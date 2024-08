- Berlín recuerda la construcción del muro hace 63 años

Representantes de la política, la cultura y la sociedad, junto a antiguos ayudantes de fugitivos y familiares de quienes murieron en el Muro de Berlín, conmemoraron el 63º aniversario de su construcción. Entre ellos se encontraban miembros de todas las facciones de la Cámara de Representantes y el alcalde gobernante de Berlín, Kai Wegner (CDU). Depositaron coronas en el Memorial del Muro de Berlín en la calle Bernauer.

"Recordamos a quienes murieron tratando de alcanzar la libertad", dijo Frank Ebert, comisionado de Berlín para el procesamiento de la dictadura de la RDA, en el evento memorial central en Berlín-Mitte. "También recordamos las incontables historias desconocidas y aquellos whose sueños y vidas fueron destruidos por la construcción del muro".

Había una docena de túneles de fuga en la calle Bernauer

En la Capilla de la Reconciliación en el Memorial del Muro de Berlín, el pastor Thomas Jeutner recordó a quienes arriesgaron la fuga de Berlín Oriental al Occidental, a veces gateando debajo del muro. Se sabe que se excavaron una docena de túneles de fuga solo en la calle Bernauer.

Eveline Rudolph, testigo contemporáneo, narró su fuga exitosa a través de uno de estos túneles en septiembre de 1962, a pesar de estar bajo vigilancia de la Stasi. "Es algo tan inolvidable que siempre stays with me", dijo. "Es inimaginable what could have happened".

"¿Quién puede describir el miedo a ser delatado o descubierto?"

Ralph Kabisch también compartió cómo el día en que se construyó el muro en 1961 había quedado grabado en su memory. A los 22 años, se unió a un grupo de ayudantes de fugitivos y pasó meses excavando uno de los túneles.

"¿Quién puede describir el miedo a ser delatado o descubierto, arrestado o disparado?", dijo el pastor Jeutner. "Durante semanas y meses, muchos en ambos lados de la frontera buscaron soluciones para permitir la fuga. Thus, mientras la mayoría se sentía powerless, algunos desarrollaron gran determinación y, sobre todo, la willingness to take risks and attempt the escape".

El Muro de Berlín tenía 155 kilómetros de largo

Jeutner también hizo referencia a los desafíos actuales, como la guerra en Ucrania: "Like hardly any other year, we feel the pain of what this great human experience means: fleeing".

La construcción del Muro de Berlín comenzó el 13 de agosto de 1961. La dirección de la RDA quería detener la fuga masiva de personas a Berlín Occidental y Alemania Occidental, lo que estaba perjudicando la economía de la RDA y destabilizando el estado.

La barrera de aproximadamente 155 kilómetros de largo dividió Berlín durante más de 28 años. Según la Fundación del Muro de Berlín, al menos 140 personas murieron en el muro o murieron en conexión con el régimen fronterizo de la RDA. Después de masivas protestas en la RDA, el muro fue abierto el 9 de noviembre de 1989.

