Ben Affleck podría volver como Batman en la secuela de 'Aquaman'

Al menos los hombres que los han retratado en la gran pantalla han vuelto a estar juntos, con Jason Momoa publicando una foto de sí mismo con Ben Affleck en su cuenta verificada de Instagram.

"REUNIDOS bruce y arthur. te quiero y te echo de menos Ben WB studio tours just explored the backlot alright. busted on set all great things coming AQUAMAN 2 all my aloha j", decía el pie de foto.

Esto avivó las especulaciones de que Affleck retomará su papel de Bruce Wayne/Batman frente al Arthur Curry/Aquaman de Momoa en la próxima secuela, "Aquaman y el Reino Perdido".

Momoa también compartió un vídeo en sus Instastories de un grupo de turistas pasando por el set de "Aquaman", bromeando: "Bueno, intentamos mantenerlo en secreto".

Fuente: edition.cnn.com