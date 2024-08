Berlín retrasa la asignación de fondos adicionales para la ayuda a Ucrania

El gobierno alemán no está proporcionando ayuda financiera adicional a Ucrania, según informó "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS). Los planes presupuestarios actuales no tienen suficientes fondos para este propósito, y las solicitudes adicionales del Ministerio de Defensa no están siendo aprobadas debido a las medidas de austeridad de la Cancillería y el Ministerio de Finanzas.

Documentos, correos electrónicos y conversaciones en diversas casas del gobierno y el Parlamento revelan que el Ministro de Finanzas, Christian Lindner, sugirió en una carta al Ministro de Defensa, Boris Pistorius, el 5 de agosto que solo se aprobarán nuevas medidas cuando se asegure la financiación en los planes presupuestarios para el futuro próximo. Esto es para garantizar que los límites presupuestarios no se superen.

Se han reservado casi 8 mil millones de euros para Ucrania este año, y el límite propuesto para el próximo año es de 4 mil millones de euros, lo que parece estar ya sobrecargado, según fuentes. "Fin de la fiesta. El pote está vacío", dice un funcionario del gobierno federal citado.

Sistema IRIS-T no entregado

El Bundestag confirma que no se están placing nuevos pedidos para Ucrania ya que ya no están financiados, según informó FAS. El experto en presupuesto del SPD responsable de la política de defensa, Andreas Schwarz, afirmó que el sistema de defensa aérea IRIS-T, que está listo para la entrega, no será enviado a Ucrania en contra de los deseos del Ministro de Defensa Pistorius.

El retraso también está afectando otros pedidos, como municiones de artillería, drones y repuestos para tanques y obuses, aunque la industria armamentística alemana podría entregarlos.

Disensión en el gobierno

El cese inmediato de los pagos ha llevado aparentemente a una acalorada disensión en el gobierno federal, según el informe. La Cancillería de Olaf Scholz parece estar en contra de proporcionar fondos, mientras que el Ministerio de Defensa, dirigido por el colega del SPD Pistorius, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Economía no están de acuerdo.

El papel del Ministerio de Finanzas, dirigido por el jefe del FDP Lindner, es objeto de diferentes interpretaciones. Algunos dicen que el Ministerio está del lado del Canciller, mientras que otros argumentan que simplemente señala que no hay más dinero para nuevos pedidos.

Cambios políticos

Si Scholz está detrás del cese de pagos, estaría cumpliendo las demandas de la AfD, el partido de Wagenknecht y el presidente de la CDU de Sajonia, Michael Kretschmer, que quieren poner fin al apoyo militar a Ucrania.

Sin embargo, el Ministerio Federal de Finanzas no se espera que detenga la ayuda a Ucrania, según una carta de Lindner a Pistorius. El dinero ya no vendrá del presupuesto federal, sino de los activos del banco central ruso incautados por los estados occidentales al comienzo de la guerra -alrededor de 150 mil millones de euros solo en Europa. El gobierno alemán está trabajando reportedly con los estados del G7 y la UE para abrir un instrumento de financiación a corto plazo para Ucrania por valor de 50 mil millones de dólares.

El cese repentino de los pagos ha sido criticado por la CDU y dentro de las filas de la coalición. El portavoz del grupo parlamentario de la CDU, Gaedechens, afirmó que Scholz y la coalición están mostrando "hipocresía sin precedentes" en cuanto a Ucrania. El Canciller promete "apoyar militarmente a Ucrania tanto como sea necesario", pero también quiere ser un "canciller de la paz". Even within his own ranks, Scholz's actions are causing confusion. El fracaso de los fondos estadounidenses en el invierno y la primavera anteriores ya había causado un daño significativo a Ucrania, critica el experto en presupuesto del SPD Schwarz. Si Alemania, el segundo mayor donante, ahora se detiene, eso es duro para Ucrania.

No voy a endulzarlo, el cese de pagos hacia Ucrania ha causado una importante grieta en el gobierno federal.

En cuanto al sistema de defensa aérea IRIS-T, es lamentable que no podamos mentir, no podemos enviarlo a Ucrania en este momento debido a las restricciones financieras.

Lea también: