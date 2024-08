Biden advierte de la reacción de Trump a la derrota

La última derrota de Donald Trump en las elecciones terminó en el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores instigados. Aun después de estas elecciones presidenciales, podría haber violencia, temen los demócratas estadounidenses. En su opinión, una victoria de Trump podría suponer una amenaza aún mayor.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris han advertido sobre una amenaza a la democracia en Estados Unidos por parte del candidato presidencial republicano Donald Trump. Biden dijo en una entrevista con CBS, cuando se le preguntó si esperaba una traspaso de poder pacífico el próximo año: "No estoy seguro en absoluto si Trump pierde". Biden continuó, mirando a Trump: "Él dice lo que piensa. No lo tomamos en serio. Pero es serio con todo ese discurso sobre un baño de sangre si pierden".

El presidente se refería a un comentario controvertido de Trump en un acto de campaña en marzo, donde advirtió sobre un "baño de sangre" si no ganaba las elecciones. Trump explicó más tarde que se refería a la industria automovilística de EE. UU.

El expresidente enfrenta cargos de intento de interferencia electoral ilegal en Washington D. C. y Georgia. Después de que Biden sorprendiera al retirarse de la campaña el mes pasado, su vicepresidenta, Kamala Harris, es ahora la candidata demócrata contra Trump.

Harris se refiere a la declaración de Trump sobre ser dictador

Mientras tanto, la candidata presidencial demócrata Harris advirtió contra un segundo mandato para Trump. Se refirió a una declaración de Trump en la que dijo que se convertiría en un dictador en el "primer día" después de una victoria en las elecciones de noviembre, y a una declaración del expresidente sobre suspender la Constitución. "Alguien que propone suspender la Constitución de los Estados Unidos nunca debería tener la oportunidad de volver a estar detrás del sello del Presidente de los Estados Unidos", dijo Harris en un acto de campaña en Eau Claire, Wisconsin. Pidió a la gente de EE. UU. que rechace "caos, miedo y odio".

Trump, que perdió las elecciones presidenciales de 2020 ante Biden, continúa afirmando falsamente que le habían robado un segundo mandato mediante fraude electoral. "Un fraude masivo de esta magnitud y escala permite la suspensión de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso aquellos en la Constitución", escribió Trump en ese momento en su red social Truth Social.

Supporters of Trump stormed the Capitol, the seat of parliament, in Washington after his defeat to Biden. There, Congress had gathered to formally confirm Biden's victory in the 2020 presidential election. Trump had previously incited his supporters with unfounded claims that his election victory had been stolen through massive fraud. Trump himself was charged in two cases - in a federal court in Washington and by the justice system of the state of Georgia - for his attempts to overturn his defeat to Biden. The conservative-dominated US Supreme Court, however, granted Trump broad immunity from prosecution for past actions as president in early July.

Joe Biden, the current US President, and Kamala Harris, his vice president, have expressed concerns about a potential threat to democracy from former President Donald Trump. Harris specifically referred to Trump's statement about becoming a dictator if he were to win the election, stating that someone who proposes suspending the Constitution should never hold the office of President again.

Lea también: