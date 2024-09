Beijing considera que las negociaciones son la única vía para resolver el conflicto de Ucrania.

12:58 El petróleo y el gas desempeñan un papel significativo en el viaje de Scholz por Asia Central

El gobierno alemán busca aumentar las importaciones de petróleo de Kazajistán. Un representante del gobierno expresó: "Estamos abiertos a la posibilidad de ampliar los suministros de petróleo de Kazajistán". Antes del viaje del canciller Olaf Scholz a Uzbekistán y Kazajistán, que comienza el domingo, se hizo esta declaración. El objetivo es ofrecer diversas opciones para la refinería PCK en Schwedt, como el aumento de las importaciones de petróleo de Kazajistán. Sin embargo, se necesitan alternativas adicionales debido a que el petróleo de Kazajistán se transporta a través de tuberías rusas a Alemania, lo que da a Moscú palancas. Después de la invasión rusa de Ucrania, Alemania dejó de obtener petróleo ruso. El viaje de Scholz también se centrará en obtener suministros de gas de Asia Central. Con nuevas centrales eléctricas de gas en licitación, un funcionario dijo: "Necesitamos obtener gas de alguna parte y Asia Central es bastante abundante en ese recurso".

12:26 Francia convoca al diplomático iraní

Francia ha convocado al diplomático iraní asignado al Ministerio de Asuntos Exteriores en París. Fuentes diplomáticas indicaron que la razón de la convocatoria fue la entrega de misiles balísticos a Rusia. Anteriormente, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, había mencionado que Rusia había recibido misiles de Irán, que se esperaban que se desplegaran en Ucrania en el futuro cercano. Irán ha negado desde entonces estas afirmaciones.

12:03 El Pentágono considera la contraofensiva rusa en Kursk como 'menos impactante'

El Pentágono restringe la contraofensiva rusa en Kursk. "Hemos observado unidades rusas intentando una contraofensiva en la región de Kursk", dijo el portavoz del Pentágono Pat Ryder el jueves. "En este momento, la caracterizaría como marginal, pero seguimos monitoreando la situación". El Ministerio de Defensa ruso afirma que sus tropas han recapturado diez asentamientos. Sin embargo, esta afirmación no ha sido confirmada de forma independiente. El ejército ucraniano inició la ofensiva en la región fronteriza rusa de Kursk hace unas cinco semanas, afirmado que había capturado alrededor de 100 pueblos rusos y casi 1.300 kilómetros cuadrados desde entonces.

11:38 A pesar de muchas interceptaciones: los ataques de drones causan daños

La fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 24 de 26 drones durante la noche. En la región de Odessa, una persona resultó herida y 20 casas resultaron dañadas, mientras que en la región de Mykolajiw, los restos de un drone encendieron un incendio en una planta de procesamiento de alimentos, según las autoridades regionales. El Ministerio de Energía informa daños a la infraestructura energética en la región de Iwano-Frankiwsk.

11:16 Kim se reúne con Shoigu en Pyongyang

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang. Las reuniones tuvieron lugar en un "ambiente confiado y amistoso", según el Consejo de Seguridad de Rusia. La conversación tendrá un impacto significativo en la implementación del pacto de defensa firmado por Kim y el líder del Kremlin, Vladimir Putin, en junio. Según Putin, el pacto proporciona "asistencia mutua en caso de agresión contra cualquiera de las partes". El Occidente alega que Moscú está utilizando misiles y obuses norcoreanos en Ucrania. Para avanzar en su ofensiva en Ucrania, Rusia necesita más municiones. Por lo tanto, Rusia se está acercando a países como China, Irán y Corea del Norte.

10:46 Líder parlamentario ruso: NATO dirige la guerra contra nuestro país

El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, acusa a la OTAN de instigar los combates en Ucrania. "Están librando una guerra contra nuestro país", escribió Volodin en Telegram. Sugiere que la OTAN está ayudando a Ucrania a seleccionar ciudades rusas para ataques, coordinando despliegues militares con el ejército ucraniano y dando instrucciones al gobierno ucraniano.

