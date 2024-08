BGH recauda cláusula de exclusión en el seguro de enfermedad de viaje

Leer la letra pequeña puede merecer la pena. Aunque una cláusula enumere varios ejemplos que excluyen la cobertura de seguros, puede no ser válida legalmente. Por ejemplo, esto puede ser el caso con cláusulas relacionadas con la salud.

En cuanto a las cláusulas de seguros, los consumidores deben entender exactly cuándo se excluye la cobertura de seguros. Por lo tanto, merece la pena revisar los detalles. Una cláusula formulada de manera genérica en un seguro de salud para viajes internacionales sobre la exclusión de la cobertura para "condiciones médicas conocidas previamente" fue considerada confusa por el Tribunal Federal de Justicia (BGH) en Karlsruhe - y por lo tanto, inválida. (Número de caso: IV ZR 129/23)

Según el BGH, no es suficiente que una cláusula esté formulada de manera que un asegurado promedio la entienda. En el caso de las llamadas cláusulas de exclusión, los perjuicios y cargas deben explicarse lo más claramente posible, para que los afectados puedan entender el alcance restante del seguro.

Ejemplos demasiado vagos

En su fallo, el BGH criticó que en el caso específico no se definió claramente qué condición médica conduce a la pérdida de cobertura. Solo había una lista incompleta de ejemplos - por ejemplo, si una persona había tenido una estancia hospitalaria en los últimos 12 meses o había recibido el diagnóstico "incurable" y/o "crónica".

Esto dificulta que los asegurados reconozcan "suficientemente" qué otras 'condiciones' están cubiertas por la exclusión y cuáles no. Los ejemplos solo se refieren parcialmente a enfermedades graves. Tampoco se establecen requisitos uniformes para la duración de la enfermedad. Los asegurados no pueden entender, por lo tanto, qué otras enfermedades, no cubiertas por ninguno de los ejemplos, también podrían hacer que la cobertura del seguro no se aplique.

En el caso específico, se trataba de condiciones generales de seguro. El proveedor había заключен un contrato de seguro de grupo que incluye seguro de salud para viajes internacionales con un banco, beneficiando a los titulares de tarjetas de crédito.

