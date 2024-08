Beats está lanzando una nueva píldora de fiesta poderosa.

La Beats Pill está experimentando un regreso bastante impresionante. La nueva iteración del icónico altavoz de fiesta portátil reproduce en solitario o en parejas, es increíblemente resistente y tiene habilidades especiales. Además, la nueva Pill no es quisquillosa con las conexiones.

Hace doce años, Beats presentó la primera Pill, y el altavoz Bluetooth portátil recibió su última actualización en 2015 como la versión Plus. Siete años después, desapareció de la línea de productos de la empresa, que ha sido propiedad de Apple desde 2014. Few expected it, but the iconic party pill is indeed making a comeback - and it's a successful one, according to ntv.de.

Gran Sonido para su Tamaño

La forma de píldora sigue ahí, pero por lo demás, el nuevo altavoz no tiene nada en común con sus antecesores. Apple ha rehecho por completo el interior. En lugar de un par, la nueva Pill ahora tiene un solo tweeter, que tiene su propia carcasa, separando sus frecuencias de las del woofer. Ambos conductores ahora están ligeramente inclinados hacia arriba y han recibido mejoras técnicas adicionales, lo que beneficia enormemente el sonido del nuevo Beats Pill.

Para su tamaño, el altavoz ofrece un bajo impresionante que llega bastante profundo. Sin embargo, lo maneja de manera muy controlada y no interfiera con el manejo del tweeter de las frecuencias medias y altas. La distorsión es rara incluso a volúmenes más altos. Solo cuando lo subes al máximo, la píldora de fiesta de 680 gramos pierde algo de control, especialmente con música con mucho bajo.

Estéreo solo en Parejas

Todo esto ocurre en mono, lo que limita las capacidades del altavoz. Para disfrutar del sonido estéreo, necesitarás comprar dos Pills. Como par, pueden ser bastante impresionantes, por ejemplo, en las mesitas de noche a ambos lados de la cama.

Si los altavoces están distribuidos por la habitación o incluso en habitaciones diferentes, el estéreo no tiene mucho sentido. En ese caso, puedes elegir el llamado modo amplificador, donde cada Pill reproduce música de manera síncrona pero independiente. Sin embargo, solo pueden conectarse mediante Bluetooth, ya que el nuevo Beats Pill no es un altavoz Wi-Fi.

Buen Altavoz para Llamadas

Pero el altavoz se puede usar como altavoz para llamadas. En las pruebas, esto funcionó sin problemas. Los interlocutores pueden entenderte bien siempre y cuando no estés a más de dos metros del altavoz y el entorno no sea demasiado ruidoso. La reproducción de música se pausará automáticamente durante las llamadas.

Pulsa el botón central en la parte superior de la Beats Pill una o dos veces para responder o finalizar llamadas. También usas este botón para conectar dispositivos Bluetooth y controlar la reproducción de música. A su derecha hay dos botones separados para controlar el volumen.

Pulsar el botón de encendido dos veces inicia el asistente digital. Este puede ser Siri o el Asistente de Google. La Beats Pill se conecta con tanto iPhones como smartphones Android sin favorecer los dispositivos de Apple. También puedes usar la aplicación para encontrar el altavoz.

Aplicación Espartana, pero Robusta

Además de eso, la aplicación Beats Pill no ofrece mucho en cualquier caso. La aplicación se usa principalmente para cambiar convenientemente los modos cuando se conectan dos altavoces. También puedes permitir una segunda conexión Bluetooth o establecer qué ocurre cuando pulsas el botón multifunción una o dos veces durante las llamadas. No hay ecualizador ni otras extras en la aplicación.

Esto es espartano, pero para un pequeño altavoz portátil, no es un gran problema. Lo que es más importante es que la Beats Pill es resistente. El altavoz construido robustamente está protegido contra polvo y agua a normas IP67 y puede soportar pequeños accidentes de fiesta o una repentina tormenta de lluvia. Su recubrimiento de silicona no solo es agradable al tacto, sino que también es bastante resistente a los arañazos y las manchas.

Duradero

La batería también maneja las fiestas prolongadas sin problemas. Beats asegura hasta 24 horas de reproducción a un 50% de volumen, con pruebas prácticas que dan casi 20 horas. En un apuro, solo 10 minutos en el cargador pueden proporcionar otras dos horas de fiesta.

El puerto USB-C en la parte posterior te permite conectar fuentes de reproducción para escuchar música de alta resolución sin pérdida. Sin embargo, la diferencia con las canciones MP3 normalmente comprimidas es apenas perceptible. Un pequeño altavoz portátil no puede ofrecer realmente ese nivel de calidad de sonido. Pero es práctico que puedas cargar tu smartphone a través de la misma conexión.

Conclusión

La Beats Pill, para su tamaño, es un potente altavoz Bluetooth portátil que impresiona con un gran sonido y una larga duración de la batería. También es robusto y ofrece extras útiles como una función de altavoz para llamadas y la capacidad de emparejar dos unidades juntas. Sin embargo, viene a un precio premium, con un precio de alrededor de 170 euros.

Durante la prueba de audio del nuevo Beats Pill, el único tweeter y el woofer demostraron un excelente rendimiento. El tweeter manejó las frecuencias medias y altas con precisión, mientras que el woofer entregó un bajo controlado sin distorsión, incluso a volúmenes más altos.

Para realizar una prueba de audio completa del Beats Pill, conectarlo a Wi-Fi y usarlo en modo altavoz Wi-Fi Would provide more flexibility and better stereo sound. However, the new Pill only connects via Bluetooth.

