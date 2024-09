Beneficiarios de la ayuda para nuevas empresas de un valor de 1000 euros

Ir a la educación superior puede ser un desafío financiero, especialmente para los estudiantes de primer año que no tienen fondos suficientes. El Apoyo Inicial para Estudiantes llega como un rescate en estas situaciones. Esta subvención única de 1000 euros está diseñada para amortiguar la transición a la vida universitaria para jóvenes menores de 25 años que, ya sea ellos mismos o a través de sus familias, habían recurrido a la ayuda social antes de comenzar su viaje académico. Aquí hay algunas cosas que debes saber:

1. Criterios de elegibilidad

El Apoyo Inicial para Estudiantes está sujeto a ciertas condiciones. Según la Unión Alemana de Estudiantes, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Pertenecer al grupo de edad menor de 25 años

Estar matriculado en un programa de grado a tiempo completo en una universidad por primera vez

Proporcionar prueba de matrícula

Presentar documentación que demuestre el recibo de beneficios sociales como la ayuda para la vivienda, el suplemento para hijos, la prestación por desempleo, la asistencia social o los beneficios bajo la Ley de Asistencia a Solicitantes de Asilo en el mes anterior a la matrícula

También pueden aplicar estudiantes que residen en instituciones de protección de menores, whose parents are exempted from maintenance contributions.

2. Proceso de solicitud

Los estudiantes pueden solicitar el Apoyo Inicial para Estudiantes de manera digital a través de la plataforma "bafoeg-digital.de", a partir del 2 de septiembre. Es importante tener en cuenta que la elegibilidad para esta ayuda es independiente de BAföG y no afectará el apoyo financiero de BAföG.

Para la solicitud en línea, se requiere:

Un BundID

El certificado de matrícula de la universidad

Verificación del recibo de beneficios sociales en el mes anterior a la matrícula

3. Fechas límite de solicitud

Según el Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF), las solicitudes para recibir el Apoyo Inicial para Estudiantes pueden presentarse hasta el final del mes siguiente al inicio de los estudios. Por ejemplo, para aquellos que comienzan sus estudios en octubre, la fecha límite de solicitud es el 30 de noviembre.

4. Reembolso

El Apoyo Inicial para Estudiantes es una subvención y, en general, no es reembolsable.

El Apoyo Inicial para Estudiantes está específicamente dirigido a consumidores, ya que está diseñado para jóvenes menores de 25 años que han recurrido a la ayuda social. Si un consumidor cumple con los criterios de elegibilidad y se le concede la ayuda, no está obligado a devolverla, ya que, en general, es no reembolsable.