10:17 Munz sobre la amenaza de Putin a la OTAN: "La declaración de Putin ni siquiera hace las noticias de la mañana"

Hay preocupaciones en el Occidente de que permitir que Ucrania lance ataques de largo alcance en territorio ruso podría provocar una escalada. De hecho, el presidente ruso Vladimir Putin ha vuelto a hacer tales amenazas. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rainer Munz sostiene que las advertencias de Putin pueden carecer de sustancia.

09:42 La familia dice que la líder de la oposición en Bielorrusia está en estado crítico

La líder de la oposición bielorrusa imprisonment Maria Kolesnikova está en estado crítico, según su hermana. Ha estado bajo condiciones duras durante cuatro años, pesando ahora solo 45 kg a 1.75 metros de altura, revela Tatyana Khomitsa citando información de ex presos. "Creo que este es un momento crítico, ya que nadie puede sobrevivir a tales condiciones por mucho tiempo". Acusa a las autoridades de maltratar a su hermana tanto psicológica como físicamente. El Ministerio del Interior de Bielorrusia no responde a una solicitud sobre las condiciones de detención de Kolesnikova. La mujer de 42 años, que ha sido un símbolo de resistencia desde las protestas contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en 2020, cumple una condena de 11 años de prisión por supuestamente planear un golpe de estado.

09:20 Se firma un acuerdo sobre la estación de la brigada lituana

Alemania y Lituania han firmado un acuerdo que regula el despliegue de una brigada de combate en Lituania, un miembro de la OTAN en el Báltico. El ministro de Defensa Boris Pistorius y su homólogo lituano Laurynas Kasciunas firmaron el acuerdo en Berlín. El acuerdo complementa el Acuerdo de la OTAN sobre la Situación de las Fuerzas, lo que proporciona claridad legal sobre el estado de los soldados y empleados civiles alemanes en Lituania. El acuerdo busca proporcionar certeza jurídica, regulando los derechos de residencia, la ley fiscal, el sistema escolar, la supervisión de la salud pública, el tráfico vial y la seguridad pública. Por ejemplo, establece la base legal para establecer escuelas y guarderías alemanas en Lituania. Se espera que la brigada esté operativa en 2027. Lea más aquí.

08:56 Rusia expulsa a diplomáticos británicos

08:31 Putin Could Draw NATO In with Weapon Approval

El presidente ucraniano Selenskyj ha estado abogando por la autorización de misiles de largo alcance contra objetivos militares rusos durante algún tiempo. Ahora, EE. UU. y el Reino Unido están discutiendo este asunto. Putin responde rápidamente con una advertencia a Occidente.

08:03 Rusia Ofrece Enseñanza de Técnicas de Combate contra Armas Occidentales

Rusia está ofreciendo compartir su conocimiento sobre cómo combatir armas occidentales con sus aliados. El viceministro de Defensa ruso Alexander Fomin mencionó esto en una conferencia de seguridad en China. Afirman tener insights únicos en este asunto, según la agencia de noticias rusa RIA. Rusia está dispuesta a compartir este conocimiento con sus partners, dijo Fomin. Los conflictos han llevado a una forma de guerra moderna, agregó, y las armas rusas son capaces de neutralizar armas occidentales.

07:34 Agencia de Seguridad Interna Anuncia Detenciones: Hombres Encendieron Incendios en Kyiv por Rusia

Cinco hombres han sido arrestados por prender fuego a vehículos militares en Kyiv en nombre de una agencia de inteligencia rusa, según la agencia de seguridad interna de Ucrania. Los hombres son acusados de quemar cinco vehículos militares y distribuir panfletos para desprestigiar al ejército. Según la agencia de seguridad interna, los hombres habían viajado a Kyiv desde diferentes partes de Ucrania en busca de empleo y fueron abordados por agentes rusos a través de Telegram en busca de dinero rápido. Los hombres también documentaron sus acciones en sus teléfonos para recibir el pago prometido, pero nunca lo recibieron.

07:05 Rabino Jefe de Ucrania Lamenta la Muerte de su Hijo en la Guerra

El rabino jefe de Ucrania, Moshe Azman, está de luto por la muerte de su hijo adoptivo, que falleció durante la invasión rusa. Soldados, veteranos y otros asistieron a un servicio funerario en Kyiv para rendir homenaje a Anton Samborsky. El hombre de 32 años fue reportado como desaparecido al final de julio y su muerte fue confirmada después de varias semanas de incertidumbre. Samborsky se convirtió en padre de una hija en mayo, escribió el rabino Azman en las redes sociales. Lo adoptó cuando era un huérfano de 10 años. La última vez que habló con su hijo fue el 17 de julio.

