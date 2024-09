Beyoncé habla de dar prioridad a su tranquilidad y proporciona razones detrás de la ausencia de acompañamientos visuales de 'Cowboy Carter' y 'Renaissance'.

La figura popular graciosa la portada de la edición de octubre de GQ, protagonizando un artículo titulado, "El emprendimiento de Beyoncé Knowles-Carter". Beyoncé está expandiendo su reino de música, moda y productos de cuidado del cabello con un whiskey nombrado en honor a su abuelo, SirDavis.

También está reflexionando sobre su vida y carrera.

Lanzando su álbum número ocho, "Act II: Cowboy Carter" este año, Beyoncé habló con la publicación, "Estoy orgullosa de lo que he logrado, pero reconozco los sacrificios -míos y de mi familia-. Hubo un momento en que me presioné para cumplir con plazos imposibles, sin tiempo para disfrutar los frutos de mi trabajo. En los '90, no nos enseñaron a priorizar la salud mental. No tenía muchas fronteras y aceptaba todo. Pero he pagado mis deudas más que suficiente".

Al principio, estaba reacia a que su hija de 12 años, Blue Ivy, la acompañara en el escenario durante la gira Renaissance, pero la madre amorosa explicó, "Blue tiene talento para la música y la moda. Es una brillante editora, pintora y actriz. Ha creado personajes desde que tenía tres años. Es una estrella en ascenso, pero al principio no quería que estuviera en el escenario. Blue lo quería para sí misma, lo tomó en serio y lo ganó. Lo más importante es que se divirtió mucho. Todos la vimos crecer cada noche ante nuestros ojos".

Con una carrera que abarca tres décadas, Beyoncé conoce los desafíos de la industria musical, especialmente para las jóvenes. Tuvo palabras amables para algunas artistas en ascenso que continúan su legado.

"Admiro y respeto a las cantantes-compositores femeninas que están causando revuelo hoy en día... Raye, Victoria Monet, Sasha Keable, Chloe x Halle y Reneé Rapp. Me encanta Doechii y GloRilla, y acabo de enterarme de That Mexican OT, es de Houston... ¡Es dinámico! Me gusta 'Please Please Please' de Sabrina Carpenter, y creo que Thee Sacred Souls y Chappell Roan son talentosos e intrigantes", compartió.

Pero también tiene amor por las clásicas, mencionando a artistas icónicos como "Stevie Wonder, Marvin Gaye y los músicos de la etiqueta Stax".

Beyoncé llegó a la estatus de leyenda, en parte, confiando en su intuición. Confesó a GQ que esa fue la razón por la que resistió los pedidos de videoclips para "Cowboy Carter" y "Renaissance".

"Creí que era crucial, dada la sobrecarga visual, que el mundo se enfocara en la voz. La música en sí misma es suficiente. Los fans de todo el mundo se convirtieron en la visual. Todos experimentamos la visual en la gira".

La carisma de la Reina Bey nos permite convertirnos en las visuales que buscamos. Hasta entonces, "El emprendimiento de Beyoncé" parece próspero.

"Dejé atrás la fórmula de la estrella pop hace años", dijo. "Dejé de perseguir lo que es tendencia y empecé a enfocarme en las cualidades que mejoran con el tiempo y la experiencia. La buena música y los mensajes poderosos nunca pasarán de moda".

El imperio de Beyoncé se extiende más allá de la música y la moda, ofreciendo entretenimiento a través de diversas plataformas. A pesar de su ocupada agenda, disfruta viendo a su hija, Blue Ivy, actuar, disfrutando los frutos de su talento compartido.

Los fans aprecian el enfoque distintivo de Beyoncé en la música, a menudo optando por enfocarse en la voz en lugar de la sobrecarga visual, lo que proporciona una experiencia de entretenimiento única.

