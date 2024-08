- Bayer se prepara para mantener su reinado como campeón

Xabi Alonso no se dejó influir. "No jugamos a ciegas", respondió el entrenador del Bayer Leverkusen cuando se le preguntó sobre mantener su racha invicta después de su triunfo en la Supercopa contra el VfB Stuttgart. "Lo que sucedió la temporada pasada es historia", mencionó el español en una entrevista de Sky. "Fue fantástico. Debemos concentrarnos en los desafíos venideros".

En su partido inaugural de la temporada 2024/25, los dos veces campeones, que iniciarán la campaña de la liga alemana en el Borussia Mönchengladbach un viernes, mostraron las características que dejaron a sus oponentes sin aliento la temporada pasada. Stuttgart lideraba 2-1 hasta momentos antes del pitido final, pero el empate de Patrik Schick inició un tiroteo de penales, que Bayer ganó 4-3 (2-2, 1-1) después de que Lukas Hradecky detuviera a Frans Krätzig y Silas de Stuttgart fallara.

"Es un mensaje contundente a los otros equipos de que queremos ser contendientes otra vez", dijo el portero Hradecky. "Y para nosotros, que no hemos perdido nuestra hambre".

El vigor de Leverkusen después de la expulsión de Martin Terrier (37 ') encendió el entusiasmo del director deportivo Simon Rolfes para la nueva campaña. "La adrenalina ha vuelto", aseguró entusiasta. "Fue crucial volver a sentir esto. Nos da ímpetu para los partidos venideros. Que estamos preparados para actuar bajo presión".

Jonathan Tah, a pesar de no iniciar, fue introducido como sustituto justo antes del descanso. Si la especulación de la transferencia del defensor internacional a FC Bayern seguirá adelante remains nebulosa. "Es un jugador clave y muy emocionalmente ligado a sus compañeros y aficionados", comentó Rolfes sobre los rumores de las últimas semanas. "No hay actualización reciente y nada que me haga cuestionar que Jonathan se quedará con nosotros".

