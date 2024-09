- Behrens puede ser despedido, en las circunstancias legales adecuadas

La portavoz del Ministerio del Interior de Baja Sajonia, Daniela Behrens (SPD), muestra disposición hacia la sugerencia de la Unión de devolver migrantes específicos en la frontera de Alemania. "Si es legalmente permisible - y eso requiere un examen exhaustivo - deberíamos hacerlo", dijo. Cree que los estados alineados con el SPD podrían respaldar este movimiento también.

Esto podría impulsar a otros países de la UE a fortalecer el esquema de solidaridad, afirmó la figura del SPD. Sin embargo, ella enfatizó: "Si no es legal, entonces debemos abstenernos. Somos una nación regida por la ley". La santidad del asilo es innegociable. "Es un pilar de nuestra Ley Fundamental y un recordatorio claro de nuestro pasado". Esta postura es universalmente apoyada dentro del SPD.

El derecho de asilo está siendo abusado en exceso, "incluso por personas que tienen otros medios para entrar a Alemania", dijo Behrens. "Y debemos poner fin a este abuso". Numerous individuals who claim asylum upon entry hold minimal chances of being granted asylum and linger in the country for extended periods, revealed the minister.

Behrens descartó la llamada del líder de la CDU, Friedrich Merz, para declarar una "emergencia nacional" que permita el despido de personas. "Hay obstáculos significativos aquí, pero este discurso exuda histeria y no aporta nada", comentó. Legalmente, una situación de emergencia así no se sostendría en los tribunales, concluyó.

Behrens participó en discusiones secretas sobre política migratoria con miembros de la coalición de tráfico luminoso, la Unión y los estados en Berlín el pasado martes. Después de las conversaciones, la Unión hizo depender las negociaciones adicionales de la aceptación de su demanda de rechazos en la frontera.

Behrens reconoció: "No tengo intención de aceptar la demanda de la Unión sin un examen exhaustivo de su legalidad". Además, enfatizó: "Si la situación no cumple con nuestro marco legal, debemos abstenernos de tales acciones, manteniendo nuestro compromiso con el estado de derecho".

Lea también: