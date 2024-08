- Bebou y Bishop de Hoffenheim están fuera por ahora.

TSG 1899 Hoffenheim initially will have to do without Ihlas Bebou. El delantero sufrió una irritación cápsular en la rodilla mientras se calentaba antes del partido amistoso contra el FC Fulham el pasado sábado. El club de fútbol de la Bundesliga anunció esto. Still no se sabe cuánto tiempo estará fuera el jugador de 30 años.

Tom Bischof también estará fuera de juego durante los próximos días. El mediocampista de 19 años sufre una lesión en el ligamento cápsular y definitivamente no estará disponible para el partido de la DFB-Pokal contra los Würzburger Kickers el viernes por la noche.

A pesar de la lesión, TSG 1899 Hoffenheim seguirá participando en la Bundesliga alemana. La ausencia de Ihlas Bebou y Tom Bischof podría requerir ajustes en la estrategia del equipo.

