Biden alberga reservas sobre un resultado sereno de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Joe Biden, el actual presidente de EE. UU., ha expresado dudas sobre la tranquilidad de las próximas elecciones de EE. UU. Está seguro de que serán justas, pero no sabe si serán pacíficas. Biden expresó sus preocupaciones a los periodistas, stating, "Estoy seguro de que serán libres y justas. No sé si serán pacíficas". Agregó, "La retórica de Trump y su reacción la última vez que no estuvo contento con el resultado de las elecciones fue extremadamente perjudicial".

En enero de 2021, un grupo de seguidores fanáticos de Trump asaltó el Capitolio de EE. UU. en Washington, un lugar que alberga ambas cámaras del Congreso. Este incidente violento ocurrió mientras se confirmaba la victoria electoral de Biden. Trump había instigado previamente a sus seguidores con la afirmación infundada de que la victoria de Biden fue resultado de fraude. También instó a "luchar como el infierno". Lamentablemente, cinco personas perdieron la vida durante este caos.

A pesar de esto, Trump sigue insistiendo en la narrativa del fraude electoral democrático. El jueves pasado, en un acto de campaña, declaró, "Ganamos. Fue una elección amañada", según ABC News. Sus acciones posteriores a las elecciones también han sido objeto de investigación criminal. El Departamento de Justicia de EE. UU. en Washington lo ha acusado de varios delitos, incluyendo conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para obstaculizar el derecho constitucional al voto.

Ante estas acusaciones pendientes, líderes y organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el estado de la democracia en los Estados Unidos de América. Si es elegido nuevamente, Trump ha prometido realizar una "investigación forense" en los resultados de las elecciones de 2020 en varios estados clave, lo que podría potencialmente aumentar las tensiones antes de las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024.

