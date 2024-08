Berlín expresa su preocupación por posibles ataques dirigidos a Kiev.

19:39 Pokrowsk Sigue siendo el Principal Campo de Batalla Las fuerzas ucranianas informan haber repelido numerosos ataques rusos. A lo largo del día, se informaron 79 ataques rusos desde las líneas del frente este, algunos de los cuales incluyeron apoyo de artillería y aéreo, según el informe de situación del Estado Mayor. Una vez más, Pokrowsk, situado en el borde de Donbass, vio la actividad más intensa. Las tropas rusas intentaron asegurar y ampliar las ganancias territoriales del día anterior, con informes de 20 ataques en solo unas pocas horas. También se informó lucha intensa en las cercanías de Torezk. El objetivo de los ataques rusos es obtener el control completo de la región de Donbass.

19:07 Estados Unidos Impone Más Sanciones a las Cadena de Suministro Rusa En respuesta a la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos ha impuesto sanciones adicionales a Moscú. Las sanciones afectan a aproximadamente 400 empresas y personas, según el Departamento del Tesoro en Washington. Esto incluye alrededor de 60 empresas de tecnología en el sector de la defensa cuyo "productos y servicios apoyan los esfuerzos bélicos de Rusia". Las sanciones buscan desbaratar las cadenas de suministro rusas. Las empresas y personas afectadas están radicadas en Rusia y otros países. Sus activos en Estados Unidos están congelados y a los ciudadanos estadounidenses se les prohíbe hacer negocios con ellos.

18:38 Aumento del Flujo de Petróleo Ruso a través de Ucrania Se informa que Rusia duplicó sus entregas de petróleo a través de Ucrania en julio, según la firma de consultoría con sede en Kiev, ExPro. La cantidad de petróleo ruso que fluye a través del "oleoducto de la Amistad" a países de la UE aumentó a 1,09 millones de toneladas desde 540,000 toneladas en junio, según la empresa. Anteriormente, Hungría y Eslovaquia habían protestado por la restricción de Ucrania en el flujo de petróleo. Los dos países de la UE advirtieron sobre posibles racionamientos de combustible a partir de septiembre. Sin embargo, el Vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, criticó a ambos países por no buscar adecuadamente alternativas a los suministros de petróleo ruso, que fueron colocados bajo embargo después de la invasión rusa de Ucrania. Hungría, Eslovaquia y la República Checa actualmente disfrutan de exenciones. Lea más aquí.

17:56 Búsqueda de Conscriptos Rusos Desaparecidos en Kursk Durante la contraofensiva ucraniana en la región de Kursk, numerosos conscriptos rusos han sido capturados o reportados como desaparecidos. Al menos 81 conscriptos están desaparecidos, con otros 38 identificados como prisioneros en videos publicados por el ejército ucraniano, según el servicio ruso de la BBC. Los datos se basan en los avisos de búsqueda en línea de los familiares de los reclutas. Al inicio de su invasión de Ucrania, el líder Kremlinista Vladimir Putin prometió que solo soldados y voluntarios contratados serían desplegados en la zona de guerra. Sin embargo, desde la perspectiva del Kremlin, la defensa de Kursk no se considera participación en la llamada "operación militar especial". Oficialmente, Rusia no proporciona información sobre sus pérdidas en Kursk. Lea más aquí.

17:19 Drones Sospechosos sobre Brunsbüttel: Bundeswehr Ayuda en la Investigación La Bundeswehr está ayudando en la investigación de vuelos de drones sospechosos sobre instalaciones industriales en Schleswig-Holstein. Un portavoz del Mando Territorial confirma que están proporcionando datos de radar, a solicitud de la policía, para ayudar en la aclaración. Covestro y la empresa de construcción suiza Holcim también quieren contribuir a la investigación. Covestro afirma que ha detectado vuelos de drones. Las empresas forman parte de un grupo de empresas químicas, energéticas y de logística situadas en la zona industrial ChemCoast Park en Brunsbüttel. La Fiscalía del Estado en Flensburg investiga los vuelos de drones sospechosos sobre las instalaciones industriales debido a la sospecha de espionaje con el objetivo de sabotear.

16:51 Muertes Civiles en Ataques Rusos Lamentablemente, las víctimas civiles son diarias: Ocho civiles han muerto en ataques rusos, según las autoridades ucranianas. Dos personas murieron en la región de Sumy, que limita con Rusia. Tres fallecidos fueron encontrados en la región de Járkov. Las autoridades también informan tres muertes en las regiones de Donetsk y Jersón.

16:20 Base de la OTAN en Geilenkirchen Da el Alto el Ánimo La base de la OTAN en Geilenkirchen ha vuelto a la normalidad: Después de elevar el nivel de seguridad al segundo más alto ayer debido a una posible amenaza, ahora se ha reducido. Un portavoz de la base se niega a comentar la naturaleza de la amenaza. El segundo nivel más alto de seguridad en la jerga de la OTAN indica que ha ocurrido un incidente o hay evidencia de que algún tipo de acción terrorista contra la alianza es probable. Como precaución, se enviaron a casa tantos empleados como fuera posible.

16:01 Fiscalía Federal Investiga a Rico Krieger Liberado La Fiscalía Federal está investigando al ciudadano alemán Rico Krieger, quien fue liberado de la custodia bielorrusa como parte de un canje de prisioneros. Un portavoz confirma que la investigación se centra en la sospecha de causar una explosión con explosivos. Krieger fue condenado inicialmente a muerte en Bielorrusia por cargos de terrorismo y mercenario, pero más tarde fue perdonado y transferido a Alemania como parte del canje de prisioneros. Según "Die Welt am Sonntag", el hombre de 30 años presuntamente solicitó unirse al "Regimiento Kastus Kalinouski" en Ucrania, una unidad de voluntarios bielorrusos que apoya a las fuerzas ucranianas en su lucha contra la invasión rusa. Krieger niega las acusaciones.

**15:44 Modi Aboga por el Diálogo entre Modi y Zelensky para P

15:22 Desintegración interna del Grupo Wagner tras la muerte de PrigozhinUn año después de la muerte del líder mercenario ruso Yevgeny Prigozhin en un accidente de avión, su ejército privado Wagner estaría experimentando una desintegración interna, según evaluaciones de inteligencia británica. Desde la muerte de Prigozhin, varios altos cargos han abandonado el grupo, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Como resultado, Wagner ha reducido su tamaño, con solo unos 5.000 efectivos en sus despliegues actuales en Bielorrusia y África, en comparación con su fuerza pico de 50.000 efectivos en 2023. Varios excombatientes de Wagner habrían ingresado a la ejército ruso o a unidades paramilitares bajo el control del Ministerio de Defensa, según analistas militares. Hoy se conmemora el aniversario de la muerte de Prigozhin en ese accidente de avión, tras su fallido intento de golpe contra la dirección militar rusa dos meses antes. Todos los diez pasajeros del avión fallecieron. Lee más aquí.

14:38 ISW: Avance ucraniano obliga a Moscú a ajustar despliegue de tropasDebido al progreso de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, Moscú estaría reubicando tropas desde el país vecino que invadió, según analistas del Instituto de Estudios de la Guerra de EE. UU. (ISW). El ejército ruso habría movido algunas unidades desde la región ucraniana del sur de Zaporizhzhia para reforzar la defensa de Kursk, según publicaciones en redes sociales de soldados. Sin embargo, Rusia intentaría mantener una posición firme en la región principal de ataque de su base oriental ucraniana en Donetsk. Lee más aquí.

13:59 Alemania cuestiona la fiabilidad de la ayuda a UcraniaEl experto en seguridad Christian Mölling, de la Sociedad Alemana de Asuntos Internacionales, ha expresado sus preocupaciones sobre la fiabilidad de la ayuda alemana a Ucrania debido a las disputas presupuestarias dentro del gobierno alemán. Está centrado en la discusión sobre limitar la ayuda alemana a Ucrania y considerar en su lugar activos rusos defector como una opción de financiación. "Alemania ha pisado accidentalmente una mina diplomática, causando daños generalizados", afirmó Mölling en el podcast "The Situation" de "Stern". Permanece incierto si y cuándo se implementará este plan, agrega. "El problema radica en el hecho de que los fondos aún no se han recibido y el método para distribuir la ayuda a Ucrania tampoco está claro".

13:31 Modi abraza a Zelensky en reunión en KievSolo unas pocas semanas después de su controvertido abrazo con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi también compartió un abrazo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Modi visitó un memorial para niños ucranianos fallecidos en el conflicto, donde dejó un osito de peluche. Como el país más poblado del mundo, India mantiene la neutralidad diplomática en el conflicto. No impone sanciones occidentales a Rusia y aboga consistentemente por una resolución pacífica a través del diálogo, aunque aún no ha formulado propuestas concretas.

13:03 Enlace de ferry de Kavkaz a Crimea sigue cerradoUn día después de un ataque ucraniano, el puerto ruso de Kavkaz, vital para abastecer a Crimea, sigue cerrado al tráfico de ferry. El Ministerio de Transporte ruso asegura que el tráfico de ferry reanudará una vez que se complete la limpieza. Kavkaz se encuentra en el estrecho de Kerch, que conecta el mar Negro y el mar de Azov. Desde Kavkaz se puede ver la Crimea ocupada por Rusia, lo que lo convierte en uno de los principales centros de tránsito del mar Negro. El combustible y los municiones se envían a Crimea a través de este puerto.

12:20 Crecen las expectativas sobre la respuesta de Putin al avance ucranianoEl presidente ruso Vladimir Putin parece pensativo ante los éxitos militares ucranianos en Kursk. "Es su reacción típica en situaciones así", dice la politóloga rusa Ekaterina Schulmann. "Se retira hasta que la situación se estabilice, luego sigue adelante como si nada hubiera pasado". Otros analistas rusos sospechan que el Kremlin está evaluando actualmente la viabilidad de una contraofensiva. Putin es conocido por su toma de decisiones deliberadas, afirman. "Más tarde o más temprano, sabremos cómo Putin contraatacará", advierte Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia-Eurasia Center en Berlín.

11:41 Depósito de petróleo ruso en Proletarsk sigue ardiendoEl depósito de petróleo ruso en Proletarsk, ubicado en la región rusa del sur de Rostov, sigue en llamas. Según el sistema de información sobre incendios del NASA, la instalación sigue ardiendo hoy. El canal de Telegram Baza, cercano a las fuerzas del orden rusas, también informes que el incendio continúa. Baza también indica que el depósito habría sido atacado por un drone ucraniano durante la noche.

11:12 Ucrania busca mediación de Modi en la resolución del conflictoA pesar de que India, como miembro de BRICS, se alinea estrechamente con Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe la visita del primer ministro indio Narendra Modi, con Kiev buscando mediación para poner fin al conflicto. Como resultado del avance en Kursk, los ucranianos estarían más interesados que nunca en participar en conversaciones de paz, según la periodista de ntv Nadja Kriewald.

10:45 Defensa aérea ucraniana en acción en múltiples regionesEl ejército ucraniano informes haber interceptado con éxito 14 de los 16 drones de asalto rusos lanzados durante la noche. El sistema de defensa aérea ucraniana estuvo activo en las regiones de Cherkassy, Kirovohrad, Poltava y Sumy, según la fuerza aérea.

10:16 Ucrania Reporta la Destrucción de un Ferry en el Puerto de KavkazLa marina ucraniana comparte sus pensamientos sobre la destrucción de un ferry en el puerto ruso de Kavkaz. Dmytro Pletentschuk, portavoz de la marina, menciona en la televisión ucraniana que otro objetivo militar obvio fue eliminado. El ferry servía para proporcionar combustible al enemigo y se hundió, dejando el puerto inoperable. El incidente reportedly happened on Thursday, with the ferry catching fire.

09:44 Embajador Ruso: No Zona de amortiguamiento en Territorio RusoEl embajador ruso en EE. UU., Anatoly Antonov, habla sobre la ofensiva de Kursk y el objetivo de Ucrania de establecer una zona de amortiguamiento. Insiste, según TASS, en que una zona de amortiguamiento no puede haber en territorio ruso. Además, advierte contra consultas con Washington para expulsar a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk, alegando que EE. UU. persistentemente prueba la paciencia de los rusos y fomenta decisiones emocionales y precipitadas.

09:10 Crecimiento de la Sentiment del Pueblo Ruso Hacia PutinDespués de que las tropas ucranianas avanzaron en territorio ruso, parece estar aumentando la sentiment negativa hacia el presidente Vladimir Putin entre la población rusa. Según un análisis de FilterLabs AI, informado por el "New York Times". Muchos comentaristas en línea creen que el avance ucraniano representa el fracaso del gobierno ruso y de Putin. "La respuesta de Putin a la incursión fue, en el mejor de los casos, inadecuada y, en el peor, ofensiva", dice Jonathan Teubner, CEO de FilterLabs, que sigue la sentiment rusa a través del análisis de las redes sociales.

08:36 Modi Visita KyivEl primer ministro indio, Narendra Modi, se encuentra actualmente en Ucrania, según confirmaron los medios de India y Ucrania. Se espera que se reúna con el presidente Volodymyr Zelensky. Kyiv busca el apoyo de India debido a su influencia global, al mismo tiempo que expresa preocupaciones sobre su declarada neutralidad. El viaje de Modi a Moscú en julio causó descontento en Ucrania y otros países occidentales al ver imágenes de él y del presidente ruso Vladimir Putin abrazándose.

08:05 Advertencia sobre Ataques a la Central Nuclear es solo Palabras VacíasEl presidente ruso Vladimir Putin acusa a Ucrania de planificar un ataque a la central nuclear de Kursk. Sin embargo, el reportero de ntv, Rainer Munz, evalúa que el peligro real de un incidente nuclear es meramente especulativo debido al conflicto en curso.

07:33 China y Bielorrusia Fortalecen la CooperaciónChina y Bielorrusia buscan fortalecer la cooperación en varios sectores, como comercio, seguridad, energía y finanzas. Los países pretenden aumentar la cooperación en las cadenas de suministro industrial y reducir los costos comerciales para ambas partes. China es el segundo mayor socio comercial de Bielorrusia, con gran relevancia en Asia.

07:05 Ejército Ucraniano Critica la Falta de Entrenamiento de los ReclutasLos comandantes y soldados ucranianos critican la falta de entrenamiento de los nuevos reclutas y la dominancia de Rusia en el aire y la situación de municiones en el frente este. Un comandante de batallón de la 47.ª Brigada confirma los desafíos para enfrentar al enemigo debido a la falta de disposición de algunos reclutas para usar armas de fuego, lo que los hace ineficaces.

06:35 Moscú Sugiere Levantar Restricciones de Armas para UcraniaEl embajador ruso en EE. UU., Anatoly Antonov, cree que EE. UU. pronto eliminará todas las restricciones en el uso de armas proporcionadas a Ucrania. Afirma que la administración de EE. UU. está actuando tácticamente, extendiendo una mano mientras oculta un dagger con la otra, con el objetivo de levantar todas las restricciones actuales sin previo aviso.

06:09 Harris Recuerda el Apoyo a la OTAN y UcraniaLa candidata presidencial demócrata Kamala Harris reafirma su compromiso con la OTAN y promete seguir apoyando a Ucrania, actualmente bajo ataque ruso. Insiste en su promesa de estar firmemente al lado de Ucrania y los aliados de la OTAN. Su rival republicano, Donald Trump, sin embargo, amenazó con retirar a la OTAN y animó al presidente ruso Vladimir Putin a invadir Europa.

