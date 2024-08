- Biden advierte de la reacción de Trump en caso de derrota electoral

El presidente de EE. UU., Joe Biden, está preocupado por la posible reacción de Donald Trump si el republicano pierde las elecciones presidenciales de noviembre. No está "en absoluto confiado" de que habrá una transición pacífica de poder en ese caso, respondió en una entrevista con la cadena de noticias CBS News. Biden se refería al comentario de "baño de sangre" de Trump de marzo, cuando el ex presidente dijo en un acto de campaña: "Si no soy elegido, habrá un baño de sangre". En la entrevista, el presidente de EE. UU. dijo de los comentarios de Trump: "Él dice lo que quiere decir. No lo tomamos en serio. Lo dice en serio". Biden agregó que no se puede amar solo a un país cuando se gana. CBS News publicó extractos de la entrevista el miércoles (hora local). La entrevista completa se transmitirá el domingo. En las elecciones de 2020, Trump no aceptó su derrota. Cuando el Congreso se reunió en enero de 2021 para confirmar formalmente la victoria de Biden, los seguidores de Trump asaltaron el Capitolio en Washington. El republicano había incitado a sus seguidores con afirmaciones infundadas de que su victoria electoral había sido robada mediante un fraude masivo. Hace poco menos de cuatro semanas, Trump fue objeto de un intento de asesinato. Un joven de 20 años abrió fuego en un acto de campaña en el estado de Pensilvania y disparó al de 78 años en la oreja. Un miembro del público murió y otros dos resultaron gravemente heridos. Las fuerzas de seguridad mataron al atacante.

A pesar del intento de asesinato contra Trump hace unas semanas, CBS News informó que sus comentarios sobre la posibilidad de disturbios si pierde las elecciones de nuevo siguen preocupando a los círculos políticos. La respuesta de Biden al comentario de Trump sobre el "baño de sangre" durante la entrevista de CBS News reiteró su creencia en la importancia de aceptar pacíficamente los resultados de las elecciones.

