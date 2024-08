Bayer Leverkusen inicia una acción legal contra sí misma en Jena

Bayer Leverkusen se impone a Carl Zeiss Jena por un gol de diferencia en la DFB-Pokal. El cabezazo de Jonas Hofmann resultó suficiente para la victoria, pero Leverkusen sigue insatisfecho. Robert Andrich promete mejorar su rendimiento en el futuro.

El debutante Hamza Muqaj, de solo 18 años, tuvo la oportunidad de hacer una gran impresión en el fútbol profesional durante este partido de copa. En el tiempo extra, recibió el balón en una posición ideal para igualar, pero falló su disparo, apenas rozando la barra. Este fallo dejó a Jena frustrado, pero Bayer Leverkusen logró mantener el 1-0.

Después del partido, Robert Andrich admitió el mal rendimiento del equipo, diciendo: "Estamos contentos de haber avanzado, pero sabemos que no jugamos bien hoy. Tenemos que discutir nuestra estrategia para 90 minutos y simplemente no fue suficiente, incluso contra un equipo de liga regional". El entrenador Xabi Alonso expresó sentimientos similares, mostrando su descontento de manera casi apologética, con la humillación acechando.

"Un recordatorio duro"

Andrich amplió la decepcionante actuación del equipo, diciendo: "No ejecutamos nuestras fortalezas. cometimos demasiados errores inexplicables. Esos errores animan a la multitud, pero la falta de calma en nuestro juego fue un problema importante". La crítica de Andrich no se limitó solo al rendimiento del equipo esa noche, ya que también señaló: "Solo mostramos las cualidades deseadas durante unos 10 minutos de los 90. Eso simplemente no es suficiente. Nuestro objetivo principal esta noche era jugar con concentración y fallamos miserablemente".

Incluso el goleador Hofmann reconoció el mal rendimiento del equipo, vaticinando: "Este resultado debe servir como una llamada de atención para nosotros. Debe ilustrar que nuestros esfuerzos anteriores no son suficientes. Como unidad, debemos elevar nuestro juego".

La temporada anterior de Leverkusen fue impresionante, sufriendo solo una derrota. Su éxito culminó en la victoria en la final de la Liga Europa contra Atalanta Bergamo, así como en la obtención de la doble corona de la liga y la DFB-Pokal. A pesar de varias salidas clave y nuevas incorporaciones, Leverkusen aún no ha encontrado su ritmo, comenzando la temporada con decisiones controvertidas del VAR que ayudaron a su victoria contra Borussia Mönchengladbach.

Bayer busca fortalecer su defensa con dos adquisiciones

El rendimiento de Bayer contra Carl Zeiss Jena dejó poco margen para la especulación sobre lo que podría haber pasado si Muqaj hubiera anotado. perhaps Bayer could have responded effectively, thereby extending the game into extra time or even emerging victorious. The late elimination is one of Leverkusen's distinct specialties. With upcoming matches against top-tier opposition looming, improving performances has become a paramount concern for the team, as they aim to uphold their ambitious objectives this season.

Simon Rolfes, director deportivo, habló sobre el mal rendimiento del equipo contra Carl Zeiss Jena, diciendo: "Luchamos por crear un juego dinámico e intenso". Rolfes defendió la composición del equipo, con Alonso habiendo hecho ajustes significativos en la alineación inicial, señalando: "Tenemos un equipo sólido y cada jugador tiene derecho a jugar". Cuatro jugadores clave—Alejandro Grimaldo, Granit Xhaka, Florian Wirtz y Jeremie Frimpong—quedaron en el banquillo, sugiriendo que aún podrían jugar un papel importante en la temporada en curso.

El equipo sufrió algunos cambios para el partido de copa, con el defensa Nordi Mukiele, quien había jugado anteriormente para RB Leipzig, uniéndose al equipo en un préstamo de temporada desde Paris Saint-Germain. A cambio, Leverkusen envió al centrocampista Odilon Kossounou al equipo de la Serie A italiana Atalanta Bergamo, quien tiene la opción de comprar su contrato después del período de préstamo.

Sin embargo, fue el ataque de Bayer lo que mereció más atención después del partido de copa. La combinación no funcionó, como lo demostró el disparo fallido de Patrick Schick y el disparo de Amine Adli contra el poste. Con 15,000 aficionados entusiastas animándolos, los líderes de la liga regional pusieron una valiente resistencia y no se echaron atrás ante el desafío, dejando finalmente un gol histórico sin marcar.

Alonso no estaba satisfecho con la situación y actuó. Alejandro Grimaldo entró en acción. El habilidoso español tuvo un impacto inmediato en el partido. Su centro encontró la cabeza de Hofmann, lo que resultó en un gol - 0:1. Sin embargo, el partido no evolucionó como se podría haber predicho. Jena no perdió su espíritu. ¿Por qué deberían? ¿Qué tenían los líderes de la Regionalliga Ost que perder? Nada. Kay Seidemann (65.) tuvo una oportunidad ideal, mientras que Nils Butzen (77.) tuvo la siguiente oportunidad. Desafortunadamente, Muqaj falló su disparo. A lo largo del partido, Bayer enfrentó algunos abucheos de la crowd de Jena: "¿Piensan que van a ser campeones alemanes?". Alonso respondió cínicamente: "Ese es el típico partido de copa. Jena jugó bien, luchó hasta el último segundo".

Después de su lucha contra Carl Zeiss Jena, el entrenador de Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, reconoció la necesidad de mejorar el rendimiento del equipo en la liga de fútbol, diciendo: "No podemos permitirnos repetir esta mala actuación en la Bundesliga". El mal rendimiento del equipo en la DFB-Pokal sirvió como un recordatorio de la importancia de mantener la concentración y ejecutar sus fortalezas de manera consistente.

Como Bayer Leverkusen busca reforzar su defensa y mantener sus ambiciosos objetivos en esta temporada, Simon Rolfes, director deportivo, destacó la importancia del conjunto del equipo, diciendo: "Tenemos una plantilla fuerte y cada jugador merece contribuir". Los próximos partidos del equipo contra la oposición de primera línea subrayan la necesidad de mejoras en su rendimiento, ya que buscan mantener su posición en la liga de fútbol.

Lea también: