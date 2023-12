Bernard Tomic da positivo por Covid durante su derrota en la fase de clasificación del Open de Australia y le ordenan aislarse

Las esperanzas del australiano, número 260 del mundo, de competir en el Grand Slam de su país se esfumaron en menos de una hora tras caer por 6-1 y 6-4 ante Roman Safiullin, número 146 del mundo, en Melbourne Park.

Tras perder el primer set en 23 minutos, el australiano iba perdiendo 2-1 durante un cambio en el segundo set cuando le dijo a la árbitro brasileña Aline Da Rocha Nocinto que daría positivo por Covid-19 en 48 horas y criticó las normas de control del torneo.

"Estoy seguro de que en los próximos dos días daré positivo, se lo aseguro", dijo Tomic.

"Os invitaré a cenar si no doy positivo en tres días, si no, me invitáis a cenar.

"No puedo creer que nadie se someta a las pruebas. Están permitiendo que los jugadores entren a la cancha con pruebas rápidas en su habitación... no hay pruebas oficiales de PCR".

La CNN se ha puesto en contacto con el Open de Australia para pedirle comentarios.

Tomic, un joven prodigioso, se impuso en el Abierto de Australia júnior de 2008 antes de alcanzar el número 17 del mundo ocho años después, el mejor de su carrera, pero desde entonces su posición ha caído en picado y el jugador de 29 años fue derrotado con contundencia por Safiullin.

Al final del partido, Tomic chocó los puños con Safiullin y Da Rocha Nocinto antes de abandonar la pista.

Me siento muy mal

Actualizando a sus seguidores de Instagram desde su habitación de hotel, Tomic dijo que se estaba "sintiendo realmente enfermo".

"Sintiéndome realmente enfermo, ahora estoy de vuelta en mi habitación de hotel", dijo Tomic.

"Acabo de hablar con los médicos del lugar y me han pedido que me aísle. No han podido tratarme todavía para evitar el contacto".

"Gracias por todo el apoyo en la cancha hoy. Os lo agradezco de verdad. Lo haré mejor la próxima vez. Estoy muy decepcionado, ya que tenía muchas ganas de enorgullecer a los australianos y de hacerlo bien en mi tierra. Os mantendré informados".

Los comentarios de Tomic sobre los protocolos Covid del Open de Australia se producen en medio de la saga en curso sobre la participación del número 1 del mundo, Novak Djokovic, en el torneo.

El serbio figura como cabeza de serie número 1 del torneo tras el anuncio de un juez el lunes, que anuló la decisión del gobierno australiano de cancelar el visado de Djokovic y ordenó que fuera liberado de un centro de detención temporal de inmigrantes en Melbourne.

Sin embargo, el tenista de 34 años, que no ha sido vacunado, podría ser deportado, ya que el ministro australiano de Inmigración estudia la posibilidad de intervenir para expulsarlo del país.

