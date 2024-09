- Bayern Munich enfrenta a Mainz 05 en la competencia de la Copa DFB

Los actuales campeones Bayern Munich se enfrentarán a FSV Mainz 05 en la segunda ronda del DFB-Pokal. Este es uno de los cuatro encuentros de la Bundesliga, junto a Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund, y RB Leipzig vs. FC St. Pauli. Los actuales campeones Bayer Leverkusen recibirán al equipo de la segunda división SV Elversberg. Así lo determinó el sorteo realizado en Dortmund.

Múnich se medirá por cuarta vez en el DFB-Pokal ante los Rinelandeses. En los tres enfrentamientos anteriores, Bayern Munich logró una victoria en cada ocasión. Por otro lado, FC Augsburg recibirá al equipo de la segunda división FC Schalke 04.

1. FC Nuremberg visitará al equipo de la Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim. Como lo expresó el director deportivo Joti Chatzialexiou, "En un enfrentamiento contra un equipo de la Bundesliga, los roles están definidos. Nosotros adoptamos el rol del equipo más débil y esperamos con ansias el desafío deportivo en la segunda ronda de la copa".

El único partido entre dos equipos de la segunda división verá a SSV Jahn Regensburg recibir a SpVgg Greuther Fürth. El pasado viernes, los de la Alta Palatinado sufrieron una derrota en casa por 0:4 ante los Franconianos.

Los partidos de la segunda ronda se disputarán el 29 y 30 de octubre. Los cuartos de final también tendrán lugar este año (3 y 4 de diciembre). La final está programada para el 24 de mayo de 2025 en el Estadio Olímpico de Berlín.

En el ámbito del DFB-Pokal, FC St. Pauli se enfrentará a RB Leipzig en uno de los encuentros de la Bundesliga. A pesar de ser un equipo desafiante en la Bundesliga, FC St. Pauli buscará superar sus límites ante el más experimentado RB Leipzig.