06:29 Japón Describe Encuentro con Aviones de Combate Rusos

Japón despachó aviones de combate el jueves después de que dos aviones rusos se acercaron al país insular japonés. Los aviones rusos no ingresaron al espacio aéreo japonés, explicó el Ministerio de Defensa. Durante varias horas, los aviones, que se informaron como Tu-142, volaron cerca de la región sureña de Okinawa, se informó. En respuesta, la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón fue enviada como medida de emergencia, dijo el ministerio. Los aviones rusos eventually volaron hacia el norte. El ministerio también informó que habían cruzado las Kuriles, un área que es objeto de una disputa territorial entre Japón y Rusia. Antes, aviones militares rusos habían circundado Japón en 2019. Lee más sobre esto aquí.

06:07 Moscú: EE. UU. Implementa Política de Contención contra Rusia y China

El viceministro de Defensa ruso Alexander Fomin dijo en una conferencia de seguridad en China que EE. UU. está implementando una política de contención contra Rusia y China. Esto fue informado por la agencia de noticias rusa Tass. Fomin dijo que Moscú y Pekín apoyan la creación de un mundo justo, multipolar y basado en la igualdad y el respeto mutuo, mientras que el Occidente se está preparando para las guerras en Asia al formar nuevos bloques de seguridad en la región.

05:27 Ucrania: Buque Civil Atacado por Misil Antinavío

La Marina ucraniana informó nuevos detalles sobre un ataque aéreo ruso a un barco civil en el Mar Negro. Según ellos, un bombardero Tu-22 probablemente disparó un misil antinavío Ch-22 contra el barco. El barco, registrado bajo la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves, estaba en ruta desde el puerto ucraniano de Chornomorsk a Egipto con una carga de trigo. Según un informe de la BBC, el barco estaba en la zona económica exclusiva de Rumania en ese momento. También se informó que se utilizó un misil Ch-31, utilizado para interferencia de radar, en lugar de un Ch-22, que tiene significativamente menos poder explosivo que los misiles crucero Ch-22 diseñados para targeting a portaaviones.

03:19 Tragedia en la Frontera: Soldado Moldavo Muere en Circunstancias Sospechosas

Un soldado moldavo falleció en circunstancias sospechosas mientras cumplía con sus deberes en la frontera con la región separatista de Transnistria. El Ministerio de Defensa de la República de Moldavia confirmó que el soldado fue fatalmente herido por un disparo de su propia arma de fuego durante su turno en su puesto. Las autoridades, incluidas la policía y los expertos forenses, ahora están investigando el incidente. Soldados de ambos, Moldavia y Transnistria, así como tropas rusas, están estacionados en esta frontera, que ha sido un punto caliente desde que estalló el conflicto después del colapso de la Unión Soviética en 1992. Moldavia remains committed to incorporating Transnistria back into its territory. Los incidentes en esta frontera son notablemente poco comunes.

02:18 PM del Reino Unido: "No Estamos Provocando a Rusia"

01:09 Ex-Embajador de EE. UU. en Kyiv: Harris Podría "Impulsar" Fuertemente a Ucrania

El exembajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, cree que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris adoptaría una postura más "asertiva" hacia Ucrania si fuera elegida que el actual presidente Biden. Ella ha demostrado tal apoyo en ciertos ámbitos, como señaló Taylor durante un evento en la Universidad Americana de Kyiv. Biden, por otro lado, ha avanzado más despacio en algunas decisiones, como las que conciernen a los HIMARS, tanques Abrams y aviones de combate F-16. Además, sigue siendo cauteloso sobre permitir que Ucrania realice ataques en profundidad en territorio ruso. Taylor pronostica un enfoque más "fuerte" de Harris, en parte debido a un posible cambio en el equipo de política exterior de la Casa Blanca.

