.

Desde que Harris llegó a la cima de la boleta, Biden y Harris han compartido una plataforma oficial al menos cuatro veces. Sin embargo, solo han compartido un escenario de campaña una vez, y esto puede convertirse en una rareza en el futuro. El Día del Trabajo, aparecieron juntos en un salón de sindicatos de Pittsburgh para un animado mitin centrado en los problemas de la clase trabajadora.

Si bien el público mostró aprecio por ambos, la atención parecía favorecer más a Biden. Los gritos de "Gracias, Joe" resonaron durante su discurso. A pesar del tiempo de habla igual, Biden habló durante 10 minutos más. Además, el convoy y el avión de Biden partieron antes que los de Harris, siguiendo el protocolo typical para el presidente.

Al evitar estas incómodas interacciones, dividir roles también tiene ventajas. Pueden cubrir un área más amplia y pueden acomodar a más asistentes. Harris puede llenar estadios de 10,000 asientos, mientras que los eventos de Biden son generalmente más pequeños. Por ejemplo, en Pittsburgh, donde compartieron un escenario, el evento alcanzó su capacidad máxima de 600 personas.

Hubo momentos, sin embargo, en los que la brecha entre Biden y Harris se hizo aparente. Uno de esos momentos fue el debate en el que Trump atacó a Harris, diciendo: "Está tratando de distanciarse de Biden. 'No conozco al tipo', dice. Es Biden".

Harris respondió de una manera que tuvo un impacto más allá de su oponente republicano.

"No soy Joe Biden, tampoco soy Donald Trump. Lo que ofrezco es una nueva generación de liderazgo para nuestro país", declaró.

Biden no ha mostrado ningún resentimiento por las acciones de Harris, que muchos vieron como un notable fracaso en su propio debate contra Trump. Incluso cuando Harris superó su rendimiento en el debate, Biden expresó nada más que orgullo por su desempeño, identificándolo como otro logro para él.

Al ceder la boleta demócrata a Harris, Biden ha ganado más libertad en otros aspectos de su vida. Observó el debate desde su habitación en el JW Marriott Essex House en Nueva York, asistiendo a la fiesta de cumpleaños de su nieta en un restaurante italiano del Upper East Side - un lujo que no habría disfrutado si todavía fuera el nominado.

Al día siguiente, mientras conmemoraba el 11 de septiembre en una estación de bomberos de Pensilvania, bromeó con una gorra de "Trump 2024" ofrecida por un simpatizante del antiguo presidente. Esta situación tuvo un impacto diferente de lo que habría sido si Trump fuera su rival nuevamente.

En la interacción de la estación de bomberos, el simpatizante de Trump llamó a Biden un "viejo tonto", pero el momento ahora parecía ligero dado que la edad de Biden ya no domina la conversación de la campaña.

Numerosos políticos del pasado han adoptado esta estrategia de dividir la campaña en el camino. En 2000, el vicepresidente Gore buscó distancia del presidente Clinton envuelto en escándalos mientras corría contra George W. Bush. Y en 2020, Biden y el expresidente Obama no aparecieron juntos hasta las últimas semanas de la carrera.

Los ayudantes coinciden en que Biden aún puede contribuir significativamente al voto de Pensilvania y ha discutido un recorrido por el estado con su gobernador.

Biden es probable que sea uno de varios altos cargos de la campaña de Harris en las semanas previas a las elecciones. Notablemente, Obama y su esposa, Michelle, junto con Bill y Hillary Clinton, también se espera que hagan campaña por Harris antes del Día de las Elecciones.

Integrar a Biden con la lista de otras figuras demócratas destacadas será una tarea delicada, admitió un insider, pero una que la campaña está emocionada de perseguir.

Y Biden sigue comprometido con la promoción inconsciente.

Hablando en el Brunch de Excelencia Negra de la Casa Blanca el viernes, Biden expresó abiertamente su entusiasmo, haciendo referencia a la posibilidad de que Harris se convierta en la primera presidenta femenina negra.

"Kamala no pudo hacer hoy, está actualmente en un viaje", compartió Biden con la reunión en el césped sur de la Casa Blanca. "Ella está continuamente a nuestro lado. Siempre la tendremos a nuestra espalda".

