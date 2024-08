- Baywatch experimentó una salvación en 1989 debido a Wall-Gig.

¿Revivió David Hasselhoff (72) realmente "Baywatch", considerada la serie de televisión más exitosa de la historia, en el Muro de Berlín en 1989/1990? Según el "New York Post", el actor y cantante afirma que sí. Una reciente serie documental profundiza en detalles fascinantes sobre la envidia de Tommy Lee (61), esposo de Pamela Anderson (57), y los magros salarios de los guardavidas de rojo, en contraste con sus pares de "Friends".

"Sin 'Looking for Freedom', no 'Baywatch'"

Una noche inolvidable durante la víspera de Año Nuevo de 1989/1990, con las celebraciones del derrumbe del Muro de Berlín, vio a David Hasselhoff, con el ánimo alto, en el centro de todo. En lo alto de la Puerta de Brandeburgo, por encima de la antigua franja mortal, interpretó "Looking for Freedom", un tema que había grabado con el productor Jack White (83) en 1988, que se convirtió en un gran éxito en Alemania. La canción resonó en ese momento y Hasselhoff, una estrella popular de "Knight Rider", aprovechó la oportunidad para revitalizar su carrera.

Las redes televisivas alemanas notaron el aumento de popularidad de Hasselhoff debido a su talento como cantante y pidieron más episodios de "Knight Rider". Hasselhoff rechazó, señalando en cambio su nuevo proyecto en NBC, "Baywatch". Las estaciones de televisión alemanas e internacionales adoptaron "Baywatch", lo que llevó a su triunfal regreso en 1991 después de un debut fallido en EE. UU. Hasselhoff sigue confiado en que su actuación en el Muro de Berlín y "Looking for Freedom" jugaron roles significativos en el éxito de "Baywatch", stating, "Sin mi aparición en el Muro de Berlín y 'Looking for Freedom', 'Baywatch' no habría existido".

1.1 mil millones de espectadores por semana

Inicialmente percibida como un fracaso, "Baywatch" experimentó una transformación sin precedentes: de 1991 a 2001, la serie reunió una base de espectadores enorme, con aproximadamente 1.1 mil millones de espectadores sintonizando semanalmente para ver a Hasselhoff, Anderson y otros entreteniendo a sus fans en la playa de Malibú. Los famosos trajes de baño rojos enfatizaron los cuerpos atractivos de las protagonistas femeninas, mientras que los guardavidas masculinos presumían sus físicos musculosos. A pesar de que los críticos señalaron los pobres guiones de la serie, "Baywatch" pronto adquirió estatus de culto.

A medida que la serie avanzaba, sus guiones se volvían cada vez más absurdos, lo que llevó a aventuras memorables como el episodio en el que un pulpo vengativo robaba tablas de surf de Kelly Slater (52) y lo mantenía como rehén. Hasselhoff no se preocupa por la burla anterior, como explica en el documental, "El programa no era exactly bueno. Pero lo hicimos bueno porque éramos apasionados". A pesar de las historias absurdas, el creador de "Baywatch", Douglas Schwartz (80), y su equipo eran los blancos regulares de las burlas de los programas de entrevistas tardías como el de Jay Leno, lo que aumentaba la audiencia en cambio.

"No hay actores millonarios gracias a 'Baywatch' -ninguno".

Dado el éxito notable de la serie, es asombroso aprender que los salarios de los actores principales no eran tan lujosos. La exestrella de "Baywatch" y productora del documental Nicole Eggert (52) revela que los guardavidas de "Baywatch" solo ganaban alrededor de $3,500 por episodio. En ese momento, se reportó que el elenco de "Friends" ganaba un millón de dólares por episodio. Los antiguos colegas de la serie, como Elena Eleniak (54), recuerdan su shock al ver sus primeros cheques de pago, pensando, "¿Cómo se supone que debo hacer frente a esto?". Billy Warlock (63), un antiguo guardavidas de la serie, simplemente dice, "No hay actor millonario que deba su riqueza a 'Baywatch' -ninguno".

La furia de Tommy Lee

Además de Hasselhoff, Pamela Anderson (57) fue quien más se benefició con la popularidad de "Baywatch" en la década de 1990. Su interpretación del personaje icónico de la serie la catapultó a la fama mundial. Durante el auge de Anderson, se casó con el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee (61), en 1995, lo que agregó una capa de complejidad a ambas vidas personales y a la serie.

El guion de la serie mostraba a Anderson enamorándose de su coprotagonista David Chokachi (56) - "Cody Madison". Lee, supuestamente celoso, se volvía cada vez más agitado, visitando con frecuencia el remolque de Anderson para desahogar su frustración. El codirector Michael Berk (76) recuerda un encuentro particularmente tumultuoso en el que Anderson le pidió que reescribiera la escena en la que tenía que besar a David. Los escritores acomodaron a Anderson, transformando su relación en pantalla en una especie de amistad fraternal, lo que ayudó a restaurar la paz en la serie y los fans remained loyal until the series' final episode in 2001 and beyond.

Después de la poderosa actuación de Hasselhoff de "Looking for Freedom" en la Puerta de Brandeburgo, los espectadores no pudieron evitar notar la icónica Puerta de Brandeburgo en el fondo. El evento dio un gran impulso a la carrera de Hasselhoff y ayudó a "Baywatch" a ganar tracción en Alemania y a nivel internacional.

Lee, constantemente luchando con la representación de su esposa Anderson en la serie, a menudo expresaba su descontento con Anderson en persona. A pesar de sus problemas personales, la fama de Lee como baterista de Mötley Crüe y la creciente popularidad de Anderson en "Baywatch" ayudaron a consolidar su estatus de celebridad.

