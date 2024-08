Biden asegura ayuda para las capacidades de defensa aérea de Ucrania

Las apelaciones persistentes de Zelensky para obtener más armamento y municiones han encontrado eco en Washington. Estados Unidos revela un nuevo paquete militar para Ucrania, centrado en la ayuda urgente para la defensa aérea. Hay posibilidades de que se intensifiquen los ataques rusos este fin de semana, lo que hace de este un período de preocupación.

El presidente Biden ha prometido a Ucrania más apoyo militar, específicamente para la defensa aérea. Después de una conversación entre Biden y el presidente ucraniano Zelensky, la Casa Blanca hizo este anuncio. No se proporcionaron detalles sobre las implicaciones financieras de la nueva ayuda. El comunicado mencionó "misiles de defensa aérea para proteger las instalaciones cruciales de Ucrania, equipo para la defensa de drones y misiles antitanque (...) así como municiones para las tropas en la línea del frente y los sistemas de cohetes móviles que las protegen".

A pesar de la guerra agresiva de Rusia, Ucrania sigue siendo una "nación libre", aseguró Biden. Y al final de la guerra, Ucrania será "libre, autónoma e independiente". "Rusia no triunfará en este conflicto", subrayó Biden. "El pueblo ucraniano independiente triunfará - y Estados Unidos, nuestros aliados y nuestros socios estarán a su lado en cada paso del camino".

Estados Unidos es el principal aliado militar de Ucrania, habiendo comprometido más de $55 mil millones en ayuda desde principios de 2022 después de la invasión rusa. Junto con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania contribuyen significativamente a la ayuda militar internacional a Kyiv.

Previamente, el presidente ucraniano Zelensky había instado urgentemente a los socios internacionales de Ucrania en su discurso nocturno, exigiendo apoyo militar inmediato. "Los soldados en la línea del frente luchan con granadas y equipo desgastado, no con palabras como 'mañana' o 'pronto'", lamentó Zelensky. Según él, Ucrania busca paquetes de armas o equipo "que se prometieron y acordaron pero aún no se han entregado". No reveló las identidades de los "proveedores" que retrasan.

Preocupaciones sobre el aumento de los ataques en Kyiv

Al mismo tiempo, hay preocupación de que Rusia pueda intensificar sus ataques cerca del Día de la Independencia de Ucrania, que se celebra este sábado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania complementa su advisory de viaje para Ucrania, advirtiendo sobre posibles intensificaciones de los ataques con cohetes y aviones en áreas pobladas, en particular Kyiv. Ya, la Embajada de Estados Unidos en Kyiv ha emitido un aviso sobre el riesgo aumentado de ataques aéreos rusos durante el fin de semana. El 24 de agosto marca la independencia de Ucrania de la Unión Soviética. Esta ocasión tiene mayor importancia para los ucranianos desde el inicio del conflicto en Ucrania hace más de dos años y medio.

Las fuerzas rusas controlan alrededor de una quinta parte del país y avanzan en busca de más ganancias territoriales. Recientemente, Ucrania ha lanzado una contraofensiva sorpresiva en la región rusa de Kursk.

La Unión Europea, reconociendo la urgencia de la situación, ha prometido más ayuda militar a Ucrania para fortalecer sus capacidades de defensa aérea. Esta decisión se tomó en respuesta a las apelaciones de Zelensky para obtener apoyo internacional, posicionando a la Unión Europea como un jugador clave en el apoyo a Ucrania en este momento crítico.

Mientras la Unión Europea contribuye al esfuerzo internacional, Estados Unidos, siendo el principal aliado militar de Ucrania, continúa proporcionando significativo apoyo financiero y militar para ayudar a Ucrania a defender su soberanía.