05:38 Presidenta de la Agencia de Redes: Gobierno Federal en Alto Nivel de AlertaLa presidenta de la Agencia de Redes repite que Alemania sigue en alto nivel de alerta debido al conflicto en curso. Insiste en que el gobierno federal está monitoreando de cerca la situación y está preparado para responder en consecuencia.

A pesar de las instalaciones de almacenamiento de gas completamente llenas, Klaus Müller, presidente de la Agencia de Redes Federales de Alemania, sigue instando a la cautela en el consumo de gas. "El gobierno alemán sigue en alto nivel de alerta. Debemos seguir siendo conscientes", dijo Müller al "Augsburger Allgemeinen". También mencionó el avance del ejército ucraniano en territorio ruso, lo que podría empeorar la situación. "No es la propia infraestructura de gas lo que está en disputa, sino el área alrededor de esta infraestructura, que es una zona de guerra en ambos lados", dijo Müller al periódico. Esto incluye la estación de gas de Gazprom en Sudzha, ubicada a solo unos kilómetros de la frontera ucraniana en territorio ruso y que sirve como punto clave de distribución para el gas exportado a Europa.

04:40 Visita de Modi a Kyiv: "Ningún Problema Puede Ser Resuelto en el Campo de Batalla"

El primer ministro indio, Narendra Modi, está programado para visitar Ucrania por primera vez hoy. Se planea una reunión con el presidente Volodymyr Zelenskyy en la capital Kyiv, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores de India. India mantiene una posición neutral sobre la invasión rusa, no impone sanciones occidentales a Moscú y se ha convertido en uno de los mayores compradores de petróleo ruso barato en el mercado global. Nueva Delhi sigue defendiendo la resolución del conflicto a través del diálogo. "India está firmemente convencida de que ningún problema puede ser resuelto en el campo de batalla. La pérdida de vidas inocentes en los campos de batalla es el mayor desafío para la humanidad", dijo Modi durante una visita a Polonia el jueves. El primer ministro polaco, Donald Tusk, instó a Modi a jugar un papel mediador en el conflicto.

here.

aquí.03:31 Fuentes: EE. UU. Enviará Nueva Ayuda Militar

Según fuentes gubernamentales, EE. UU. planea enviar ayuda militar adicional a Ucrania por un valor aproximado de $125 millones. El último paquete de ayuda incluye misiles de defensa aérea, municiones para lanzacohetes Himars, misiles Javelin y una variedad de otras armas, equipo y vehículos, según las fuentes bajo condición de anonimato. El anuncio oficial se espera para hoy, un día antes del Día de la Independencia de Ucrania. Las armas llegarán desde los almacenes del Pentágono, lo que permitirá una entrega rápida.

02:12 Ucrania registra 53 ataques rusos cerca de Pokrovsk en un día

El ejército ucraniano informó un total de 53 ataques rusos cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania a lo largo del jueves. La captura de Pokrovsk sigue siendo el objetivo principal de las fuerzas rusas en Ucrania, según un comunicado del Estado Mayor. No ha habido declaración del gobierno ruso hasta el momento. Según la información disponible, las tropas rusas han avanzado gradualmente hacia Pokrovsk en los últimos días.

01:16 Líder de la SPD: Sin entregas de armas, Ucrania sería "borrada del mapa"

Justo antes de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia, la presidenta de la SPD, Saskia Esken, reafirma su apoyo al ejército ucraniano contra Rusia. La canciller Olaf Scholz se compromete con una paz justa y sostenible, dice Esken a los periódicos del grupo de medios Funke. "Mientras Putin no abandone sus objetivos de guerra contra Ucrania, la paz no puede lograrse diplomáticamente". Esken enlaza sus declaraciones con críticas a la líder del partido BSW, Sahra Wagenknecht. "Si, como Frau Wagenknecht y otros, dejáramos de entregar armas a Ucrania hoy, el país sería conquistado mañana y borrado del mapa al día siguiente. Y eso tendría consecuencias catastróficas para la seguridad en toda Europa, lo que ciertamente no llevaría a menos armamento y no a la paz".

23:56 Ucrania teme su peor invierno en la historia

Dado el daño a la infraestructura de energía y potencia de Ucrania por los ataques rusos, el país espera un invierno frío y oscuro. "Nos enfrentamos al peor invierno de nuestra historia", dice el ministro de Energía de Ucrania, Herman Haluschtschenko, en una videoconferencia. Este invierno será aún más difícil que el anterior debido a los daños causados por los ataques rusos en curso. El ejército ruso está utilizando diversas armas en ataques combinados para causar la mayor destrucción posible, dice. En un invierno cálido, el consumo de electricidad es de unos 18 gigavatios, en uno frío es de 19 gigavatios. Además, se deben crear reservas de un gigavatio, dice Haluschtschenko. Los ataques rusos han destruido alrededor de 9 gigavatios de capacidad.

23:08 NATO eleva el nivel de seguridad en la base aérea de Geilenkirchen

Debido a una posible amenaza, la NATO aumenta su nivel de seguridad en la base aérea en Renania del Norte-Westfalia, Geilenkirchen. Todos los empleados no esenciales han sido enviados a casa, dice un portavoz de la base. La base está respondiendo a información de inteligencia que indica una posible amenaza. "Esto no es motivo de preocupación y es una medida precautoria para asegurarnos de que podemos continuar con nuestras operaciones críticas". La policía confirma su presencia. No se revelan más detalles, incluyendo el número de fuerzas desplegadas.

22:07 Ucrania informa ataque contra punto de apoyo en Kursk

El ejército ucraniano informa otro ataque contra las tropas rusas en la región de Kursk. Con bombas de precisión de EE. UU., atacaron un punto de apoyo ruso por la tarde, explica el comandante de las fuerzas aéreas, Mykola Oleshchuk. "Un puesto de mando de drones, una unidad de combate radioeléctrico, equipo, armas y hasta 40 militares rusos fueron alcanzados", escribe Oleshchuk junto a un video que muestra el ataque.

here.

21:43 Primera reunión de seguimiento de la Cumbre de la Paz Suiza

Después de la Cumbre de la Paz en Suiza en junio, ha tenido lugar la primera reunión de seguimiento, según Ucrania. Representantes de más de 40 estados y organizaciones participaron en la sesión virtual. Se anuncian más reuniones de este tipo en el futuro.

Puedes leer todos los desarrollos anteriores aquí.

La Unión Europea ha estado muy involucrada en la respuesta a la invasión rusa de Ucrania, implementando sanciones y trabajando hacia fuentes de energía alternativas. Por ejemplo, EE. UU. ha impuesto sanciones adicionales a Rusia, targeting a aproximadamente 400 empresas e individuos, incluyendo firmas de tecnología en el sector de la defensa. Esto es un intento de desbaratar las cadenas de suministro rusas y poner presión en su capacidad para apoyar sus esfuerzos de guerra. De manera similar, Alemania actualmente investiga vuelos sospechosos de drones sobre instalaciones industriales en Schleswig-Holstein debido a sospechas de espionaje con el objetivo de sabotear. Estos incidentes destacan los esfuerzos de la UE para debilitar la capacidad de Rusia para continuar su invasión y apoyar a las fuerzas ucranianas.

Además, hay negociaciones en curso entre el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kyiv. Modi ha aconsejado a Zelensky que se involucre en discusiones con Rusia para poner fin al conflicto en curso, destacando la necesidad de resolver el problema a través del diálogo y la diplomacia. Esto es un testimonio del continuo esfuerzo de la Unión Europea por la diplomacia y las conversaciones de paz, involucrando a líderes internacionales en el esfuerzo para poner fin al conflicto en Ucrania.

Lea también: