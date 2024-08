- Beato de San Pablo: Todavía hay tiempo para las transferencias forzadas

Del equipo de la Bundesliga alemana FC St. Pauli no se esperan grandes movimientos antes del cierre del mercado de traspasos. Como dijo el entrenador Alexander Blessin antes del primer partido away de la temporada el viernes (8:30 PM/DAZN) contra el 1. FC Union Berlin, "No es que tengamos que actuar de manera diferente".

El equipo de la Reeperbahn sigue interesado en "echar un vistazo relajado" al mercado de traspasos nacional hasta el viernes por la noche. Si surge algo, "por supuesto, estaremos presentes y preparados para moverse en el mercado de traspasos".

Blessin: "Encantado con todas las nuevas incorporaciones"

"Estoy encantado con todas nuestras nuevas incorporaciones", dijo Blessin. Los del norte han añadido defensores como Fin Stevens del FC Brentford y el jugador ofensivo temporal Morgan Guilavogui del RC Lens, entre otros. La marcha del jugador clave Marcel Hartel a EE.UU. fue especialmente amarga.

El equipo recién ascendido sufrió una derrota en casa por 0:2 contra el 1. FC Heidenheim en su partido inaugural la semana pasada. Contra los berlineses, St. Pauli busca ser más determinante. Blessin quiere que su equipo sea "más decidido y hambriento". Espera un partido difícil.