00:27 Zelenski Honra a Estonia por la Ayuda Militar

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio la bienvenida al presidente de Estonia, Alar Karis, a Kyiv, expresando su gratitud por la ayuda militar del miembro de la UE y de la OTAN del Báltico. Estonia ha prometido destinar el 0,25% de su PIB anual a las necesidades de defensa de Ucrania. La reunión también abordó proyectos de reconstrucción y las aspiraciones de Ucrania de unirse a la UE. Además, la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, prometió más ayuda durante una reunión con Zelensky.

23:19 El BND No Debe Compartir Opinión sobre Ucrania con Periodista

El Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a informar a un periodista si clasificó un éxito militar ucraniano como desafiante o imposible en discusiones privadas. El BND tampoco está obligado a revelar qué medios de comunicación participaron en estas discusiones privadas. Sin embargo, se espera que el BND revele el número total de discusiones individuales confidenciales sobre la situación militar en Ucrania que han tenido lugar este año. La solicitud del periodista de una orden provisional fue principalmente rechazada. La decisión del tribunal se basó en gran medida en un artículo de periódico publicado en mayo, en el que un político de la CDU acusó al BND de influir negativamente en la opinión pública mediante información deliberadamente engañosa sobre la situación militar en Ucrania.

22:06 Políticos Apoyan el Uso de Armas de Largo Alcance de EE. UU. Contra Rusia

Miembros del gobierno de la coalición alemana abogan por permitir que Ucrania utilice armas de largo alcance contra objetivos rusos. Según el experto en política exterior del SPD Michael Roth, atacar objetivos militares rusos con misiles de largo alcance occidentales es tanto justificable como conforme al derecho internacional. Roth identifica como posibles objetivos para estas armas de largo alcance en Rusia los campos de aviación militares, los centros de mando y las instalaciones de lanzamiento, que son responsables de lanzar "ataques flagrantes contra objetivos civiles ucranianos". Faber, presidente del comité de defensa en el FDP, cree que ya es hora de autorizar ataques en aeropuertos militares rusos con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow. El político del Partido Verde Anton Hofreiter enfatiza que Rusia sigue terrorizando diariamente a la población civil ucraniana con ataques con cohetes contra hospitales, edificios residenciales e infraestructura energética. Para proteger efectivamente a la población civil ucraniana, el ejército debe tener la autorización para atacar bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance Habla sobre los Planes de Trump para Ucrania

El candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance especula que la estrategia de Donald Trump para poner fin al conflicto ruso podría implicar la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Como explicó Vance durante una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan, Trump podría reunir a rusos, ucranianos y naciones europeas para "explorar la posibilidad de una resolución pacífica". "Creo que podría llegar a un acuerdo muy rápidamente", dice Vance. Trump es conocido por sus sentimientos favorables hacia el presidente ruso Vladimir Putin y su crítica a la ayuda de EE. UU. a Ucrania. El ex presidente también ha afirmado que podría poner fin al conflicto en 24 horas si fuera reelegido, aunque sin entrar en detalles.

21:03 "Dios está con Nosotros. Somos Rusos" - Manifestación Fascista en San Petersburgo

No hay autoridad superior que los desafíe o contradiga: "Dios está con Nosotros. Somos Rusos", grita una multitud de nacionalistas y extremistas rusos mientras marchan por San Petersburgo. Repiten una y otra vez: "¡Adelante, rusos!". Su marcha coincide con la celebración del aniversario del traslado de las reliquias de Alexander Nevsky, considerado un héroe nacional y santo de la Iglesia Ortodoxa.

Vladimir Solovyov, una personalidad de la televisión rusa conocida, aboga por que Rusia avance más allá de las fronteras de Ucrania. Comparte: "Creo que la mejor frontera es el Atlántico. Una natural, por supuesto". En la perspectiva de Solovyov, las ubicaciones óptimas para las tropas rusas incluyen Berlín, Lisboa y Madrid. Y desde luego, aprecia la vista desde París. Cuando se sugiere que los rusos no son lo suficientemente numerosos, contraataca con: "Los amigos bielorrusos están con nosotros". O, en última instancia, se podría considerar a China.

20:01 Los Amigos Británicos se Preparan para el Invierno

Muchas casas ucranianas, aún en pie entre los bombardeos, carecen de ventanas, lo que es un problema grave a medida que se acerca el invierno. La organización británica "Wrap Up Ukraine" está abordando este desafío al aventurarse en zonas de guerra para instalar soluciones de ventana temporales.

