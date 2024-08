- "Belly Legs Po" sigue en el primer lugar.

La lista de sencillos alemana continúa siendo liderada por la rapera Shirin David (29) con su canción "Bauch Beine Po" - ahora en su segunda semana. El mayor nuevo ingreso está en el segundo lugar con "Miami" de Apache 207, según informa GfK Entertainment, la empresa compiladora de la lista oficial.

Las otras cinco posiciones principales de la semana pasada bajan un puesto cada una. "Wunder" de Ayliva & Apache 207 cae del segundo al tercer lugar, y "I Like The Way You Kiss Me" de Artemas pasa del tercer al cuarto puesto. "Stumblin' In" de Cyril ocupa el quinto lugar.

La cantante británica Charli XCX debuta en el puesto 14 con su canción "Guess", en la que ha contado con la colaboración del músico estadounidense Billie Eilish en su remix.

El fenómeno de las canciones antiguas que vuelven a las listas gracias a programas de televisión o películas está ocurriendo actualmente con el antiguo grupo de chicos de Justin Timberlake, N'Sync: "Debido a que el antihéroe Deadpool baila con N'Sync en su película actual 'Deadpool & Wolverine', su éxito 'Bye Bye Bye' se está volviendo viral en TikTok. Muchos fans están creando sus propias versiones de la canción de más de 24 años y ayudando a que vuelva a las listas en el puesto 51", explica GfK Entertainment.

Kollegah lidera las listas de álbumes

También hay movimiento en las listas de álbumes: el nuevo álbum del rapero Kollegah, "Still King" - y presumiblemente su último - debuta en el primer puesto. Es su undécimo álbum número uno, según GfK Entertainment.

El grupo de K-Pop Stray Kids ("Ate") ocupa el segundo lugar (subiendo desde el séptimo puesto de la semana pasada), mientras que el grupo musical Die Schlagerpiloten ("Bonita") debuta en el tercer lugar. Taylor Swift sube del quinto al cuarto puesto con "The Tortured Poets Department", y Billie Eilish sube del noveno al quinto puesto con "Hit Me Hard And Soft".

Y otra estrella del pop: "La superestrella Adele aprovecha el impulso de sus conciertos en Múnich para volver a entrar simultáneamente con tres álbumes clásicos: "21" (16), "25" (27) y "30" (38)."

