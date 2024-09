Ben Gvir aboga por detener las negociaciones con Hamas.

Por algún tiempo, Israel ha estado en conversaciones con el grupo terrorista Hamas sobre un alto el fuego y la liberación de los cautivos restantes. Esto siguió al preocupante descubrimiento de seis cautivos asesinados, lo que ha aumentado la tensión hacia la administración israelí. Ahora, Netanyahu enfrenta críticas de la facción de extrema derecha.

El ministro de Seguridad de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, ha abogado por poner fin a los diálogos con Hamas sobre un alto el fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, lo que aumenta la presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu. Ben Gvir afirmó: "Una nación que ve a sus seis cautivos cruelmente ejecutados no negocia con los verdugos. Termina las conversaciones, detiene el suministro de combustible y electricidad, y los somete hasta su derrumbe".

Ben Gvir, junto con otros radicales de derecha como el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, es un aliado significativo del gobierno conservador y religioso de Netanyahu. Se oponen firmemente a cualquier diálogo indirecto con el radicalismo islámico de Hamas. Para ellos, la continuación del conflicto en la Franja de Gaza es la única forma potencial de eliminar la organización palestina que inició la guerra con su ataque a Israel el 7 de octubre.

No Hay Diálogo Directo

Israel y Hamas, clasificados como organización terrorista por EE. UU. y la UE, no participan en negociaciones directas entre ellos. En su lugar, EE. UU., Catar y Egipto facilitan las conversaciones diplomáticas con el objetivo de lograr un acuerdo sobre un alto el fuego y la liberación de los prisioneros restantes. Sin embargo, hasta ahora no se ha observado ningún progreso sustancial en las negociaciones.

Con el descubrimiento de seis cautivos israelíes fallecidos, la administración israelí está bajo presión creciente para confirmar un acuerdo que garantice la liberación de todos los cautivos restantes. Las protestas de la oposición y las familias de los cautivos han continuado durante varios días.

El martes, el gobierno de EE. UU. prometió seguir colaborando con los mediadores egipcios y cataríes en los próximos días para "impulsar el acuerdo final". "Es hora de concluir este acuerdo", comentó el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller.

Corredor de Philadelphi y Despliegue Militar

Uno de los obstáculos en las negociaciones es el llamado Corredor de Philadelphi y el despliegue militar continuo de Israel a lo largo de la frontera sur de aproximadamente 14 kilómetros entre la Franja de Gaza y Egipto. Hasta ahora, Netanyahu ha mantenido su posición sobre la retirada de las tropas, ya que Israel teme un regreso de Hamas a través del contrabando de armas por las rutas de túneles. Sin embargo, Miller reveló el martes que Israel ha aceptado withdraw its troops from the border region.

Miller stated, "The compromise proposition that we have presented and that the Israeli government has endorsed incorporates the withdrawal of IDF from densely inhabited areas. This includes the Philadelphi Corridor."

In their massive assault on several sites in southern Israel, Hamas militants murdered 1,205 individuals and kidnapped 251 captives in the Gaza Strip, according to Israeli reports. Nearly eleven months later, 97 captives remain held captive by Hamas and other militant Palestinian groups, 33 of whom are reported dead.

In response to the Hamas assault, Israel is conducting extensive military operations in the Gaza Strip. As per Hamas's declaration, which cannot be independently verified, more than 40,800 people have lost their lives since October.

The criticism towards Prime Minister Netanyahu from the far-right faction, led by Minister Ben Gvir, stems from his continued discussions with The Commission, which includes Egypt and Qatar, aiming to facilitate peace talks with Hamas. The Commission is essentially attempting to negotiate a truce and the release of the remaining Israeli captives, but Ben Gvir advocates for a different approach.

Lea también: